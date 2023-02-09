https://sputniknews.com.tr/20230209/suriye-yerel-yonetim-ve-cevre-bakani-mahluf-deprem-sonrasi-rus-askeri-birliginin-yardimini-anlatti-1066818047.html
Suriye Yerel Yönetim ve Çevre Bakanı Mahluf, deprem sonrası Rus askeri birliğinin yardımını anlattı
Suriye Yerel Yönetim ve Çevre Bakanı Mahluf, deprem sonrası Rus askeri birliğinin yardımını anlattı
Suriye Yerel Yönetim ve Çevre Bakanı Hüseyin Mahluf, Rus askerlerin ve kurtarma ekiplerinin Suriye'deki arama-kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmalarına çok... 09.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-09T23:10+0300
2023-02-09T23:10+0300
2023-02-09T23:10+0300
suriye
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
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Suriye Yerel Yönetim ve Çevre Bakanı Mahluf, Sputnik’e demecinde Rus askerlerin ve kurtarma ekiplerinin Suriye'deki arama-kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmalarına çok aktif bir şekilde yardım ettiğini doğruladı, aynı zamanda Lazkiye’de çalışan Rus ekibinin tüm gerekli ekipmanlarla donatılmış olduğunu vurguladı.Mahluf, “Rus askerlerden ve kurtarıcılardan oluşan bir grup çok sayıda insanı enkazdan çıkardı, bu kişilerin yetkin çalışmaları sayesinde 48 saatten fazla enkaz altında kalanların bile hayatını kurtarmayı başardılar. Ayrıca çok sayıda evin yıkıldığı Jable kentindeki Rus birliğinin çalışmalarına da özellikle dikkat çekmek isterim. Rus kurtarıcılar Suriyeli meslektaşlarıyla birlikte çalışıyor. Rus ekibi tarafından kurtarılan yaralılar Lazkiye'deki Ulusal Hastaneye gönderiliyor, çoğunun durumu normale döndürüldü” diye konuştu.Rus askerler ve kurtarıcılar sadece Lazkiye’de değil, Suriye’nin depremden zarar gören diğer vilayetlerinde de çalışmaya devam ediyor. Lazkiye Havalimanı’naii gün içinde Rusya’dan iki yardım uçağı gelecek.Rus uçakların sadece Hmeymim’e gitmediğine dikkat çeken Mahluf, bunun Suriye’deki havalimanlarının insani yardım getiren uçakları karşılamaya hazır olduklarını ifade etti.Washington’un iftirasıMahluf, ABD'nin birçok ülkenin Suriye'ye yardım göndermesine neden izin vermediği sorusuna şu yanıtı verdi:Suriyeli bakan, ABD’nin diğer Batılı ülkelerin Suriye halkına herhangi bir yardımda bulunmasını kasten engellediğini sözlerine ekledi.
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suriye
Suriye Yerel Yönetim ve Çevre Bakanı Mahluf, deprem sonrası Rus askeri birliğinin yardımını anlattı
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Suriye Yerel Yönetim ve Çevre Bakanı Hüseyin Mahluf, Rus askerlerin ve kurtarma ekiplerinin Suriye'deki arama-kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmalarına çok aktif bir şekilde yardım ettiğini aktardı.
Suriye Yerel Yönetim ve Çevre Bakanı Mahluf, Sputnik’e demecinde Rus askerlerin ve kurtarma ekiplerinin Suriye'deki arama-kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmalarına çok aktif bir şekilde yardım ettiğini doğruladı, aynı zamanda Lazkiye’de çalışan Rus ekibinin tüm gerekli ekipmanlarla donatılmış olduğunu vurguladı.
Mahluf, “Rus askerlerden ve kurtarıcılardan oluşan bir grup çok sayıda insanı enkazdan çıkardı, bu kişilerin yetkin çalışmaları sayesinde 48 saatten fazla enkaz altında kalanların bile hayatını kurtarmayı başardılar. Ayrıca çok sayıda evin yıkıldığı Jable kentindeki Rus birliğinin çalışmalarına da özellikle dikkat çekmek isterim. Rus kurtarıcılar Suriyeli meslektaşlarıyla birlikte çalışıyor. Rus ekibi tarafından kurtarılan yaralılar Lazkiye'deki Ulusal Hastaneye gönderiliyor, çoğunun durumu normale döndürüldü” diye konuştu.
Rus askerler ve kurtarıcılar sadece Lazkiye’de değil, Suriye’nin depremden zarar gören diğer vilayetlerinde de çalışmaya devam ediyor. Lazkiye Havalimanı’naii gün içinde Rusya’dan iki yardım uçağı gelecek.
Rus uçakların sadece Hmeymim’e gitmediğine dikkat çeken Mahluf, bunun Suriye’deki havalimanlarının insani yardım getiren uçakları karşılamaya hazır olduklarını ifade etti.
Washington’un iftirası
Mahluf, ABD'nin birçok ülkenin Suriye'ye yardım göndermesine neden izin vermediği sorusuna şu yanıtı verdi:
“ABD yönetiminin felaketten zarar gören ülkemize insani yardım ulaştırılması ile ilgili tüm iddiaları asılsız uydurmalardır. Washington ve Suriye'ye bloke edici yaptırımların uygulanmasına dahil olan tüm ülkeler, ilaç, ekipman ve insani yardımdan yoksun Suriye halkının karşı karşıya kaldığı ölümlerden, hastalıklardan ve kıtlıklardan sorumludur. Zorlu bir savaşın sona ermesinden birkaç yıl sonra ülkemizin bu büyüklükteki bir felaketle tek başına baş etmeye hazır olmadığı kesinlikle ortada.”
Suriyeli bakan, ABD’nin diğer Batılı ülkelerin Suriye halkına herhangi bir yardımda bulunmasını kasten engellediğini sözlerine ekledi.