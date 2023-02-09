https://sputniknews.com.tr/20230209/suriye-yerel-yonetim-ve-cevre-bakani-mahluf-deprem-sonrasi-rus-askeri-birliginin-yardimini-anlatti-1066818047.html

Suriye Yerel Yönetim ve Çevre Bakanı Mahluf, deprem sonrası Rus askeri birliğinin yardımını anlattı

Suriye Yerel Yönetim ve Çevre Bakanı Mahluf, deprem sonrası Rus askeri birliğinin yardımını anlattı

Suriye Yerel Yönetim ve Çevre Bakanı Hüseyin Mahluf, Rus askerlerin ve kurtarma ekiplerinin Suriye'deki arama-kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmalarına çok... 09.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-09T23:10+0300

2023-02-09T23:10+0300

2023-02-09T23:10+0300

suriye

6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

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Suriye Yerel Yönetim ve Çevre Bakanı Mahluf, Sputnik’e demecinde Rus askerlerin ve kurtarma ekiplerinin Suriye'deki arama-kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmalarına çok aktif bir şekilde yardım ettiğini doğruladı, aynı zamanda Lazkiye’de çalışan Rus ekibinin tüm gerekli ekipmanlarla donatılmış olduğunu vurguladı.Mahluf, “Rus askerlerden ve kurtarıcılardan oluşan bir grup çok sayıda insanı enkazdan çıkardı, bu kişilerin yetkin çalışmaları sayesinde 48 saatten fazla enkaz altında kalanların bile hayatını kurtarmayı başardılar. Ayrıca çok sayıda evin yıkıldığı Jable kentindeki Rus birliğinin çalışmalarına da özellikle dikkat çekmek isterim. Rus kurtarıcılar Suriyeli meslektaşlarıyla birlikte çalışıyor. Rus ekibi tarafından kurtarılan yaralılar Lazkiye'deki Ulusal Hastaneye gönderiliyor, çoğunun durumu normale döndürüldü” diye konuştu.Rus askerler ve kurtarıcılar sadece Lazkiye’de değil, Suriye’nin depremden zarar gören diğer vilayetlerinde de çalışmaya devam ediyor. Lazkiye Havalimanı’naii gün içinde Rusya’dan iki yardım uçağı gelecek.Rus uçakların sadece Hmeymim’e gitmediğine dikkat çeken Mahluf, bunun Suriye’deki havalimanlarının insani yardım getiren uçakları karşılamaya hazır olduklarını ifade etti.Washington’un iftirasıMahluf, ABD'nin birçok ülkenin Suriye'ye yardım göndermesine neden izin vermediği sorusuna şu yanıtı verdi:Suriyeli bakan, ABD’nin diğer Batılı ülkelerin Suriye halkına herhangi bir yardımda bulunmasını kasten engellediğini sözlerine ekledi.

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