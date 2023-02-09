https://sputniknews.com.tr/20230209/sky-news-ingiliz-hava-kuvvetleri-ukraynali-pilotlarin-egitimine-karsi-1066807484.html
Sky News: İngiliz Hava Kuvvetleri, Ukraynalı pilotların eğitimine karşı
Sky News: İngiliz Hava Kuvvetleri, Ukraynalı pilotların eğitimine karşı
Sky News televizyonu, İngiliz Hava Kuvvetlerinin Ukraynalı pilotların eğitilmesi ve Kiev’e uçak tedarikine ilişkin tartışmalardan hoşnut olmadığını aktardı. 09.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-09T17:25+0300
2023-02-09T17:25+0300
2023-02-09T17:25+0300
ukrayna krizi
ingiltere
ukrayna
pilot
eğitim
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Sky News'in İngiliz Hava Kuvvetlerinden bir kaynağa dayandırarak verdiği habere göre, İngiltere Kraliyet Hava Kuvvetleri, Ukraynalı pilotların ülkede eğitilmesinden ve İngilizlerin kaynak yetersizliği yaşadığı koşullarda Kiev'e olası savaş uçakları teslimatıyla ilgili tartışmalardan memnun değil.Kaynak, Ukrayna'ya gönderilmesi gündemde olan Typhoon savaş uçaklarının sadece askeri eğitimler için uygun olduğunu, ‘savaş için elverişli olmadığına’ dikkat çekerek, bu uçakların Kiev’e verilmesi tartışmalarını ‘saçma’ olarak nitelendirdi.F-35 savaş uçaklarının Ukrayna'ya gönderilmesinin, gizli teknolojileri, maliyetleri ve bakım ve lojistikteki zorlukları nedeniyle tartışma konusu bile olamayacağını vurgulayan kaynak, İngiltere'den savaş uçağı tedarikine ilişkin tartışmaların Ukrayna'da boş umutlar yaratmaktan başka işe yaramayacağını kaydetti.Kaynak ayrıca, kendi savaş pilotlarının eğitimi konusunda zorluklar yaşadıklarını ve bunu açıkça dile getirdiklerini belirterek, bazı pilotların eğitim almak ve askeri birliklerde görev almaya başlamak için 10 yıla yakın bir süre beklediklerinin altını çizdi.
https://sputniknews.com.tr/20230209/bati-medyasi-ingiltere-ukraynaya-savas-ucaklari-tedarik-edebilir-1066772831.html
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ingiltere, ukrayna, pilot, eğitim
Sky News: İngiliz Hava Kuvvetleri, Ukraynalı pilotların eğitimine karşı
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Sky News televizyonu, İngiliz Hava Kuvvetlerinin Ukraynalı pilotların eğitilmesi ve Kiev’e uçak tedarikine ilişkin tartışmalardan hoşnut olmadığını aktardı.
Sky News'in İngiliz Hava Kuvvetlerinden bir kaynağa dayandırarak verdiği habere göre, İngiltere Kraliyet Hava Kuvvetleri, Ukraynalı pilotların ülkede eğitilmesinden ve İngilizlerin kaynak yetersizliği yaşadığı koşullarda Kiev'e olası savaş uçakları teslimatıyla ilgili tartışmalardan memnun değil.
Kaynak, Ukrayna'ya gönderilmesi gündemde olan Typhoon savaş uçaklarının sadece askeri eğitimler için uygun olduğunu, ‘savaş için elverişli olmadığına’ dikkat çekerek, bu uçakların Kiev’e verilmesi tartışmalarını ‘saçma’ olarak nitelendirdi.
F-35 savaş uçaklarının Ukrayna'ya gönderilmesinin, gizli teknolojileri, maliyetleri ve bakım ve lojistikteki zorlukları nedeniyle tartışma konusu bile olamayacağını vurgulayan kaynak, İngiltere'den savaş uçağı tedarikine ilişkin tartışmaların Ukrayna'da boş umutlar yaratmaktan başka işe yaramayacağını kaydetti.
Kaynak ayrıca, kendi savaş pilotlarının eğitimi konusunda zorluklar yaşadıklarını ve bunu açıkça dile getirdiklerini belirterek, bazı pilotların eğitim almak ve askeri birliklerde görev almaya başlamak için 10 yıla yakın bir süre beklediklerinin altını çizdi.