https://sputniknews.com.tr/20230209/sanliurfa-gobeklitepe-ve-adiyaman-nemrut-dagi-depremde-zarar-gormedi-1066795173.html

Şanlıurfa Göbeklitepe ve Adıyaman Nemrut Dağı depremde zarar görmedi

Şanlıurfa Göbeklitepe ve Adıyaman Nemrut Dağı depremde zarar görmedi

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Şanlıurfa Göbeklitepe ve Adıyaman Nemrut Dağı gibi Dünya Miras Alanları'nda hiçbir olumsuzluğun tespit edilmediği... 09.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-09T14:26+0300

2023-02-09T14:26+0300

2023-02-09T14:26+0300

6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

deprem

şanlıurfa

göbeklitepe

nemrut dağı

hasar

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Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Kültür ve Turizm Bakanlığınca ilk andan itibaren başta personelin sağlık durumu, müze ve ören yerlerinin güvenliği, müze bina ve eserlerinin durumuyla kültür varlıklarının korunması için gerekli çalışmaların yürütüldüğü belirtildi.Depremlerden etkilenen Gaziantep, Şanlıurfa, Kilis, Osmaniye, Diyarbakır, Adana müzelerinde herhangi bir hasar meydana gelmediği bildirilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi:'Tüm müze ve ören yerlerimiz güvenli durumda ve kontrol altındadır'Dünya Miras Alanlarından Malatya Arslantepe'de kerpiç duvarlardan hafif kaymaların ve geçici çatı örtüsünde yer yer çökmelerin olduğunun tespit edildiği ancak alanda ciddi hasar oluşmadığı ifade edilen açıklamada, Diyarbakır surlarının sınırlı bir bölümünde hafif, Diyarbakır Suriçi'ndeki St. George Kilisesi'nin girişinde ise ufak çaplı dökülmeler bulunduğunun belirlendiği kaydedildi."Şanlıurfa Göbeklitepe ve Adıyaman Nemrut Dağı gibi diğer Dünya Miras Alanları'nda hiçbir olumsuzluk tespit edilmemiştir." bilgisi verilen açıklamada, Gaziantep Kalesi ve Malatya Yeni Camisi başta olmak üzere bu şehirlerde bulunan bakanlığa bağlı olan veya olmayan tescilli tarihi yapılarda ve müzelerde oluşan hasara ilişkin detaylı çalışmaların devam ettiği vurgulandı.Deprem bölgesine diğer müzelerden güvenlik personeli ve uzman personel desteği sağlandığı ve ihtiyaca göre çalışmaların aralıksız devam ettiği aktarılan açıklamada, "Halihazırda tüm müze ve ören yerlerimiz güvenli durumda ve kontrol altındadır. İlk andan itibaren tüm teşkilatımız, depremden etkilenen personelimize destek için sahada ve merkezde üstün gayret ve örnek bir işbirliğiyle çalışmaktadır. Bu vesileyle basta mesai arkadaşlarımız olmak üzere hayatını kaybeden vatandaşlarımıza rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

şanlıurfa

göbeklitepe

nemrut dağı

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deprem, şanlıurfa, göbeklitepe, nemrut dağı, hasar