https://sputniknews.com.tr/20230209/rusya-uluslararasi-kuruluslarin-rus-savas-esirlerinin-infazina-sessiz-kalmalari-utanc-verici-1066816661.html

Rusya: Uluslararası kuruluşların Rus savaş esirlerinin infazına sessiz kalmaları utanç verici

Rusya: Uluslararası kuruluşların Rus savaş esirlerinin infazına sessiz kalmaları utanç verici

Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, uluslararası kuruluşların Rus savaş esirlerinin Ukrayna askerleri tarafından infaz edilmesine sessiz... 09.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-09T22:38+0300

2023-02-09T22:38+0300

2023-02-09T22:38+0300

rusya

ukrayna krizi

savaş esiri

kiev

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Açıklamada, “Rus savaş esirlerinin bu son infazını, bu Nazi rejimini yaratan, nefret ve ulusal üstünlük fikrine sahip Ukraynalı nesli yetiştiren Kiev'in Batılı küratörlerinin vicdanına bırakıyoruz. Sessizlikleriyle onların suçlarını örterek bu cinayetlerin işlenmesine yol açıyorlar. Rusların kanı, Ukrayna'ya Nazi ideolojisi ve silah sağlayan ülkelerin elinde” ifadeleri kullanıldı.Son infaz görüntülerinin Kiev rejiminin alenen savaş suçu işlediğinin bir başka kanıtı olduğuna vurgu yapılan açıklamada “ABD ve diğer Batılı ülkelere hizmet etme arzusuyla profesyonellik ve tarafsızlığı bir tarafa bırakan ilgili uluslararası kuruluşların sessizliği utanç vericidir. Rusya Federasyonu defalarca uluslararası toplumun dikkatini buna çekerek Ukrayna makamlarının uluslararası insancıl hukuka uymadığını gösterdi” denildi.Açıklamada ayrıca, Rusya Soruşturma Komitesi’nin Kiev'in işlediği savaş suçlarına ilişkin yeni kanıtları araştırdığı belirtilerek, bunların cezasız kalmayacağı vurgusu yapıldı.

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