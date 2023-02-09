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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230209/rusya-uluslararasi-kuruluslarin-rus-savas-esirlerinin-infazina-sessiz-kalmalari-utanc-verici-1066816661.html
Rusya: Uluslararası kuruluşların Rus savaş esirlerinin infazına sessiz kalmaları utanç verici
Rusya: Uluslararası kuruluşların Rus savaş esirlerinin infazına sessiz kalmaları utanç verici
Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, uluslararası kuruluşların Rus savaş esirlerinin Ukrayna askerleri tarafından infaz edilmesine sessiz... 09.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-09T22:38+0300
2023-02-09T22:38+0300
rusya
ukrayna krizi
savaş esiri
kiev
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Açıklamada, “Rus savaş esirlerinin bu son infazını, bu Nazi rejimini yaratan, nefret ve ulusal üstünlük fikrine sahip Ukraynalı nesli yetiştiren Kiev'in Batılı küratörlerinin vicdanına bırakıyoruz. Sessizlikleriyle onların suçlarını örterek bu cinayetlerin işlenmesine yol açıyorlar. Rusların kanı, Ukrayna'ya Nazi ideolojisi ve silah sağlayan ülkelerin elinde” ifadeleri kullanıldı.Son infaz görüntülerinin Kiev rejiminin alenen savaş suçu işlediğinin bir başka kanıtı olduğuna vurgu yapılan açıklamada “ABD ve diğer Batılı ülkelere hizmet etme arzusuyla profesyonellik ve tarafsızlığı bir tarafa bırakan ilgili uluslararası kuruluşların sessizliği utanç vericidir. Rusya Federasyonu defalarca uluslararası toplumun dikkatini buna çekerek Ukrayna makamlarının uluslararası insancıl hukuka uymadığını gösterdi” denildi.Açıklamada ayrıca, Rusya Soruşturma Komitesi’nin Kiev'in işlediği savaş suçlarına ilişkin yeni kanıtları araştırdığı belirtilerek, bunların cezasız kalmayacağı vurgusu yapıldı.
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rusya, savaş esiri, kiev
rusya, savaş esiri, kiev

Rusya: Uluslararası kuruluşların Rus savaş esirlerinin infazına sessiz kalmaları utanç verici

22:38 09.02.2023
© Sputnik / Vitaly Timkiv / Multimedya arşivine gidinRusya Bayrağı
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© Sputnik / Vitaly Timkiv
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Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, uluslararası kuruluşların Rus savaş esirlerinin Ukrayna askerleri tarafından infaz edilmesine sessiz kalmalarının utanç verici olduğu belirtildi.
Açıklamada, “Rus savaş esirlerinin bu son infazını, bu Nazi rejimini yaratan, nefret ve ulusal üstünlük fikrine sahip Ukraynalı nesli yetiştiren Kiev'in Batılı küratörlerinin vicdanına bırakıyoruz. Sessizlikleriyle onların suçlarını örterek bu cinayetlerin işlenmesine yol açıyorlar. Rusların kanı, Ukrayna'ya Nazi ideolojisi ve silah sağlayan ülkelerin elinde” ifadeleri kullanıldı.
Son infaz görüntülerinin Kiev rejiminin alenen savaş suçu işlediğinin bir başka kanıtı olduğuna vurgu yapılan açıklamadaABD ve diğer Batılı ülkelere hizmet etme arzusuyla profesyonellik ve tarafsızlığı bir tarafa bırakan ilgili uluslararası kuruluşların sessizliği utanç vericidir. Rusya Federasyonu defalarca uluslararası toplumun dikkatini buna çekerek Ukrayna makamlarının uluslararası insancıl hukuka uymadığını gösterdi” denildi.
Açıklamada ayrıca, Rusya Soruşturma Komitesi’nin Kiev'in işlediği savaş suçlarına ilişkin yeni kanıtları araştırdığı belirtilerek, bunların cezasız kalmayacağı vurgusu yapıldı.
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