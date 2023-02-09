https://sputniknews.com.tr/20230209/rusya-muftuler-konseyi-baskan-yardimcisi-turkiyedeki-trajedi-ruslarin-kalbinde-aciyla-yankilandi-1066772095.html
Rusya Müftüler Konseyi Başkan Yardımcısı: Türkiye’deki trajedi Rusların kalbinde acıyla yankılandı
Rusya Müftüler Konseyi Başkan Yardımcısı: Türkiye’deki trajedi Rusların kalbinde acıyla yankılandı
Türkiye için bu trajik günlerde, Rusya, mağdurlara yardım sağlamaya devam ediyor. 100’den fazla Rus uzman arama kurtarma operasyonlarında yer alıyor. Rusya... 09.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-09T03:26+0300
2023-02-09T03:26+0300
2023-02-09T03:26+0300
görüş
deprem
rusya
türkiye
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Rusya’nın her köşesinden insani yardım toplama noktalarına, depremzedelere gönderilmek üzere temel ihtiyaç malzemeleri iletiliyor. Rusya’nın birkaç bölgesinde yardım etkinlikleri düzenleniyor, bağışlar için özel hesaplar açılıyor.Rusya Müftüler Konseyi Başkan Yardımcısı ve Moskova Bölgesi Ruhani İşler İdaresi Başkanı Ruşan Hazrat Abbyasov, Sputnik’e açıklamasında, sadece Zakyat Vakfı’nın 8 Şubat sabahı itibariyle en az 28 milyon ruble (en az 7.5 milyon TL) yardım topladığını belirtti.Abbyasov, “Türkiye ve Suriye’de binlerce insanın yaşamına mal olan trajedi kalplerimizde acıyla yankılandı. Bu acı haber bize ulaşır ulaşmaz Rusya Federasyonu Müslümanları Ruhani İdaresi ve Rusya Müftüler Konseyi Başkanı Müftü Şeyh Ravil Gaynutdin, tüm 25 milyon Rusya Müslümanı adına, Türkiye ve Suriye liderlerine, deprem bölgelerinde yaşayan halka, bu korkunç afet sonucu yaşanan can kayıplarından dolayı içten ve derin taziyelerini dile getirdi. Müftü’nün çağrısı üzerine, Zakyat Vakfı’mız depremzedelere yardım amacıyla para toplama etkinliğini duyurdu. 8 Şubat sabah saatleri itibariyle 28 milyon rubleden fazla (en az 7.5 milyon TL) toplamayı başardık” dedi.Abbyasov, “Rusya Müslümanları yorulmadan Yüce Allah’a dua ederek ölülerin ruhlarını kabul etmesini ve onlara rahmet eylemesini, yaralılara da acil şifalar vermesini ve acılarını hafifletmesini diliyorlar” diye ekledi.
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Amur Gadjiev
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/104210/00/1042100001_182:0:2230:2048_100x100_80_0_0_2d95a4a93cc6fcc5effec7b26c51ca7f.jpg
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Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
Amur Gadjiev
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/104210/00/1042100001_182:0:2230:2048_100x100_80_0_0_2d95a4a93cc6fcc5effec7b26c51ca7f.jpg
deprem, rusya, türkiye
Rusya Müftüler Konseyi Başkan Yardımcısı: Türkiye’deki trajedi Rusların kalbinde acıyla yankılandı
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Türkiye için bu trajik günlerde, Rusya, mağdurlara yardım sağlamaya devam ediyor. 100’den fazla Rus uzman arama kurtarma operasyonlarında yer alıyor. Rusya Acil Durumlar Bakanlığı personelinin, Türk yetkililer arama kurtarma operasyonunu tamamlayana kadar kalmaya hazır olduğu belirtildi. Bugün 50 kurtarma uzmanı ve 11 doktor daha Türkiye’ye gitti.
Rusya’nın her köşesinden insani yardım toplama noktalarına, depremzedelere gönderilmek üzere temel ihtiyaç malzemeleri iletiliyor. Rusya’nın birkaç bölgesinde yardım etkinlikleri düzenleniyor, bağışlar için özel hesaplar açılıyor.
Rusya Müftüler Konseyi Başkan Yardımcısı ve Moskova Bölgesi Ruhani İşler İdaresi Başkanı Ruşan Hazrat Abbyasov, Sputnik’e açıklamasında, sadece Zakyat Vakfı’nın 8 Şubat sabahı itibariyle en az 28 milyon ruble (en az 7.5 milyon TL) yardım topladığını belirtti.
Abbyasov, “Türkiye ve Suriye’de binlerce insanın yaşamına mal olan trajedi kalplerimizde acıyla yankılandı. Bu acı haber bize ulaşır ulaşmaz Rusya Federasyonu Müslümanları Ruhani İdaresi ve Rusya Müftüler Konseyi Başkanı Müftü Şeyh Ravil Gaynutdin, tüm 25 milyon Rusya Müslümanı adına, Türkiye ve Suriye liderlerine, deprem bölgelerinde yaşayan halka, bu korkunç afet sonucu yaşanan can kayıplarından dolayı içten ve derin taziyelerini dile getirdi. Müftü’nün çağrısı üzerine, Zakyat Vakfı’mız depremzedelere yardım amacıyla para toplama etkinliğini duyurdu. 8 Şubat sabah saatleri itibariyle 28 milyon rubleden fazla (en az 7.5 milyon TL) toplamayı başardık” dedi.
Abbyasov, “Rusya Müslümanları yorulmadan Yüce Allah’a dua ederek ölülerin ruhlarını kabul etmesini ve onlara rahmet eylemesini, yaralılara da acil şifalar vermesini ve acılarını hafifletmesini diliyorlar” diye ekledi.