https://sputniknews.com.tr/20230209/rusya-ingiltereyi-ukraynaya-savas-jetleri-tedarikinin-sonuclari-konusunda-uyardi---1066801087.html
Rusya, İngiltere’yi Ukrayna’ya savaş jetleri tedarikinin sonuçları konusunda uyardı
Rusya, İngiltere’yi Ukrayna’ya savaş jetleri tedarikinin sonuçları konusunda uyardı
Rusya’nın Londra Büyükelçiliği, İngiltere’yi Ukrayna’ya savaş jetleri tedarikinin sonuçları olacağı konusunda uyardı. 09.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-09T15:58+0300
2023-02-09T15:58+0300
2023-02-09T16:02+0300
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Rus Büyükelçiliği'nin konuya ilişkin yorumunda, İngiliz savaş uçaklarının Kiev rejimine teslim edilmesinin tüm dünya için askeri ve politik sonuçlara yol açacağı belirtildi. Açıklamada, “Londra'ya, böyle bir senaryoda bir sonraki gerilim dalgasının ‘kanlı hasadının’ ve onun Avrupa kıtası ve tüm dünya için yol açacağı askeri ve politik sonuçların kendi vicdanına ait olacağını hatırlatmak isteriz” ifadelerine yer verildi. Büyükelçilik, Batı’nın askeri uçaklarının Ukrayna'ya teslim edilmesi halinde Rusya’nın koruması altındaki DHC (Donetsk Halk Cumhuriyeti), LHC (Lugansk Halk Cumhuriyeti), Herson ve Zaporojye bölgelerinde yer alan şehirlerin yerleşim bölgelerine yönelik hava saldırılarında da kullanılmaya başlayacağını kaydetti. ‘Rusya, İngiltere'nin her türlü düşmanca hamlelerine verilecek yanıt bulacak’ Rusya’nın, Ukrayna’ya savaş jetlerinin tedariki de dahil olmak üzere İngiliz tarafının her türlü düşmanca hamlesine verilecek yanıt bulacağına dikkat çekilen açıklamada ayrıca eski İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine yapılan askeri teslimatın Avrupa'nın gelecekteki güvenliğine yönelik ‘büyük bir avans’ olduğu yönündeki açıklamalarının, Ukraynalıların ABD ve NATO tarafından Rusya'ya karşı açılan ‘hibrit savaşa’ katılarak diğerlerinin stratejik çıkarları için topluca öldüğünü’ bir kez daha doğruladığı vurgulandı.
https://sputniknews.com.tr/20230209/londra-paris-bruksel-turundaki-zelenskiy-savas-ucagi-ve-fuze-tedariki-icin-avrupayi-markaja-aldi-1066787440.html
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ingiltere, rusya, ukrayna
ingiltere, rusya, ukrayna
Rusya, İngiltere’yi Ukrayna’ya savaş jetleri tedarikinin sonuçları konusunda uyardı
15:58 09.02.2023 (güncellendi: 16:02 09.02.2023) Abone ol
Rusya’nın Londra Büyükelçiliği, İngiltere’yi Ukrayna’ya savaş jetleri tedarikinin sonuçları olacağı konusunda uyardı.
Rus Büyükelçiliği'nin konuya ilişkin yorumunda, İngiliz savaş uçaklarının Kiev rejimine teslim edilmesinin tüm dünya için askeri ve politik sonuçlara yol açacağı belirtildi.
Açıklamada, “Londra'ya, böyle bir senaryoda bir sonraki gerilim dalgasının ‘kanlı hasadının’ ve onun Avrupa kıtası ve tüm dünya için yol açacağı askeri ve politik sonuçların kendi vicdanına ait olacağını hatırlatmak isteriz” ifadelerine yer verildi.
Büyükelçilik, Batı’nın askeri uçaklarının Ukrayna'ya teslim edilmesi halinde Rusya’nın koruması altındaki DHC (Donetsk Halk Cumhuriyeti), LHC (Lugansk Halk Cumhuriyeti), Herson ve Zaporojye bölgelerinde yer alan şehirlerin yerleşim bölgelerine yönelik hava saldırılarında da kullanılmaya başlayacağını kaydetti.
‘Rusya, İngiltere'nin her türlü düşmanca hamlelerine verilecek yanıt bulacak’
Rusya’nın, Ukrayna’ya savaş jetlerinin tedariki de dahil olmak üzere İngiliz tarafının her türlü düşmanca hamlesine verilecek yanıt bulacağına dikkat çekilen açıklamada ayrıca eski İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine yapılan askeri teslimatın Avrupa'nın gelecekteki güvenliğine yönelik ‘büyük bir avans’ olduğu yönündeki açıklamalarının, Ukraynalıların ABD ve NATO tarafından Rusya'ya karşı açılan ‘hibrit savaşa’ katılarak diğerlerinin stratejik çıkarları için topluca öldüğünü’ bir kez daha doğruladığı vurgulandı.