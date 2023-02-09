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6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230209/rusya-disisleri-depremin-ardindan-turkiye-ve-suriyeyle-surekli-temas-halindeyiz-1066812434.html
Rusya Dışişleri: Depremin ardından Türkiye ve Suriye'yle sürekli temas halindeyiz
Rusya Dışişleri: Depremin ardından Türkiye ve Suriye'yle sürekli temas halindeyiz
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Gruşko, yaşanan deprem felaketinin ardından Türkiye ve Suriye hükümetleriyle sürekli temas halinde olduklarını... 09.02.2023, Sputnik Türkiye
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rusya dışişleri bakanlığı
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
deprem
rusya
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Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı deprem sonrası Türkiye ve Suriye hükümetleriyle sürekli temas halinde olduklarını ifade etti.Valday Uluslararası Tartışma Kulübü'nün toplantısında konuşan Gruşko, "Türkiye ve Suriye hükümetleriyle sürekli temas halindeyiz. Son günlerde Dışişleri Bakanlığı, bu yardımın organizasyonu için ciddi şekilde uğraşıyor. Elbette en önde Acil Durumlar Bakanlığı yer alıyor" dedi.Rusya'da depremzedelere yardım etmek isteyen tüm kurum ve kuruluşlara seslenen Gruşko, yapılacak başvuruları Türk ortaklara ileteceklerini, gerektiğinde ve mümkün olduğunda Dışişleri Bakanlığı'nın destek sağlayacağını kaydetti.
https://sputniknews.com.tr/20230209/deprem-sonrasi-ulkeler-turkiyeye-yardim-gondermeyi-surduruyor-1066775862.html
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rusya dışişleri bakanlığı, deprem, rusya
rusya dışişleri bakanlığı, deprem, rusya

Rusya Dışişleri: Depremin ardından Türkiye ve Suriye'yle sürekli temas halindeyiz

20:31 09.02.2023 (güncellendi: 20:33 09.02.2023)
© AFP 2023 / KIRILL KUDRYAVTSEVRusya Dışişleri Bakanlığı
Rusya Dışişleri Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 09.02.2023
© AFP 2023 / KIRILL KUDRYAVTSEV
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Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Gruşko, yaşanan deprem felaketinin ardından Türkiye ve Suriye hükümetleriyle sürekli temas halinde olduklarını söyledi.
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı deprem sonrası Türkiye ve Suriye hükümetleriyle sürekli temas halinde olduklarını ifade etti.

Valday Uluslararası Tartışma Kulübü'nün toplantısında konuşan Gruşko, "Türkiye ve Suriye hükümetleriyle sürekli temas halindeyiz. Son günlerde Dışişleri Bakanlığı, bu yardımın organizasyonu için ciddi şekilde uğraşıyor. Elbette en önde Acil Durumlar Bakanlığı yer alıyor" dedi.

Rusya'da depremzedelere yardım etmek isteyen tüm kurum ve kuruluşlara seslenen Gruşko, yapılacak başvuruları Türk ortaklara ileteceklerini, gerektiğinde ve mümkün olduğunda Dışişleri Bakanlığı'nın destek sağlayacağını kaydetti.
Kahramanmaraş depremi - Sputnik Türkiye, 1920, 09.02.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
Deprem sonrası ülkeler Türkiye'ye yardım göndermeyi sürdürüyor
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