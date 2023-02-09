Rusya Dışişleri: Depremin ardından Türkiye ve Suriye'yle sürekli temas halindeyiz
20:31 09.02.2023 (güncellendi: 20:33 09.02.2023)
© AFP 2023 / KIRILL KUDRYAVTSEVRusya Dışişleri Bakanlığı
© AFP 2023 / KIRILL KUDRYAVTSEV
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Gruşko, yaşanan deprem felaketinin ardından Türkiye ve Suriye hükümetleriyle sürekli temas halinde olduklarını söyledi.
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı deprem sonrası Türkiye ve Suriye hükümetleriyle sürekli temas halinde olduklarını ifade etti.
Valday Uluslararası Tartışma Kulübü'nün toplantısında konuşan Gruşko, "Türkiye ve Suriye hükümetleriyle sürekli temas halindeyiz. Son günlerde Dışişleri Bakanlığı, bu yardımın organizasyonu için ciddi şekilde uğraşıyor. Elbette en önde Acil Durumlar Bakanlığı yer alıyor" dedi.
Rusya'da depremzedelere yardım etmek isteyen tüm kurum ve kuruluşlara seslenen Gruşko, yapılacak başvuruları Türk ortaklara ileteceklerini, gerektiğinde ve mümkün olduğunda Dışişleri Bakanlığı'nın destek sağlayacağını kaydetti.
Valday Uluslararası Tartışma Kulübü'nün toplantısında konuşan Gruşko, "Türkiye ve Suriye hükümetleriyle sürekli temas halindeyiz. Son günlerde Dışişleri Bakanlığı, bu yardımın organizasyonu için ciddi şekilde uğraşıyor. Elbette en önde Acil Durumlar Bakanlığı yer alıyor" dedi.
Rusya'da depremzedelere yardım etmek isteyen tüm kurum ve kuruluşlara seslenen Gruşko, yapılacak başvuruları Türk ortaklara ileteceklerini, gerektiğinde ve mümkün olduğunda Dışişleri Bakanlığı'nın destek sağlayacağını kaydetti.