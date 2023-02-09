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https://sputniknews.com.tr/20230209/rusya-disisleri-bati-rusya-afrika-zirvesine-katilmak-isteyen-ulkelere-baski-uyguluyor-1066817911.html
Rusya Dışişleri: Batı, Rusya-Afrika zirvesine katılmak isteyen ülkelere baskı uyguluyor
Rusya Dışişleri: Batı, Rusya-Afrika zirvesine katılmak isteyen ülkelere baskı uyguluyor
Rusya-Afrika Ortaklık Forumu Sekreterya Başkanı Ozerov, Batı'nın Rusya-Afrika zirvesine katılmak isteyen ülkelere baskı uyguladığını belirtti. 09.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-09T22:58+0300
2023-02-09T22:58+0300
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rusya
rusya-afrika ortaklık forumu
afrika
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Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın Özel Görev Elçisi, Rusya-Afrika Ortaklık Forumu Sekreterya Başkanı Ozerov gazetecilere demecinde, Batı'nın Rusya-Afrika zirvesine katılmak isteyen ülkelere baskı uyguladığını, Afrika devletlerinin bu durumdan rahatsız olduğunu söyledi.Ozerov, “Bunların hepsini internet üzerinden takip etmek veya Batılı ortakların Afrikayı ziyaret eden yetkililerinin açıklamalarında görmek mümkün. Afrika devletlerinin bu durumdan pek memnun olduğunu söyleyemem. Bu açık bir şantaj” dedi.Afrika ülkelerinin egemenliğine saygı duyulması gerektiğini vurgulayan Rus diplomat, “Rusya olarak, Afrika devletlerinin bağımsızlığa, egemenliğe ve kendi siyasi iradesine sahip ve ulusal çıkarlarına uygun kararlar alabilen egemen ülkeler olduğu gerçeğinden hareket ediyoruz” ifadelerini kullandı.İlki Ekim 2019'da Soçi'de gerçekleştirilen Rusya-Afrika zirvesinin ikincisinin Temmuz 2023'te St. Petersburg'da yapılması planlanıyor.
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rusya, rusya-afrika ortaklık forumu, afrika
rusya, rusya-afrika ortaklık forumu, afrika

Rusya Dışişleri: Batı, Rusya-Afrika zirvesine katılmak isteyen ülkelere baskı uyguluyor

22:58 09.02.2023
© Sputnik / Евгений ОдиноковRusya Federasyonu Dışişleri Bakanlığı'nın Moskova'daki binası.
Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanlığı'nın Moskova'daki binası. - Sputnik Türkiye, 1920, 09.02.2023
© Sputnik / Евгений Одиноков
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Rusya-Afrika Ortaklık Forumu Sekreterya Başkanı Ozerov, Batı'nın Rusya-Afrika zirvesine katılmak isteyen ülkelere baskı uyguladığını belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın Özel Görev Elçisi, Rusya-Afrika Ortaklık Forumu Sekreterya Başkanı Ozerov gazetecilere demecinde, Batı'nın Rusya-Afrika zirvesine katılmak isteyen ülkelere baskı uyguladığını, Afrika devletlerinin bu durumdan rahatsız olduğunu söyledi.
Ozerov, “Bunların hepsini internet üzerinden takip etmek veya Batılı ortakların Afrikayı ziyaret eden yetkililerinin açıklamalarında görmek mümkün. Afrika devletlerinin bu durumdan pek memnun olduğunu söyleyemem. Bu açık bir şantaj” dedi.
Afrika ülkelerinin egemenliğine saygı duyulması gerektiğini vurgulayan Rus diplomat, “Rusya olarak, Afrika devletlerinin bağımsızlığa, egemenliğe ve kendi siyasi iradesine sahip ve ulusal çıkarlarına uygun kararlar alabilen egemen ülkeler olduğu gerçeğinden hareket ediyoruz” ifadelerini kullandı.
İlki Ekim 2019'da Soçi'de gerçekleştirilen Rusya-Afrika zirvesinin ikincisinin Temmuz 2023'te St. Petersburg'da yapılması planlanıyor.
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