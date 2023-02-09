https://sputniknews.com.tr/20230209/rusya-disisleri-bati-rusya-afrika-zirvesine-katilmak-isteyen-ulkelere-baski-uyguluyor-1066817911.html

Rusya Dışişleri: Batı, Rusya-Afrika zirvesine katılmak isteyen ülkelere baskı uyguluyor

Rusya Dışişleri: Batı, Rusya-Afrika zirvesine katılmak isteyen ülkelere baskı uyguluyor

Rusya-Afrika Ortaklık Forumu Sekreterya Başkanı Ozerov, Batı'nın Rusya-Afrika zirvesine katılmak isteyen ülkelere baskı uyguladığını belirtti. 09.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-09T22:58+0300

2023-02-09T22:58+0300

2023-02-09T22:58+0300

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Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın Özel Görev Elçisi, Rusya-Afrika Ortaklık Forumu Sekreterya Başkanı Ozerov gazetecilere demecinde, Batı'nın Rusya-Afrika zirvesine katılmak isteyen ülkelere baskı uyguladığını, Afrika devletlerinin bu durumdan rahatsız olduğunu söyledi.Ozerov, “Bunların hepsini internet üzerinden takip etmek veya Batılı ortakların Afrikayı ziyaret eden yetkililerinin açıklamalarında görmek mümkün. Afrika devletlerinin bu durumdan pek memnun olduğunu söyleyemem. Bu açık bir şantaj” dedi.Afrika ülkelerinin egemenliğine saygı duyulması gerektiğini vurgulayan Rus diplomat, “Rusya olarak, Afrika devletlerinin bağımsızlığa, egemenliğe ve kendi siyasi iradesine sahip ve ulusal çıkarlarına uygun kararlar alabilen egemen ülkeler olduğu gerçeğinden hareket ediyoruz” ifadelerini kullandı.İlki Ekim 2019'da Soçi'de gerçekleştirilen Rusya-Afrika zirvesinin ikincisinin Temmuz 2023'te St. Petersburg'da yapılması planlanıyor.

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