Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230209/rusya-abdye-yaptirimlari-genisletti-1066771731.html
Rusya, ABD'ye yaptırımları genişletti
Rusya, ABD'ye yaptırımları genişletti
Rusya Dışişleri Bakanlığı, 77 ABD vatandaşının ülkeye girişinin yasakladığını duyurdu. 09.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-09T02:59+0300
2023-02-09T02:59+0300
ukrayna krizi
rusya
abd
yaptırım
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/02/11/1053958404_0:272:2557:1710_1920x0_80_0_0_e8d74708ce9d2c913bd3d96d2e20a13a.jpg
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın aralarında eyalet valileri, federal departmanlar ve Ukrayna'ya silah tedarik eden şirketler de dahil olmak üzere 77 ABD vatandaşının yaptırım listesine dahil edildiği belirtildi.Açıklamada, “Washington'un bireysel yaptırımlara tabi Rus vatandaşlarının listesini genişletmeye devam etmesine yanıt olarak, 77 ABD vatandaşının Rusya Federasyonu'na girişi kalıcı olarak yasaklandı” denildi.Açıklamada ayrıca Rusya'ya karşı her türlü düşmanca eylemin karşılık bulacağına vurgu yapılarak “Washington'un daha iyi anlaması için, yaptırım sarmalının sıkıştırılması da dahil olmak üzere Rusya'ya karşı her türlü düşmanca eylemin yanıtsız bırakılmayacağı ve ABD'yi bumerang gibi vuracağını bir kez daha vurguluyoruz” denildi.Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın bireysel yaptırım listesine aldığı bazı isimler şöyle: Alabama Valisi Ellen Ivey, Massachusetts Valisi Charlie Baker, Leidos İş Geliştirme Direktörü, ABD Hava Kuvvetleri’nden emekli Korgeneral William Bender, Michigan Eyalet Sekreteri Joslyn Benson, Kuzey Dakota Valisi Doug Bergam, eski Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin kızı Christine Pelosi, ABD'nin Rusya Büyükelçiliği eski askeri ataşesi, emekli tuğgeneral Peter Zwak.
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/02/11/1053958404_0:33:2557:1950_1920x0_80_0_0_aaa9e9d6845e3e4489e1c44ba1d3f1e2.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
rusya, abd, yaptırım
rusya, abd, yaptırım

Rusya, ABD'ye yaptırımları genişletti

02:59 09.02.2023
© AP Photo / Denis BalibouseABD- Rusya bayrakları
ABD- Rusya bayrakları - Sputnik Türkiye, 1920, 09.02.2023
© AP Photo / Denis Balibouse
Abone olTelegram
Rusya Dışişleri Bakanlığı, 77 ABD vatandaşının ülkeye girişinin yasakladığını duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın aralarında eyalet valileri, federal departmanlar ve Ukrayna'ya silah tedarik eden şirketler de dahil olmak üzere 77 ABD vatandaşının yaptırım listesine dahil edildiği belirtildi.
Açıklamada, “Washington'un bireysel yaptırımlara tabi Rus vatandaşlarının listesini genişletmeye devam etmesine yanıt olarak, 77 ABD vatandaşının Rusya Federasyonu'na girişi kalıcı olarak yasaklandı” denildi.
Açıklamada ayrıca Rusya'ya karşı her türlü düşmanca eylemin karşılık bulacağına vurgu yapılarak “Washington'un daha iyi anlaması için, yaptırım sarmalının sıkıştırılması da dahil olmak üzere Rusya'ya karşı her türlü düşmanca eylemin yanıtsız bırakılmayacağı ve ABD'yi bumerang gibi vuracağını bir kez daha vurguluyoruz” denildi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın bireysel yaptırım listesine aldığı bazı isimler şöyle:
Alabama Valisi Ellen Ivey, Massachusetts Valisi Charlie Baker, Leidos İş Geliştirme Direktörü, ABD Hava Kuvvetleri’nden emekli Korgeneral William Bender, Michigan Eyalet Sekreteri Joslyn Benson, Kuzey Dakota Valisi Doug Bergam, eski Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin kızı Christine Pelosi, ABD'nin Rusya Büyükelçiliği eski askeri ataşesi, emekli tuğgeneral Peter Zwak.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала