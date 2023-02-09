https://sputniknews.com.tr/20230209/rusya-abdye-yaptirimlari-genisletti-1066771731.html

Rusya, ABD'ye yaptırımları genişletti

Rusya, ABD'ye yaptırımları genişletti

Rusya Dışişleri Bakanlığı, 77 ABD vatandaşının ülkeye girişinin yasakladığını duyurdu. 09.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-09T02:59+0300

2023-02-09T02:59+0300

2023-02-09T02:59+0300

ukrayna krizi

rusya

abd

yaptırım

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Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın aralarında eyalet valileri, federal departmanlar ve Ukrayna'ya silah tedarik eden şirketler de dahil olmak üzere 77 ABD vatandaşının yaptırım listesine dahil edildiği belirtildi.Açıklamada, “Washington'un bireysel yaptırımlara tabi Rus vatandaşlarının listesini genişletmeye devam etmesine yanıt olarak, 77 ABD vatandaşının Rusya Federasyonu'na girişi kalıcı olarak yasaklandı” denildi.Açıklamada ayrıca Rusya'ya karşı her türlü düşmanca eylemin karşılık bulacağına vurgu yapılarak “Washington'un daha iyi anlaması için, yaptırım sarmalının sıkıştırılması da dahil olmak üzere Rusya'ya karşı her türlü düşmanca eylemin yanıtsız bırakılmayacağı ve ABD'yi bumerang gibi vuracağını bir kez daha vurguluyoruz” denildi.Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın bireysel yaptırım listesine aldığı bazı isimler şöyle: Alabama Valisi Ellen Ivey, Massachusetts Valisi Charlie Baker, Leidos İş Geliştirme Direktörü, ABD Hava Kuvvetleri’nden emekli Korgeneral William Bender, Michigan Eyalet Sekreteri Joslyn Benson, Kuzey Dakota Valisi Doug Bergam, eski Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin kızı Christine Pelosi, ABD'nin Rusya Büyükelçiliği eski askeri ataşesi, emekli tuğgeneral Peter Zwak.

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