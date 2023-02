https://sputniknews.com.tr/20230209/rus-uzman-asyada-ukraynadakine-benzer-bir-catisma-olasi-degil-ama-nato-girisimlerini-surduruyor-1066799833.html

Rus uzman: Asya'da Ukrayna’dakine benzer bir çatışma olası değil ama NATO girişimlerini sürdürüyor

Rus uzman: Asya'da Ukrayna’dakine benzer bir çatışma olası değil ama NATO girişimlerini sürdürüyor

Rus uzman Dimitri Mosyakov, Asya'da Ukrayna’dakine benzer bir çatışmanın ortaya çıkma ihtimalinin düşük olduğunu, ancak NATO’nun bölgede bu yöndeki... 09.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-09T15:33+0300

2023-02-09T15:33+0300

2023-02-09T15:33+0300

ukrayna krizi

rusya

uzman

nato

ukrayna

asya

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/14/1065970834_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_7145b31dd0a239c5fd94031c4809a401.jpg

Rusya Bilimler Akademisi Doğu Araştırmaları Enstitüsü’nün Güneydoğu Asya, Avustralya ve Okyanusya Merkezi Direktörü Dimitri Mosyakov, Sputnik’e demecinde Asya'da Ukrayna'daki gibi bir çatışmanın ortaya çıkmasının pek olası olmadığını, ancak NATO’nun bu bölgede askeri altyapısını kurma girişimlerini sürdürdüğünü söyledi. Mosyakov, “Ukrayna'dakine benzer bir çatışma Asya'da pek olası değil. Amerikalılar uzun zamandır böyle bir çatışmanın alt yapısını oluşturmaya çalışıyorlar. Uzun süredir Vietnam'a kur yapıyorlar, Güney Çin Denizi ile ilgili var olan belirli çelişkileri mümkün olan her şekilde kullanmaya çalışıyorlar vb. Bunu uzun zamandır planlıyorlar, çünkü Amerikalılar her zaman emsallere göre hareket ediyor: ‘Sırbistan-Hırvatistan’, ‘Rusya-Ukrayna’, ‘Vietnam-Çin’. Ancak Vietnam'da başarılı olamıyorlar çünkü Vietnam liderliği tamamen ABD'ye bağımlı hale gelme ve Amerikan talimatlarını yerine getirme niyetinde değil. Bu açıdan, Ukrayna'da olduğu gibi bir çatışma olasılığından bahsetmek pek olası değil” dedi. Mosyakov, Filipinler'de ABD üslerinin kurulmasına ilişkin son anlaşmanın da dikkate değer olduğuna vurgu yaparak “Üssün bugün meteorolojik faaliyetler yürüttüğünü, ancak yarın askeri uçakların ineceğini, askerlerin ineceğini çok iyi anlıyoruz” diyerek, NATO'nun tüm politikalarının altyapılarını neden diğer bölgelere yaymaya hazırlandıklarına dair sahte açıklamalar üzerine kurulu olduğunu kaydetti. Asya'daki altyapıya ilişkin kararın Mayıs 2022'de, ittifakın çabalarının bir kısmını Asya'ya kaydırdığını ve hatta Ohotsk Denizi, Bering Denizi ve Japon Denizi'nin bulunduğu Kuzeydoğu Asya'nın kontrolünü bile ilan ettiği Madrid'deki NATO zirvesinde alındığına dikkat çeken uzman, sözlerini şöyle sürdürdü: “NATO’nun oraya yönelik planları büyük. Doğal olarak, bu altyapı konuşlandırması ‘Çin tehdidi’ eşliğinde gerçekleşiyor. Hiçbir şey değişmiyor. 1990'larda Avrupa'ya NATO füzeleri yerleştirdiklerinde, bunu İran tehdidi ile açıklıyorlardı. Ama aslında tüm bu altyapıyı o zaman bile Rusya sınırlarına doğru yaklaştırıyorlardı. Şu anda aynı şeyi Çin’e yapmaya çalıyorlar. Sürekli ‘Çin tehdidi’ne ilişkin açıklamalar vs. Şu anda askeri altyapılarını konuşlandırıyorlar. Ancak bu NATO deklarasyonunun kabul edilmesi, Güney Kore, Avustralya ve Japonya'nın ilk kez Madrid'deki NATO zirvesine davet edilmesi, altyapı oluşturulması hazırlıklarına şimdiden başladıklarını gösteriyor.” Daha önce, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Çin'i askerileşme ve Rusya ile yakınlaşma ile suçlayarak, Asya'da Ukrayna'dakine benzer bir çatışmanın ön koşullarını gördüğünü söylemişti.

rusya

ukrayna

asya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, uzman, nato, ukrayna, asya