https://sputniknews.com.tr/20230209/rus-milletvekili-slutskiy-kuzey-akima-yonelik-sabotajla-ilgili-bagimsiz-sorusturma-yapilmali-1066768867.html

Rus milletvekili Slutskiy: Kuzey Akım’a yönelik sabotajla ilgili bağımsız soruşturma yapılmalı

Rus milletvekili Slutskiy: Kuzey Akım’a yönelik sabotajla ilgili bağımsız soruşturma yapılmalı

Rusya Liberal Demokrat Partisi lideri Slutskiy, Pulitzer Ödüllü gazeteci Seymour Hersh’in yazısının, Kuzey Akım’a yönelik sabotajla ilgili bağımsız... 09.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-09T01:40+0300

2023-02-09T01:40+0300

2023-02-09T01:40+0300

ukrayna krizi

rusya

rusya liberal demorat partisi

leonid slutskiy

seymour hersh

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Rusya parlamentosunda Dışişleri Komitesi’nin Başkanı Leonid Slutskiy, Telegram hesabındaki paylaşımda, Amerikalı araştırmacı gazeteci ve yazar Seymour Hersh’in, ABD askerlerinin geçen yaz NATO’nun Baltops tatbikatı sırasında Kuzey Akım doğalgaz boru hatları altına patlayıcı yerleştirdiği, üç ay sonra Norveçlilerin bu patlayıcıları infilak ettirdiği iddiasını değerlendirdi.Slutskiy, ABD Dışişleri Bakanlığı Siyasi İşler Müsteşarı Victoria Nuland’ın Kongre’deki konuşması sırasında, “Kuzey Akım 2’nin artık denizin dibinde bir metal yığını olduğunu bilmekten memnuniyet duyduklarını” dile getirdiğini anımsatarak şunu yazdı:

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rusya, rusya liberal demorat partisi, leonid slutskiy, seymour hersh