https://sputniknews.com.tr/20230209/rus-milletvekili-slutskiy-kuzey-akima-yonelik-sabotajla-ilgili-bagimsiz-sorusturma-yapilmali-1066768867.html
Rus milletvekili Slutskiy: Kuzey Akım’a yönelik sabotajla ilgili bağımsız soruşturma yapılmalı
Rus milletvekili Slutskiy: Kuzey Akım’a yönelik sabotajla ilgili bağımsız soruşturma yapılmalı
Rusya Liberal Demokrat Partisi lideri Slutskiy, Pulitzer Ödüllü gazeteci Seymour Hersh’in yazısının, Kuzey Akım’a yönelik sabotajla ilgili bağımsız... 09.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-09T01:40+0300
2023-02-09T01:40+0300
2023-02-09T01:40+0300
ukrayna krizi
rusya
rusya liberal demorat partisi
leonid slutskiy
seymour hersh
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/02/17/1054148558_0:161:3069:1887_1920x0_80_0_0_812cea53da0ac4558e7ac778e8e316d6.jpg
Rusya parlamentosunda Dışişleri Komitesi’nin Başkanı Leonid Slutskiy, Telegram hesabındaki paylaşımda, Amerikalı araştırmacı gazeteci ve yazar Seymour Hersh’in, ABD askerlerinin geçen yaz NATO’nun Baltops tatbikatı sırasında Kuzey Akım doğalgaz boru hatları altına patlayıcı yerleştirdiği, üç ay sonra Norveçlilerin bu patlayıcıları infilak ettirdiği iddiasını değerlendirdi.Slutskiy, ABD Dışişleri Bakanlığı Siyasi İşler Müsteşarı Victoria Nuland’ın Kongre’deki konuşması sırasında, “Kuzey Akım 2’nin artık denizin dibinde bir metal yığını olduğunu bilmekten memnuniyet duyduklarını” dile getirdiğini anımsatarak şunu yazdı:
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/02/17/1054148558_168:0:2899:2048_1920x0_80_0_0_fb10bb191b865ebd1dbca31e10e76eac.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
rusya, rusya liberal demorat partisi, leonid slutskiy, seymour hersh
rusya, rusya liberal demorat partisi, leonid slutskiy, seymour hersh
Rus milletvekili Slutskiy: Kuzey Akım’a yönelik sabotajla ilgili bağımsız soruşturma yapılmalı
Abone ol
Rusya Liberal Demokrat Partisi lideri Slutskiy, Pulitzer Ödüllü gazeteci Seymour Hersh’in yazısının, Kuzey Akım’a yönelik sabotajla ilgili bağımsız uluslararası soruşturma başlatmak için bir neden olduğunu belirtti.
Rusya parlamentosunda Dışişleri Komitesi’nin Başkanı Leonid Slutskiy, Telegram hesabındaki paylaşımda, Amerikalı araştırmacı gazeteci ve yazar Seymour Hersh’in, ABD askerlerinin geçen yaz NATO’nun Baltops tatbikatı sırasında Kuzey Akım doğalgaz boru hatları altına patlayıcı yerleştirdiği, üç ay sonra Norveçlilerin bu patlayıcıları infilak ettirdiği iddiasını değerlendirdi.
Slutskiy, ABD Dışişleri Bakanlığı Siyasi İşler Müsteşarı Victoria Nuland’ın Kongre’deki konuşması sırasında, “Kuzey Akım 2’nin artık denizin dibinde bir metal yığını olduğunu bilmekten memnuniyet duyduklarını” dile getirdiğini anımsatarak şunu yazdı:
“Hersh vardığı sonuçlar ve Nuland’ın ‘itirafı’, Kuzey Akım-2 boru hattına yönelik sabotaj için bağımsız uluslararası soruşturmanın başlatılması için bir neden. ABD, bu tür eylemlerle küresel enerji güvenliğini tehdit altında bırakıyor.”