https://sputniknews.com.tr/20230209/putin-yeni-bolgeleri-tarihsel-acidan-rus-olarak-adlandirdi-1066817071.html

Putin yeni bölgeleri ‘tarihsel açıdan Rus’ olarak adlandırdı

Putin yeni bölgeleri ‘tarihsel açıdan Rus’ olarak adlandırdı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Donbass’taki iki cumhuriyetin, ayrıca Zaporojye ve Herson bölgelerinin yalnızca göreceli olarak Rusya’nın yeni bölgeleri... 09.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-09T22:43+0300

2023-02-09T22:43+0300

2023-02-09T22:43+0300

ukrayna krizi

rusya

vladimir putin

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Rusya lideri Putin, Stratejik Girişimler Ajansı Denetleme Kurulu’nun toplantısında Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin (DHC), Lugansk Halk Cumhuriyeti’nin (LHC), ayrıca Zaporojye ve Herson bölgelerinin tarihsel olarak Rusya’ya ait olduklarını ve yalnızca göreceli olarak Rusya’nın yeni bölgeleri olarak nitelendirilebileceğini söyledi.“Bunu tarihten iyi biliyoruz, bu bölgeler Rus bölgeleridir” diyen Putin, dört bölgenin de mümkün olduğu kadar kısa zamanda Rusya geneli için geçerli göstergelere kavuşturulması çağrısında bulundu.‘Rusya yakın gelecekte insansız sistemler üzerine ulusal bir proje oluşturacak’İnsansız sistemleri ile ilgili çalışmalara da dikkat çeken Putin, “Hükümet yakın gelecekte anlamı insansız hava araçlarının (İHA) yaygın kullanımına imkan sağlamak olan ulusal proje oluşturmalı. Son derece önemli olan şey ise İHA üretiminin yüksek düzeyde yerelleştirilmesi” vurgusunu yaptı.Önümüzdeki ilkbaharda bu konuya adanmış bir toplantının yapılacağı bilgisini veren Putin, ajansa bölgelerde İHA’lara talep oluşumunu destekleme ve İHA’ların geliştirilmesi için personel eğitim sistemi kurma talimatı verdi.‘Rusya’dan ayrılan yabancı markalara bol şans dilerim’Birçok yabancı markanın kendi hükümetlerinin baskısı ile Rusya’dan ayrıldığına dikkat çeken Putin, şirketlerin bu nedenle aslında büyük kayıplar yaşadığını belirtti.Rus lider, “Bugün birçoğu bildiğiniz üzere, hükümetlerinin baskısı ile pazarımızdan ayrılıyor, onlara bol şans dilerim, ancak pazarımızı kaybettikleri için büyük kayıplar yaşıyor. Bu onların seçimi, bu onların kararıdır” diye konuştu.Bu şirketlerin birçoğunun bunu yapmaktan keyif almadıklarının altını çizerek, aynı zamanda giden markalardan sonra altyapı ve iyi eğitilmiş personel kaldığını, yerli iş dünyası için gelişmeye yönelik benzersiz imkanlar doğduğunu sözlerine ekledi.Putin, “Muhtemelen birileri her şeyimizin çökeceğini ve paramparça olacağını düşündü. Böyle bir şey olmuyor; şirketlerimiz, girişimcilerimiz bu işletmeleri ve hatta kolları yakalıyor” ifadelerini kullandı.

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