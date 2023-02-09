https://sputniknews.com.tr/20230209/prof-dr-ahmet-ercan-salginlari-onlemek-icin-az-oranda-camasir-suyu-iceren-sivilari-gocuge-atin-1066777533.html
Prof. Dr. Ahmet Ercan: Salgınları önlemek için az oranda çamaşır suyu içeren sıvıları göçüğe atın
Prof. Dr. Ahmet Ercan: Salgınları önlemek için az oranda çamaşır suyu içeren sıvıları göçüğe atın
Prof. Dr. Ahmet Ercan, depremin ardından yaşanabilecek salgın hastalıklara dikkat çekti ve "Göçüklerin üzerine çamaşır suyu ya da kireç tozu atılmalı" dedi. 09.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-09T09:54+0300
2023-02-09T09:54+0300
2023-02-09T09:54+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
deprem
kahramanmaraş
salgın
salgın hastalık
hastalık
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Jeofizik mühendisi Prof. Dr. Ahmet Ercan, Kahramanmaraş depreminin ardından olası salgın hastalıklar konusunda uyardı.Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Ercan, "Salgın hastalıkları önlemek için az oranda çamaşır suyu içeren sıvıları, ya da kireç tozunu göçükler üzerine atın" dedi.
https://sputniknews.com.tr/20230209/uzmanlar-depremi-yorumladi-bu-kadar-buyuk-olmasi-beklenmiyordu-1066776975.html
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deprem, kahramanmaraş, salgın, salgın hastalık, hastalık
Prof. Dr. Ahmet Ercan: Salgınları önlemek için az oranda çamaşır suyu içeren sıvıları göçüğe atın
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Prof. Dr. Ahmet Ercan, depremin ardından yaşanabilecek salgın hastalıklara dikkat çekti ve "Göçüklerin üzerine çamaşır suyu ya da kireç tozu atılmalı" dedi.
Jeofizik mühendisi Prof. Dr. Ahmet Ercan, Kahramanmaraş depreminin ardından olası salgın hastalıklar konusunda uyardı.
Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Ercan, "Salgın hastalıkları önlemek için az oranda çamaşır suyu içeren sıvıları, ya da kireç tozunu göçükler üzerine atın" dedi.