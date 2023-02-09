https://sputniknews.com.tr/20230209/prof-dr-ahmet-ercan-salginlari-onlemek-icin-az-oranda-camasir-suyu-iceren-sivilari-gocuge-atin-1066777533.html

Prof. Dr. Ahmet Ercan: Salgınları önlemek için az oranda çamaşır suyu içeren sıvıları göçüğe atın

Prof. Dr. Ahmet Ercan: Salgınları önlemek için az oranda çamaşır suyu içeren sıvıları göçüğe atın

Prof. Dr. Ahmet Ercan, depremin ardından yaşanabilecek salgın hastalıklara dikkat çekti ve "Göçüklerin üzerine çamaşır suyu ya da kireç tozu atılmalı" dedi. 09.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-09T09:54+0300

2023-02-09T09:54+0300

2023-02-09T09:54+0300

6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

deprem

kahramanmaraş

salgın

salgın hastalık

hastalık

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/09/1066777386_0:141:3141:1908_1920x0_80_0_0_2ba1b24b7283ad791a615d924f036c89.jpg

Jeofizik mühendisi Prof. Dr. Ahmet Ercan, Kahramanmaraş depreminin ardından olası salgın hastalıklar konusunda uyardı.Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Ercan, "Salgın hastalıkları önlemek için az oranda çamaşır suyu içeren sıvıları, ya da kireç tozunu göçükler üzerine atın" dedi.

https://sputniknews.com.tr/20230209/uzmanlar-depremi-yorumladi-bu-kadar-buyuk-olmasi-beklenmiyordu-1066776975.html

kahramanmaraş

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

deprem, kahramanmaraş, salgın, salgın hastalık, hastalık