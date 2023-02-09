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6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230209/prof-dr-ahmet-ercan-salginlari-onlemek-icin-az-oranda-camasir-suyu-iceren-sivilari-gocuge-atin-1066777533.html
Prof. Dr. Ahmet Ercan: Salgınları önlemek için az oranda çamaşır suyu içeren sıvıları göçüğe atın
Prof. Dr. Ahmet Ercan: Salgınları önlemek için az oranda çamaşır suyu içeren sıvıları göçüğe atın
Prof. Dr. Ahmet Ercan, depremin ardından yaşanabilecek salgın hastalıklara dikkat çekti ve "Göçüklerin üzerine çamaşır suyu ya da kireç tozu atılmalı" dedi. 09.02.2023, Sputnik Türkiye
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6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
deprem
kahramanmaraş
salgın
salgın hastalık
hastalık
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Jeofizik mühendisi Prof. Dr. Ahmet Ercan, Kahramanmaraş depreminin ardından olası salgın hastalıklar konusunda uyardı.Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Ercan, "Salgın hastalıkları önlemek için az oranda çamaşır suyu içeren sıvıları, ya da kireç tozunu göçükler üzerine atın" dedi.
https://sputniknews.com.tr/20230209/uzmanlar-depremi-yorumladi-bu-kadar-buyuk-olmasi-beklenmiyordu-1066776975.html
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deprem, kahramanmaraş, salgın, salgın hastalık, hastalık
deprem, kahramanmaraş, salgın, salgın hastalık, hastalık

Prof. Dr. Ahmet Ercan: Salgınları önlemek için az oranda çamaşır suyu içeren sıvıları göçüğe atın

09:54 09.02.2023
© AAEnkaz
Enkaz - Sputnik Türkiye, 1920, 09.02.2023
© AA
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Prof. Dr. Ahmet Ercan, depremin ardından yaşanabilecek salgın hastalıklara dikkat çekti ve "Göçüklerin üzerine çamaşır suyu ya da kireç tozu atılmalı" dedi.
Jeofizik mühendisi Prof. Dr. Ahmet Ercan, Kahramanmaraş depreminin ardından olası salgın hastalıklar konusunda uyardı.
Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Ercan, "Salgın hastalıkları önlemek için az oranda çamaşır suyu içeren sıvıları, ya da kireç tozunu göçükler üzerine atın" dedi.
Kahramanmaraş depremi - Sputnik Türkiye, 1920, 09.02.2023
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