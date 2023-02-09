https://sputniknews.com.tr/20230209/okullar-20-subata-kadar-tatil-edildi-1066806278.html
Okullar 20 Şubat’a kadar tatil edildi
Okullar 20 Şubat’a kadar tatil edildi
Türkiye'deki tüm okullar 20 Şubat’a kadar tatil edildi. 09.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-09T17:16+0300
2023-02-09T17:16+0300
2023-02-09T17:38+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
okul
milli eğitim bakanlığı
deprem
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Kahramanmaraş merkezli deprem dolayısıyla, okullarda eğitime ara verilmişti. Milli Eğitim Bakanı Özer, tatil süresinin bir kez daha uzatıldığını açıkladı.Bakan Özer, "Yaşadığımız deprem felaketi nedeniyle eğitim öğretime verdiğimiz arayı tüm Türkiye'de 20 Şubat’a kadar uzatma kararı aldık." dedi.
https://sputniknews.com.tr/20230209/bakan-ozer-acikladi-deprem-bolgesindeki-okullarda-devam-zorunlulugu-kalkti-1066797581.html
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okul, milli eğitim bakanlığı, deprem
okul, milli eğitim bakanlığı, deprem
Okullar 20 Şubat’a kadar tatil edildi
17:16 09.02.2023 (güncellendi: 17:38 09.02.2023) Abone ol
Türkiye'deki tüm okullar 20 Şubat’a kadar tatil edildi.
Kahramanmaraş merkezli deprem dolayısıyla, okullarda eğitime ara verilmişti. Milli Eğitim Bakanı Özer, tatil süresinin bir kez daha uzatıldığını açıkladı.
Bakan Özer, "Yaşadığımız deprem felaketi nedeniyle eğitim öğretime verdiğimiz arayı tüm Türkiye'de 20 Şubat’a kadar uzatma kararı aldık." dedi.