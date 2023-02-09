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- Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230209/okullar-20-subata-kadar-tatil-edildi-1066806278.html
Okullar 20 Şubat’a kadar tatil edildi
Okullar 20 Şubat’a kadar tatil edildi
Türkiye'deki tüm okullar 20 Şubat’a kadar tatil edildi. 09.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-09T17:16+0300
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6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
okul
milli eğitim bakanlığı
deprem
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Kahramanmaraş merkezli deprem dolayısıyla, okullarda eğitime ara verilmişti. Milli Eğitim Bakanı Özer, tatil süresinin bir kez daha uzatıldığını açıkladı.Bakan Özer, "Yaşadığımız deprem felaketi nedeniyle eğitim öğretime verdiğimiz arayı tüm Türkiye'de 20 Şubat’a kadar uzatma kararı aldık." dedi.
https://sputniknews.com.tr/20230209/bakan-ozer-acikladi-deprem-bolgesindeki-okullarda-devam-zorunlulugu-kalkti-1066797581.html
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okul, milli eğitim bakanlığı, deprem
okul, milli eğitim bakanlığı, deprem

Okullar 20 Şubat’a kadar tatil edildi

17:16 09.02.2023 (güncellendi: 17:38 09.02.2023)
© AAOkullar 20 Şubat’a kadar tatil edildi
Okullar 20 Şubat’a kadar tatil edildi - Sputnik Türkiye, 1920, 09.02.2023
© AA
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Türkiye'deki tüm okullar 20 Şubat’a kadar tatil edildi.
Kahramanmaraş merkezli deprem dolayısıyla, okullarda eğitime ara verilmişti. Milli Eğitim Bakanı Özer, tatil süresinin bir kez daha uzatıldığını açıkladı.
Bakan Özer, "Yaşadığımız deprem felaketi nedeniyle eğitim öğretime verdiğimiz arayı tüm Türkiye'de 20 Şubat’a kadar uzatma kararı aldık." dedi.
Mahmut Özer - Sputnik Türkiye, 1920, 09.02.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
Bakan Özer açıkladı: Deprem bölgesindeki okullarda devam zorunluluğu kalktı
14:56
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