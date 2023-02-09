https://sputniknews.com.tr/20230209/okullar-20-subata-kadar-tatil-edildi-1066806278.html

Okullar 20 Şubat’a kadar tatil edildi

Okullar 20 Şubat’a kadar tatil edildi

Türkiye'deki tüm okullar 20 Şubat’a kadar tatil edildi. 09.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-09T17:16+0300

2023-02-09T17:16+0300

2023-02-09T17:38+0300

6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

okul

milli eğitim bakanlığı

deprem

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Kahramanmaraş merkezli deprem dolayısıyla, okullarda eğitime ara verilmişti. Milli Eğitim Bakanı Özer, tatil süresinin bir kez daha uzatıldığını açıkladı.Bakan Özer, "Yaşadığımız deprem felaketi nedeniyle eğitim öğretime verdiğimiz arayı tüm Türkiye'de 20 Şubat’a kadar uzatma kararı aldık." dedi.

https://sputniknews.com.tr/20230209/bakan-ozer-acikladi-deprem-bolgesindeki-okullarda-devam-zorunlulugu-kalkti-1066797581.html

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okul, milli eğitim bakanlığı, deprem