Oğuzhan Uğur: Benim delirmemin sebebi, buradaki binlerce insanın haklarını yemeleri
22:15 09.02.2023 (güncellendi: 19:37 13.02.2023)
© Fotoğraf : YouTubeOğuzhan Uğur
© Fotoğraf : YouTube
Radyo Sputnik’te Enver Aysever’le Yolcu Yolunda Gerek programı, deprem özel yayınlarıyla devam etti. Afet koordinasyon merkezinden, bölgeden canlı bağlantılara kadar pek çok kişi programa konuk oldu.
Enver Aysever ile Yolcu Yolunda Gerek programının konukları arasında, gazeteci Kadir Sidal, kamuoyunda sokak röportajlarıyla tanınan Sokak Kedisi mahlaslı Gazeteci Ebru Uzun, Açık Mikrofon programıyla beğeni toplayan ve deprem sonrası etkinlikleriyle gündemdeki yerini koruyan Oğuzhan Uğur, CHP Defne İlçe Başkanı Akın Parlakyıldız, CHP İstanbul Milletvekili Dr. Ali Şeker, TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan ve TELE1 Muhabiri Hazal Güven vardı.
Adıyaman İsias Otel’de bekleyiş
Kuzey Kıbrıs’tan gelen ve aralarında çok sayıda çocuğun bulunduğu sporcu kafilesinin kaldığı Adıyaman’daki İsias Otel depremde çöktü. İki gün sonra Kuzey Kıbrıs’tan sivil savunma ekipleri gelerek enkazda arama kurtarma çalışmalarına başladı. Özgür Gazete Kıbrıs’tan muhabir Kadir Sidal, enkazın önünden canlı bağlandı. Sidal; 2’si öğretmen, 2’si öğrenci ve biri veli olmak üzere beş kişinin cansız bedenlerine ulaştıklarını söyledi. Yayın sırasında Sidal bir cansız bedenin daha çıkarıldığını aktardı.
Sokak Kedisi: Yaklaşık 8 saattir trafikteyiz, Hatay’a giremiyoruz
Ardından yayına bağlanan Gazeteci Ebru Uzun ise Hatay yolundaydı. “Hayatımda böyle bir şey görmedim” diyen Uzun, “Hatay’a giremiyoruz. Yaklaşık sekiz saattir burada trafikteyiz. Arkada kilometrelerce uzanan kuyruk var. İş makinaları da giremiyor” diyerek bölgeye giden yardımların geciktiğini aktardı.
Oğuzhan Uğur ‘takipçi kasmak istiyor’ sözlerine yanıt verdi
Daha sonra programa Oğuzhan Uğur bağlandı. Koordinasyon merkezinin nasıl çalıştığını anlatan Uğur, kendisine yöneltilen “Takipçi kasmak için şov yapıyor” eleştirilerine de yanıt verdi:
"İnsanlar canı sıkıldığı zaman bile benim yaşadıklarımı eleştirebiliyor. Elbette eleştirecekler. Bunun okulunu okumadım sonuçta, bir anda attık kendimizi bu piyasaya. Bazen çok hatalı, bencilce cümleler kurduk fakat burada yaşanan olayda eleştirileri üzerime alınmıyorum. Benim delirmemin sebebi; buradaki binlerce insan, yüzlerce çocuk gece gündüz çalışırken onların haklarını yiyor olmaları. Kocaman bir ulusal TV kanalı ‘ya bunlar reklam yapıyorlar’ diyor. Ben de dedim ki ‘kardeşim biz size gönderelim, yardımcı olalım, siz de bize yardımcı olun’. Onlar da bize yardımcı olsalardı belki biz bin kişi daha kurtaracaktık. Orada milyonlarca insan gözleriyle, kulaklarıyla şahit oldu olanlara. Bunları, onların hafızasından nasıl sileceksiniz? Sıfır ev mi hediye edeceksiniz yine? Buradaki durum o kadar büyük ki… Yıllarca geçmeyecek bu. Çocukların psikolojisi ne olacak? Bununla ilgili çalışma yapılıyor mu? Üzerinde parti veya şirket logosu olan suları gönderip TIR’ları gönderip şov yapmanın hiçbir manası olmadığını bu sis bulutu dağıldığında görecekler. Biz de ona kızdık. Bizimle uğraşacağınıza koskoca ışığınızı yakıyorsunuz, kameramanın maaşına zarar. Bizimle uğraşacağınıza, bizi arayın, ‘Babala ekibi bize de gönderin biz de yayınlayalım diyin. Beraber çalışalım, bütün bu olay dağıldıktan sonra yine dövüşürüz’ dedim."
Tuvalet, su, gıda ve ceset torbası çağrısı
CHP Defne İlçe Başkanı Akın Parlakyıldız ilçedeki durumu aktardı. Defne’de en çok tuvalet, su, gıda ve ceset torbası gerektiğini söyleyen Parlakyıldız, vatandaşlara da dayanışma çağrısı yaptı.
‘Organize kurtarma çalışmaları dün başladı’
CHP İstanbul Milletvekili Dr. Ali Şeker ise Hatay’dan son durumu aktardı. Hâlâ on binlerce kişinin enkaz altında olduğunu söyleyen Şeker şöyle konuştu:
"Dünden itibaren organize kurtarma çalışmaları başladı diyebilirim. Ondan önce yeterli arama-kurtarma ekibi ve ekipmanı yoktu maalesef. Ancak zaman geçtikçe de sıkışıp kalan canları kurtarmak zorlaşıyor ve ses gelen yer sayısı azalıyor… Niye bu hâle geldik, niye bu kadar insanı enkaz altında bırakacak aymazlık içerisinde bulunduk, bunu sorgulamamız gerekiyor. İnsanlar tamamen açıkta. Bazı mahalleler tamamen çökmüş durumda. Canlılık belirtisi olan yerlerde arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor. Çadır yeteri kadar yok, gıda ve tuvalet ihtiyacı var. Birçok uç noktaya gidemedi yardım malzemeleri. Sadece merkezi noktalarda insanlar ulaşabiliyor."
Kemal Okuyan TKP’nin kriz masalarını anlattı
TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan ise Adana yolundan yayına bağlandı. Okuyan bölgedeki gözlemlerini aktardı ve özelleştirmelere dikkat çekti. Yaşanan yıkımın boyutlarını anlatan Okuyan, TKP’nin kurduğu örgütlü kriz masalarının nasıl çalıştığını da anlattı.
Canlı yayında alkışlar
Son olarak yayına TELE1 Muhabiri Hazal Güven bağlandı. Güven’in bağlantısı sırasında önce arama-kurtarma ekiplerinden sessizlik çağrısı yapıldı, ardından alkışlarla enkaz altından bir kişiye sağ olarak ulaşıldı. O anlar saniye saniye Radyo Sputnik ekranlarından aktarıldı.