Oğuzhan Uğur: Benim delirmemin sebebi, buradaki binlerce insanın haklarını yemeleri

"İnsanlar canı sıkıldığı zaman bile benim yaşadıklarımı eleştirebiliyor. Elbette eleştirecekler. Bunun okulunu okumadım sonuçta, bir anda attık kendimizi bu piyasaya. Bazen çok hatalı, bencilce cümleler kurduk fakat burada yaşanan olayda eleştirileri üzerime alınmıyorum. Benim delirmemin sebebi; buradaki binlerce insan, yüzlerce çocuk gece gündüz çalışırken onların haklarını yiyor olmaları. Kocaman bir ulusal TV kanalı ‘ya bunlar reklam yapıyorlar’ diyor. Ben de dedim ki ‘kardeşim biz size gönderelim, yardımcı olalım, siz de bize yardımcı olun’. Onlar da bize yardımcı olsalardı belki biz bin kişi daha kurtaracaktık. Orada milyonlarca insan gözleriyle, kulaklarıyla şahit oldu olanlara. Bunları, onların hafızasından nasıl sileceksiniz? Sıfır ev mi hediye edeceksiniz yine? Buradaki durum o kadar büyük ki… Yıllarca geçmeyecek bu. Çocukların psikolojisi ne olacak? Bununla ilgili çalışma yapılıyor mu? Üzerinde parti veya şirket logosu olan suları gönderip TIR’ları gönderip şov yapmanın hiçbir manası olmadığını bu sis bulutu dağıldığında görecekler. Biz de ona kızdık. Bizimle uğraşacağınıza koskoca ışığınızı yakıyorsunuz, kameramanın maaşına zarar. Bizimle uğraşacağınıza, bizi arayın, ‘Babala ekibi bize de gönderin biz de yayınlayalım diyin. Beraber çalışalım, bütün bu olay dağıldıktan sonra yine dövüşürüz’ dedim."