https://sputniknews.com.tr/20230209/metin-kulunkten-karavan-cagrisi-1066780477.html

Metin Külünk’ten ‘karavan’ çağrısı

Metin Külünk’ten ‘karavan’ çağrısı

AK Parti MKYK üyesi Külünk sosyal medya hesabından karavan çağrısı yaptı. 09.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-09T11:10+0300

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6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

deprem

karavan

metin külünk

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AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) üyesi Metin Külünk, sosyal medya hesabında deprem bölgesine karavan çağrısı yaptı. Külünk paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Ülke çapında karavanı olan vatandaşlarımızın karavanları ile birlikte deprem bölgesinde olması çok önemli."

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deprem, karavan , metin külünk