https://sputniknews.com.tr/20230209/metin-kulunkten-karavan-cagrisi-1066780477.html
Metin Külünk’ten ‘karavan’ çağrısı
Metin Külünk’ten ‘karavan’ çağrısı
AK Parti MKYK üyesi Külünk sosyal medya hesabından karavan çağrısı yaptı. 09.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-09T11:10+0300
2023-02-09T11:10+0300
2023-02-09T11:10+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
deprem
karavan
metin külünk
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AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) üyesi Metin Külünk, sosyal medya hesabında deprem bölgesine karavan çağrısı yaptı. Külünk paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Ülke çapında karavanı olan vatandaşlarımızın karavanları ile birlikte deprem bölgesinde olması çok önemli."
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deprem, karavan , metin külünk
deprem, karavan , metin külünk
Metin Külünk’ten ‘karavan’ çağrısı
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AK Parti MKYK üyesi Külünk sosyal medya hesabından karavan çağrısı yaptı.
AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) üyesi Metin Külünk, sosyal medya hesabında deprem bölgesine karavan çağrısı yaptı. Külünk paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Ülke çapında karavanı olan vatandaşlarımızın karavanları ile birlikte deprem bölgesinde olması çok önemli."