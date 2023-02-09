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- Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230209/metin-kulunkten-karavan-cagrisi-1066780477.html
Metin Külünk’ten ‘karavan’ çağrısı
Metin Külünk’ten ‘karavan’ çağrısı
AK Parti MKYK üyesi Külünk sosyal medya hesabından karavan çağrısı yaptı. 09.02.2023, Sputnik Türkiye
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6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
deprem
karavan
metin külünk
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AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) üyesi Metin Külünk, sosyal medya hesabında deprem bölgesine karavan çağrısı yaptı. Külünk paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Ülke çapında karavanı olan vatandaşlarımızın karavanları ile birlikte deprem bölgesinde olması çok önemli."
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deprem, karavan , metin külünk
deprem, karavan , metin külünk

Metin Külünk’ten ‘karavan’ çağrısı

11:10 09.02.2023
© AA / Hikmet Faruk BaşerMetin Külünk
Metin Külünk - Sputnik Türkiye, 1920, 09.02.2023
© AA / Hikmet Faruk Başer
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AK Parti MKYK üyesi Külünk sosyal medya hesabından karavan çağrısı yaptı.
AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) üyesi Metin Külünk, sosyal medya hesabında deprem bölgesine karavan çağrısı yaptı. Külünk paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Ülke çapında karavanı olan vatandaşlarımızın karavanları ile birlikte deprem bölgesinde olması çok önemli."
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