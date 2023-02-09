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6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230209/malatyadan-ankaraya-umuda-yolculuk--1066843876.html
Malatya’dan Ankara’ya umuda yolculuk
Malatya’dan Ankara’ya umuda yolculuk
Malatya'dan trenle Ankara'ya tahliye edilen depremzedeler, enkaz bölgesindeki durumu Sputnik'e anlattı. 09.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-09T14:46+0300
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6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
deprem
video
depremzede
afetzede
malatya
kurtarma
tahliye
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Depremi etkileyen 10 ilde afetzedelerin büyük şehirlere tahliyeleri devam ediyor.Malatyalı afetzedeler tren yoluyla Ankara’ya ulaştı.Kendilerini karşılaşayan yakınlarıyla kucaklaşan depremzedeler, enkaz bölgesindeki durumu Sputnik’e anlattı:‘’İnsanlar perişan, enkaz altında çok insan var. Burada tanıdığımız olduğu için geldik. Çok üzgünüz, lütfen herkes yardım etsin. Malatya’dan geldik, Malatya yerle bir oldu."
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Malatya’dan Ankara’ya umuda yolculuk
Malatya’dan Ankara’ya umuda yolculuk
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deprem, video, depremzede, afetzede, malatya, kurtarma, tahliye, видео
deprem, video, depremzede, afetzede, malatya, kurtarma, tahliye, видео

Malatya’dan Ankara’ya umuda yolculuk

14:46 09.02.2023 (güncellendi: 14:57 10.02.2023)
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Malatya'dan trenle Ankara'ya tahliye edilen depremzedeler, enkaz bölgesindeki durumu Sputnik'e anlattı.
Depremi etkileyen 10 ilde afetzedelerin büyük şehirlere tahliyeleri devam ediyor.
Malatyalı afetzedeler tren yoluyla Ankara’ya ulaştı.
Kendilerini karşılaşayan yakınlarıyla kucaklaşan depremzedeler, enkaz bölgesindeki durumu Sputnik’e anlattı:
‘’İnsanlar perişan, enkaz altında çok insan var. Burada tanıdığımız olduğu için geldik. Çok üzgünüz, lütfen herkes yardım etsin. Malatya’dan geldik, Malatya yerle bir oldu."
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