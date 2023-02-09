https://sputniknews.com.tr/20230209/malatyadan-ankaraya-umuda-yolculuk--1066843876.html

Malatya’dan Ankara’ya umuda yolculuk

Malatya’dan Ankara’ya umuda yolculuk

Malatya'dan trenle Ankara'ya tahliye edilen depremzedeler, enkaz bölgesindeki durumu Sputnik'e anlattı. 09.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-09T14:46+0300

2023-02-09T14:46+0300

2023-02-10T14:57+0300

6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

deprem

video

depremzede

afetzede

malatya

kurtarma

tahliye

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Depremi etkileyen 10 ilde afetzedelerin büyük şehirlere tahliyeleri devam ediyor.Malatyalı afetzedeler tren yoluyla Ankara’ya ulaştı.Kendilerini karşılaşayan yakınlarıyla kucaklaşan depremzedeler, enkaz bölgesindeki durumu Sputnik’e anlattı:‘’İnsanlar perişan, enkaz altında çok insan var. Burada tanıdığımız olduğu için geldik. Çok üzgünüz, lütfen herkes yardım etsin. Malatya’dan geldik, Malatya yerle bir oldu."

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Malatya’dan Ankara’ya umuda yolculuk Malatya’dan Ankara’ya umuda yolculuk 2023-02-09T14:46+0300 true PT1M23S

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