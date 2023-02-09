https://sputniknews.com.tr/20230209/kremlin-turkiyede-gaz-aktarim-merkezi-kurulmasi-projesi-gecikebilir-ancak-gerceklestirilecek-1066799173.html
Kremlin: Türkiye’de gaz aktarım merkezi kurulması projesi gecikebilir ancak gerçekleştirilecek
Kremlin: Türkiye’de gaz aktarım merkezi kurulması projesi gecikebilir ancak gerçekleştirilecek
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Türkiye’de meydana gelen depremlerin bu ülkede Rus gazı için dağıtım merkezi kurulmasını planını geciktirebileceğini fakat... 09.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-09T15:28+0300
2023-02-09T15:28+0300
2023-02-09T15:28+0300
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rusya
türkiye
doğalgaz
kremlin
dmitriy peskov
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Kremlin Sözcüsü Peskov, ‘Türkiye’deki depremlerin bu ülkede Rus gazı için aktarım merkezi kurulmasını etkileyip etkilemeyeceği’ sorusuna “Bu proje şu anda Türkiye Cumhuriyeti için bir öncelik olamaz, bunu çok iyi anlıyoruz. Bu yüzdendir ki projenin gerçekleşme zamanında gecikme olabilir” yanıtını verdi.“Bununla beraber Türkiye’nin bu felaketin üstesinden gelebileceğinden, etkilenenlere gereken yardımı göstereceğinden ve yıkılan kentleri yeniden inşa edeceğinden şüphemiz yok” diye devam eden Peskov, “Bu sebeple proje biraz gecikebilir ancak bu yaşananların planlarımızın gerçekleşmesi üstünde (olumsuz) bir etkisi olmayacak” ifadelerini kullandı.Sözcü, ‘Rusya dahil pek çok ülkenin gerekmesi hâlinde Türkiye’ye bu süreçte yardım edeceğini’ kayderek “Tıpkı şimdi bina enkazları altında kalanların aranıp bulunmasına yardım ettikleri gibi” diye ekledi.
https://sputniknews.com.tr/20230123/rus-uzman-grivac-habeck-kabahati-baskasina-yuklemeye-calisiyor-1066087697.html
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rusya, türkiye, doğalgaz, kremlin, dmitriy peskov
Kremlin: Türkiye’de gaz aktarım merkezi kurulması projesi gecikebilir ancak gerçekleştirilecek
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Türkiye’de meydana gelen depremlerin bu ülkede Rus gazı için dağıtım merkezi kurulmasını planını geciktirebileceğini fakat projenin zamanı gelince mutlaka gerçekleştirileceğini belirtti.
Kremlin Sözcüsü Peskov, ‘Türkiye’deki depremlerin bu ülkede Rus gazı için aktarım merkezi kurulmasını etkileyip etkilemeyeceği’ sorusuna “Bu proje şu anda Türkiye Cumhuriyeti için bir öncelik olamaz, bunu çok iyi anlıyoruz. Bu yüzdendir ki projenin gerçekleşme zamanında gecikme olabilir” yanıtını verdi.
“Bununla beraber Türkiye’nin bu felaketin üstesinden gelebileceğinden, etkilenenlere gereken yardımı göstereceğinden ve yıkılan kentleri yeniden inşa edeceğinden şüphemiz yok” diye devam eden Peskov, “Bu sebeple proje biraz gecikebilir ancak bu yaşananların planlarımızın gerçekleşmesi üstünde (olumsuz) bir etkisi olmayacak” ifadelerini kullandı.
Sözcü, ‘Rusya dahil pek çok ülkenin gerekmesi hâlinde Türkiye’ye bu süreçte yardım edeceğini’ kayderek “Tıpkı şimdi bina enkazları altında kalanların aranıp bulunmasına yardım ettikleri gibi” diye ekledi.