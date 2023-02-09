https://sputniknews.com.tr/20230209/kremlin-turkiyede-gaz-aktarim-merkezi-kurulmasi-projesi-gecikebilir-ancak-gerceklestirilecek-1066799173.html

Kremlin: Türkiye’de gaz aktarım merkezi kurulması projesi gecikebilir ancak gerçekleştirilecek

Kremlin: Türkiye’de gaz aktarım merkezi kurulması projesi gecikebilir ancak gerçekleştirilecek

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Türkiye’de meydana gelen depremlerin bu ülkede Rus gazı için dağıtım merkezi kurulmasını planını geciktirebileceğini fakat... 09.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-09T15:28+0300

2023-02-09T15:28+0300

2023-02-09T15:28+0300

dünya

rusya

türkiye

doğalgaz

kremlin

dmitriy peskov

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Kremlin Sözcüsü Peskov, ‘Türkiye’deki depremlerin bu ülkede Rus gazı için aktarım merkezi kurulmasını etkileyip etkilemeyeceği’ sorusuna “Bu proje şu anda Türkiye Cumhuriyeti için bir öncelik olamaz, bunu çok iyi anlıyoruz. Bu yüzdendir ki projenin gerçekleşme zamanında gecikme olabilir” yanıtını verdi.“Bununla beraber Türkiye’nin bu felaketin üstesinden gelebileceğinden, etkilenenlere gereken yardımı göstereceğinden ve yıkılan kentleri yeniden inşa edeceğinden şüphemiz yok” diye devam eden Peskov, “Bu sebeple proje biraz gecikebilir ancak bu yaşananların planlarımızın gerçekleşmesi üstünde (olumsuz) bir etkisi olmayacak” ifadelerini kullandı.Sözcü, ‘Rusya dahil pek çok ülkenin gerekmesi hâlinde Türkiye’ye bu süreçte yardım edeceğini’ kayderek “Tıpkı şimdi bina enkazları altında kalanların aranıp bulunmasına yardım ettikleri gibi” diye ekledi.

https://sputniknews.com.tr/20230123/rus-uzman-grivac-habeck-kabahati-baskasina-yuklemeye-calisiyor-1066087697.html

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rusya, türkiye, doğalgaz, kremlin, dmitriy peskov