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- Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230209/kilicdaroglu-is-makinelerinin-gumruk-vergisini-kaldirin-1066803710.html
Kılıçdaroğlu: İş makinelerinin gümrük vergisini kaldırın
Kılıçdaroğlu: İş makinelerinin gümrük vergisini kaldırın
CHP lideri Kılıçdaroğlu, deprem bölgesinde ihtiyaç duyulan iş makineleri üzerindeki gümrük vergilerinin kaldırılmasını istedi. 09.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-09T16:32+0300
2023-02-09T16:32+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
kemal kılıçdaroğlu
chp
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, deprem bölgesine yönelik ihtiyaç duyulan malzemeler konusunda atılması gereken adımları dile getirdi. sosyal medya hesabından açıklama yapan Kılıçdaroğlu, "Deprem bölgesinde kullanılacak ekipman ve iş makinası gibi kritik araç ve cihazların gümrük vergilerini ve bekleme sürelerini hemen kaldırın, yurda girişlerini ivedilikle sağlayın. Ayrıca ülkemizdeki karavanları hızla bölgeye sevk edin, üreticileriyle de görüşün. Kara kıştayız" dedi.
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kemal kılıçdaroğlu, chp, cumhuriyet halk partisi (chp)
kemal kılıçdaroğlu, chp, cumhuriyet halk partisi (chp)

Kılıçdaroğlu: İş makinelerinin gümrük vergisini kaldırın

16:32 09.02.2023
© AAKılıçdaroğlu
Kılıçdaroğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 09.02.2023
© AA
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CHP lideri Kılıçdaroğlu, deprem bölgesinde ihtiyaç duyulan iş makineleri üzerindeki gümrük vergilerinin kaldırılmasını istedi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, deprem bölgesine yönelik ihtiyaç duyulan malzemeler konusunda atılması gereken adımları dile getirdi. sosyal medya hesabından açıklama yapan Kılıçdaroğlu, "Deprem bölgesinde kullanılacak ekipman ve iş makinası gibi kritik araç ve cihazların gümrük vergilerini ve bekleme sürelerini hemen kaldırın, yurda girişlerini ivedilikle sağlayın. Ayrıca ülkemizdeki karavanları hızla bölgeye sevk edin, üreticileriyle de görüşün. Kara kıştayız" dedi.
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