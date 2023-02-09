https://sputniknews.com.tr/20230209/kilicdaroglu-is-makinelerinin-gumruk-vergisini-kaldirin-1066803710.html

Kılıçdaroğlu: İş makinelerinin gümrük vergisini kaldırın

Kılıçdaroğlu: İş makinelerinin gümrük vergisini kaldırın

CHP lideri Kılıçdaroğlu, deprem bölgesinde ihtiyaç duyulan iş makineleri üzerindeki gümrük vergilerinin kaldırılmasını istedi. 09.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-09T16:32+0300

2023-02-09T16:32+0300

2023-02-09T16:32+0300

6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

kemal kılıçdaroğlu

chp

cumhuriyet halk partisi (chp)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/08/1066744298_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_b7f4125bc3fb61291e4307230e4c8a4b.jpg

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, deprem bölgesine yönelik ihtiyaç duyulan malzemeler konusunda atılması gereken adımları dile getirdi. sosyal medya hesabından açıklama yapan Kılıçdaroğlu, "Deprem bölgesinde kullanılacak ekipman ve iş makinası gibi kritik araç ve cihazların gümrük vergilerini ve bekleme sürelerini hemen kaldırın, yurda girişlerini ivedilikle sağlayın. Ayrıca ülkemizdeki karavanları hızla bölgeye sevk edin, üreticileriyle de görüşün. Kara kıştayız" dedi.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

kemal kılıçdaroğlu, chp, cumhuriyet halk partisi (chp)