https://sputniknews.com.tr/20230209/kilicdaroglu-is-makinelerinin-gumruk-vergisini-kaldirin-1066803710.html
Kılıçdaroğlu: İş makinelerinin gümrük vergisini kaldırın
Kılıçdaroğlu: İş makinelerinin gümrük vergisini kaldırın
CHP lideri Kılıçdaroğlu, deprem bölgesinde ihtiyaç duyulan iş makineleri üzerindeki gümrük vergilerinin kaldırılmasını istedi. 09.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-09T16:32+0300
2023-02-09T16:32+0300
2023-02-09T16:32+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
kemal kılıçdaroğlu
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, deprem bölgesine yönelik ihtiyaç duyulan malzemeler konusunda atılması gereken adımları dile getirdi. sosyal medya hesabından açıklama yapan Kılıçdaroğlu, "Deprem bölgesinde kullanılacak ekipman ve iş makinası gibi kritik araç ve cihazların gümrük vergilerini ve bekleme sürelerini hemen kaldırın, yurda girişlerini ivedilikle sağlayın. Ayrıca ülkemizdeki karavanları hızla bölgeye sevk edin, üreticileriyle de görüşün. Kara kıştayız" dedi.
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2023
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
kemal kılıçdaroğlu, chp, cumhuriyet halk partisi (chp)
kemal kılıçdaroğlu, chp, cumhuriyet halk partisi (chp)
Kılıçdaroğlu: İş makinelerinin gümrük vergisini kaldırın
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CHP lideri Kılıçdaroğlu, deprem bölgesinde ihtiyaç duyulan iş makineleri üzerindeki gümrük vergilerinin kaldırılmasını istedi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, deprem bölgesine yönelik ihtiyaç duyulan malzemeler konusunda atılması gereken adımları dile getirdi. sosyal medya hesabından açıklama yapan Kılıçdaroğlu, "Deprem bölgesinde kullanılacak ekipman ve iş makinası gibi kritik araç ve cihazların gümrük vergilerini ve bekleme sürelerini hemen kaldırın, yurda girişlerini ivedilikle sağlayın. Ayrıca ülkemizdeki karavanları hızla bölgeye sevk edin, üreticileriyle de görüşün. Kara kıştayız" dedi.