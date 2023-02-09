https://sputniknews.com.tr/20230209/kilicdaroglu-deprem-bolgesinde-calisan-kamu-personeline-acilen-2-maas-ikramiye-yatirin-1066794291.html
Kılıçdaroğlu: Deprem bölgesinde çalışan kamu personeline acilen 2 maaş ikramiye yatırın
Kılıçdaroğlu: Deprem bölgesinde çalışan kamu personeline acilen 2 maaş ikramiye yatırın
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Görevlendirilen kamu personeline acilen 2 maaş ikramiye yatırın" diyerek hükümete çağrıda bulundu. 09.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-09T14:10+0300
2023-02-09T14:10+0300
2023-02-09T14:10+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
kemal kılıçdaroğlu
deprem
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Twitter hesabından paylaşımda bulunan Kılıçdaroğlu, "Deprem bölgesinde çalışan ya da bölgede görevlendirilen kamu personeline acilen 2 maaş ikramiye yatırın. Kötü durumdalar, hizmet vermeye çalışıyorlar. Her şeyi biz mi öğreteceğiz size, devlet yönetin devlet" ifadelerini kullandı.
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MIA „Rosiya Segodnya“
kemal kılıçdaroğlu, deprem
kemal kılıçdaroğlu, deprem
Kılıçdaroğlu: Deprem bölgesinde çalışan kamu personeline acilen 2 maaş ikramiye yatırın
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Görevlendirilen kamu personeline acilen 2 maaş ikramiye yatırın" diyerek hükümete çağrıda bulundu.
Twitter hesabından paylaşımda bulunan Kılıçdaroğlu, "Deprem bölgesinde çalışan ya da bölgede görevlendirilen kamu personeline acilen 2 maaş ikramiye yatırın. Kötü durumdalar, hizmet vermeye çalışıyorlar. Her şeyi biz mi öğreteceğiz size, devlet yönetin devlet" ifadelerini kullandı.