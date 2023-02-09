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6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230209/kilicdaroglu-deprem-bolgesinde-calisan-kamu-personeline-acilen-2-maas-ikramiye-yatirin-1066794291.html
Kılıçdaroğlu: Deprem bölgesinde çalışan kamu personeline acilen 2 maaş ikramiye yatırın
Kılıçdaroğlu: Deprem bölgesinde çalışan kamu personeline acilen 2 maaş ikramiye yatırın
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Görevlendirilen kamu personeline acilen 2 maaş ikramiye yatırın" diyerek hükümete çağrıda bulundu. 09.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-09T14:10+0300
2023-02-09T14:10+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
kemal kılıçdaroğlu
deprem
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Twitter hesabından paylaşımda bulunan Kılıçdaroğlu, "Deprem bölgesinde çalışan ya da bölgede görevlendirilen kamu personeline acilen 2 maaş ikramiye yatırın. Kötü durumdalar, hizmet vermeye çalışıyorlar. Her şeyi biz mi öğreteceğiz size, devlet yönetin devlet" ifadelerini kullandı.
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kemal kılıçdaroğlu, deprem
kemal kılıçdaroğlu, deprem

Kılıçdaroğlu: Deprem bölgesinde çalışan kamu personeline acilen 2 maaş ikramiye yatırın

14:10 09.02.2023
© CHP/ALP EREN KAYACumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, merkez üssü Kahramanmaraş olan ve birçok şehiri de etkileyen deprem felaketi sonrasında yürütülen afet koordinasyon çalışmaları ile ilgili son gelişmeleri kamuoyuyla paylaştı.
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, merkez üssü Kahramanmaraş olan ve birçok şehiri de etkileyen deprem felaketi sonrasında yürütülen afet koordinasyon çalışmaları ile ilgili son gelişmeleri kamuoyuyla paylaştı. - Sputnik Türkiye, 1920, 09.02.2023
© CHP/ALP EREN KAYA
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Görevlendirilen kamu personeline acilen 2 maaş ikramiye yatırın" diyerek hükümete çağrıda bulundu.
Twitter hesabından paylaşımda bulunan Kılıçdaroğlu, "Deprem bölgesinde çalışan ya da bölgede görevlendirilen kamu personeline acilen 2 maaş ikramiye yatırın. Kötü durumdalar, hizmet vermeye çalışıyorlar. Her şeyi biz mi öğreteceğiz size, devlet yönetin devlet" ifadelerini kullandı.
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