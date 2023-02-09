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6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230209/jeoloji-profesoru-yaltirak-gozyaslarini-tutamadi-safsatayi-birakin-bu-bize-doganin-son-uyarisi-1066797040.html
Jeoloji Profesörü Yaltırak gözyaşlarını tutamadı: Safsatayı bırakın, bu bize doğanın son uyarısı
Jeoloji Profesörü Yaltırak gözyaşlarını tutamadı: Safsatayı bırakın, bu bize doğanın son uyarısı
Canlı yayında depremi yorumlayan İTÜ Jeoloji Mühendisliği öğretim üyesi Prof. Dr. Cenk Yaltırak, gözyaşlarını tutamadı. "Safsatayı bırakın, şarlatanları takip... 09.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-09T14:57+0300
2023-02-09T14:57+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
deprem
türkiye
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İstanbul, Bursa, İzmir gibi illerdeki kentsel yapıya, deprem riskine ve nüfusa dikkati çeken Prof. Dr. Yaltırak, "Bu kentler büyümesin. Niye büyüyorlar. Herkesin işini buraya yığarsanız gelirler. Yapamıyorsunuz, şehri yenileyemiyorsunuz. İnsanların da parası yok. Rantsal dönüşüm yapıyorsunuz" dedi.İlker Karagöz'ün, "Sizin eviniz var mı" sorusuna ise Prof. Dr. Yaltırak, "Benim evim yok, ona zaman da para da yoktu" yanıtını verdi.
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deprem, türkiye
deprem, türkiye

Jeoloji Profesörü Yaltırak gözyaşlarını tutamadı: Safsatayı bırakın, bu bize doğanın son uyarısı

14:57 09.02.2023
© AAKahramanmaraş depremi
Kahramanmaraş depremi - Sputnik Türkiye, 1920, 09.02.2023
© AA
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Canlı yayında depremi yorumlayan İTÜ Jeoloji Mühendisliği öğretim üyesi Prof. Dr. Cenk Yaltırak, gözyaşlarını tutamadı. "Safsatayı bırakın, şarlatanları takip etmeyin" diyen Prof. Dr. Yaltırak, "Bu bize doğanın son uyarısı" ifadesini kullandı.
İstanbul, Bursa, İzmir gibi illerdeki kentsel yapıya, deprem riskine ve nüfusa dikkati çeken Prof. Dr. Yaltırak, "Bu kentler büyümesin. Niye büyüyorlar. Herkesin işini buraya yığarsanız gelirler. Yapamıyorsunuz, şehri yenileyemiyorsunuz. İnsanların da parası yok. Rantsal dönüşüm yapıyorsunuz" dedi.
İlker Karagöz'ün, "Sizin eviniz var mı" sorusuna ise Prof. Dr. Yaltırak, "Benim evim yok, ona zaman da para da yoktu" yanıtını verdi.
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