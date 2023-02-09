https://sputniknews.com.tr/20230209/jeoloji-profesoru-yaltirak-gozyaslarini-tutamadi-safsatayi-birakin-bu-bize-doganin-son-uyarisi-1066797040.html

Jeoloji Profesörü Yaltırak gözyaşlarını tutamadı: Safsatayı bırakın, bu bize doğanın son uyarısı

Jeoloji Profesörü Yaltırak gözyaşlarını tutamadı: Safsatayı bırakın, bu bize doğanın son uyarısı

Canlı yayında depremi yorumlayan İTÜ Jeoloji Mühendisliği öğretim üyesi Prof. Dr. Cenk Yaltırak, gözyaşlarını tutamadı. "Safsatayı bırakın, şarlatanları takip... 09.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-09T14:57+0300

2023-02-09T14:57+0300

2023-02-09T14:57+0300

6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

deprem

türkiye

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İstanbul, Bursa, İzmir gibi illerdeki kentsel yapıya, deprem riskine ve nüfusa dikkati çeken Prof. Dr. Yaltırak, "Bu kentler büyümesin. Niye büyüyorlar. Herkesin işini buraya yığarsanız gelirler. Yapamıyorsunuz, şehri yenileyemiyorsunuz. İnsanların da parası yok. Rantsal dönüşüm yapıyorsunuz" dedi.İlker Karagöz'ün, "Sizin eviniz var mı" sorusuna ise Prof. Dr. Yaltırak, "Benim evim yok, ona zaman da para da yoktu" yanıtını verdi.

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2023

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deprem, türkiye