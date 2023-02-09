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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230209/isvec-parlamentosu-ukraynaya-400-milyon-dolarlik-askeri-yardim-paketini-onayladi-1066770629.html
İsveç parlamentosu Ukrayna'ya 400 milyon dolarlık askeri yardım paketini onayladı
İsveç parlamentosu Ukrayna'ya 400 milyon dolarlık askeri yardım paketini onayladı
İsveç parlamentosu Ukrayna'ya 400 milyon dolar tutarında askeri yardımı onayladı. 09.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-09T02:19+0300
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ukrayna krizi
isveç
ukrayna
ukrayna krizi
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İsveç parlamentosu, Kiev'e askeri yardım için 4.3 milyar İsveç kronu (yaklaşık 400 milyon dolar) tahsis edilmesini içeren ülke bütçesinde yapılacak değişiklikleri onayladı.Parlamentonun internet sitesinde yayınlanan açıklamaya göre, İsveç Silahlı Kuvvetlerinin kullanmayacağı askeri teçhizat Ukrayna'ya bağışlanacak.Açıklamada, “Askeri yardım paketi, 4.3 milyar kron tutarında tanksavar silahları, mayın temizleme ekipmanı, 57 adet tanksavar füze sistemi ve 90 adet zırhlı aracı içeriyor” denildi.
https://sputniknews.com.tr/20230127/atabay-finlandiyanin-turkiyeye-ambargoyu-kaldirilmasi-isvecsiz-natoya-girmek-icin-olabilir-1066277956.html
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isveç, ukrayna, ukrayna krizi
isveç, ukrayna, ukrayna krizi

İsveç parlamentosu Ukrayna'ya 400 milyon dolarlık askeri yardım paketini onayladı

02:19 09.02.2023
© AAİsveç Bayrağı
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© AA
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İsveç parlamentosu Ukrayna'ya 400 milyon dolar tutarında askeri yardımı onayladı.
İsveç parlamentosu, Kiev'e askeri yardım için 4.3 milyar İsveç kronu (yaklaşık 400 milyon dolar) tahsis edilmesini içeren ülke bütçesinde yapılacak değişiklikleri onayladı.
Parlamentonun internet sitesinde yayınlanan açıklamaya göre, İsveç Silahlı Kuvvetlerinin kullanmayacağı askeri teçhizat Ukrayna'ya bağışlanacak.
Açıklamada, “Askeri yardım paketi, 4.3 milyar kron tutarında tanksavar silahları, mayın temizleme ekipmanı, 57 adet tanksavar füze sistemi ve 90 adet zırhlı aracı içeriyor” denildi.
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