https://sputniknews.com.tr/20230209/isvec-parlamentosu-ukraynaya-400-milyon-dolarlik-askeri-yardim-paketini-onayladi-1066770629.html

İsveç parlamentosu Ukrayna'ya 400 milyon dolarlık askeri yardım paketini onayladı

İsveç parlamentosu Ukrayna'ya 400 milyon dolarlık askeri yardım paketini onayladı

İsveç parlamentosu Ukrayna'ya 400 milyon dolar tutarında askeri yardımı onayladı. 09.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-09T02:19+0300

2023-02-09T02:19+0300

2023-02-09T02:19+0300

ukrayna krizi

isveç

ukrayna

ukrayna krizi

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İsveç parlamentosu, Kiev'e askeri yardım için 4.3 milyar İsveç kronu (yaklaşık 400 milyon dolar) tahsis edilmesini içeren ülke bütçesinde yapılacak değişiklikleri onayladı.Parlamentonun internet sitesinde yayınlanan açıklamaya göre, İsveç Silahlı Kuvvetlerinin kullanmayacağı askeri teçhizat Ukrayna'ya bağışlanacak.Açıklamada, “Askeri yardım paketi, 4.3 milyar kron tutarında tanksavar silahları, mayın temizleme ekipmanı, 57 adet tanksavar füze sistemi ve 90 adet zırhlı aracı içeriyor” denildi.

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