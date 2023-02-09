https://sputniknews.com.tr/20230209/isvec-parlamentosu-ukraynaya-400-milyon-dolarlik-askeri-yardim-paketini-onayladi-1066770629.html
İsveç parlamentosu Ukrayna'ya 400 milyon dolarlık askeri yardım paketini onayladı
İsveç parlamentosu Ukrayna'ya 400 milyon dolarlık askeri yardım paketini onayladı
İsveç parlamentosu Ukrayna'ya 400 milyon dolar tutarında askeri yardımı onayladı. 09.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-09T02:19+0300
2023-02-09T02:19+0300
2023-02-09T02:19+0300
ukrayna krizi
isveç
ukrayna
ukrayna krizi
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/03/1065311924_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_39d52e50419e270f385c2f0c4edc84f0.jpg
İsveç parlamentosu, Kiev'e askeri yardım için 4.3 milyar İsveç kronu (yaklaşık 400 milyon dolar) tahsis edilmesini içeren ülke bütçesinde yapılacak değişiklikleri onayladı.Parlamentonun internet sitesinde yayınlanan açıklamaya göre, İsveç Silahlı Kuvvetlerinin kullanmayacağı askeri teçhizat Ukrayna'ya bağışlanacak.Açıklamada, “Askeri yardım paketi, 4.3 milyar kron tutarında tanksavar silahları, mayın temizleme ekipmanı, 57 adet tanksavar füze sistemi ve 90 adet zırhlı aracı içeriyor” denildi.
https://sputniknews.com.tr/20230127/atabay-finlandiyanin-turkiyeye-ambargoyu-kaldirilmasi-isvecsiz-natoya-girmek-icin-olabilir-1066277956.html
isveç
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/03/1065311924_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_03817aa5beef79957d1caf24c094e4d7.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
isveç, ukrayna, ukrayna krizi
isveç, ukrayna, ukrayna krizi
İsveç parlamentosu Ukrayna'ya 400 milyon dolarlık askeri yardım paketini onayladı
Abone ol
İsveç parlamentosu Ukrayna'ya 400 milyon dolar tutarında askeri yardımı onayladı.
İsveç parlamentosu, Kiev'e askeri yardım için 4.3 milyar İsveç kronu (yaklaşık 400 milyon dolar) tahsis edilmesini içeren ülke bütçesinde yapılacak değişiklikleri onayladı.
Parlamentonun internet sitesinde yayınlanan açıklamaya göre, İsveç Silahlı Kuvvetlerinin kullanmayacağı askeri teçhizat Ukrayna'ya bağışlanacak.
Açıklamada, “Askeri yardım paketi, 4.3 milyar kron tutarında tanksavar silahları, mayın temizleme ekipmanı, 57 adet tanksavar füze sistemi ve 90 adet zırhlı aracı içeriyor” denildi.