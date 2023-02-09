https://sputniknews.com.tr/20230209/istanbulda-bazi-vapur-seferleri-hava-muhalefeti-nedeniyle-yapilamiyor-1066773912.html
İstanbul'da bazı vapur seferleri hava muhalefeti nedeniyle yapılamıyor
İstanbul'da bazı vapur seferleri hava muhalefeti nedeniyle yapılamıyor
İstanbul'da hava muhalefeti nedeniyle Şehir Hatlarının bazı hatlarında vapur seferleri yapılamıyor. 09.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-09T07:17+0300
2023-02-09T07:17+0300
2023-02-09T07:17+0300
türkiye
istanbul
şehir hatları
vapur
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Şehir Hatlarının internet sitesinden yapılan duyuruda, hava muhalefeti nedeniyle Bostancı-Moda-Kadıköy-Kabataş (Moda İskelesi uğraması) ve Anadolu Kavağı-Rumeli Kavağı-Sarıyer seferlerinin iptal edildiği, bazı seferlerde de gecikmelerin yaşanabildiği kaydedildi.İstanbul Deniz Otobüslerinin (İDO) internet sitesinde yer alan duyuruya göre de olumsuz hava koşulları nedeniyle 07.00 kalkışlı Pendik-Yalova, 07.05 Kadıköy-Yenikapı-Bursa, 09.00 Pendik-Yalova, 12.00 kalkışlı Pendik-Yalova, 13.45 kalkışlı Yenikapı-Yalova, 13.45 kalkışlı Yalova-Yenikapı, 14.50 kalkışlı Kadıköy-Yenikapı-Armutlu Tatil Köyü-Armutlu-Bursa, 16:00 kalkışlı Pendik-Yalova, 17.15 kalkışlı Kabataş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa, 18.00 kalkışlı Pendik-Yalova, 19.00 kalkışlı Yalova-Pendik, 19.00 kalkışlı Kadıköy-Yenikapı-Bandırma, 19.45 kalkışlı Yalova-Yenikapı ile 19.45 kalkışlı Yenikapı-Yalova seferlerinin iptal edildiği bildirildi.
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istanbul, şehir hatları, vapur
istanbul, şehir hatları, vapur
İstanbul'da bazı vapur seferleri hava muhalefeti nedeniyle yapılamıyor
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İstanbul'da hava muhalefeti nedeniyle Şehir Hatlarının bazı hatlarında vapur seferleri yapılamıyor.
Şehir Hatlarının internet sitesinden yapılan duyuruda, hava muhalefeti nedeniyle Bostancı-Moda-Kadıköy-Kabataş (Moda İskelesi uğraması) ve Anadolu Kavağı-Rumeli Kavağı-Sarıyer seferlerinin iptal edildiği, bazı seferlerde de gecikmelerin yaşanabildiği kaydedildi.
İstanbul Deniz Otobüslerinin (İDO) internet sitesinde yer alan duyuruya göre de olumsuz hava koşulları nedeniyle 07.00 kalkışlı Pendik-Yalova, 07.05 Kadıköy-Yenikapı-Bursa, 09.00 Pendik-Yalova, 12.00 kalkışlı Pendik-Yalova, 13.45 kalkışlı Yenikapı-Yalova, 13.45 kalkışlı Yalova-Yenikapı, 14.50 kalkışlı Kadıköy-Yenikapı-Armutlu Tatil Köyü-Armutlu-Bursa, 16:00 kalkışlı Pendik-Yalova, 17.15 kalkışlı Kabataş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa, 18.00 kalkışlı Pendik-Yalova, 19.00 kalkışlı Yalova-Pendik, 19.00 kalkışlı Kadıköy-Yenikapı-Bandırma, 19.45 kalkışlı Yalova-Yenikapı ile 19.45 kalkışlı Yenikapı-Yalova seferlerinin iptal edildiği bildirildi.