https://sputniknews.com.tr/20230209/istanbulda-bazi-vapur-seferleri-hava-muhalefeti-nedeniyle-yapilamiyor-1066773912.html

İstanbul'da bazı vapur seferleri hava muhalefeti nedeniyle yapılamıyor

İstanbul'da bazı vapur seferleri hava muhalefeti nedeniyle yapılamıyor

İstanbul'da hava muhalefeti nedeniyle Şehir Hatlarının bazı hatlarında vapur seferleri yapılamıyor. 09.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-09T07:17+0300

2023-02-09T07:17+0300

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türkiye

istanbul

şehir hatları

vapur

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Şehir Hatlarının internet sitesinden yapılan duyuruda, hava muhalefeti nedeniyle Bostancı-Moda-Kadıköy-Kabataş (Moda İskelesi uğraması) ve Anadolu Kavağı-Rumeli Kavağı-Sarıyer seferlerinin iptal edildiği, bazı seferlerde de gecikmelerin yaşanabildiği kaydedildi.İstanbul Deniz Otobüslerinin (İDO) internet sitesinde yer alan duyuruya göre de olumsuz hava koşulları nedeniyle 07.00 kalkışlı Pendik-Yalova, 07.05 Kadıköy-Yenikapı-Bursa, 09.00 Pendik-Yalova, 12.00 kalkışlı Pendik-Yalova, 13.45 kalkışlı Yenikapı-Yalova, 13.45 kalkışlı Yalova-Yenikapı, 14.50 kalkışlı Kadıköy-Yenikapı-Armutlu Tatil Köyü-Armutlu-Bursa, 16:00 kalkışlı Pendik-Yalova, 17.15 kalkışlı Kabataş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa, 18.00 kalkışlı Pendik-Yalova, 19.00 kalkışlı Yalova-Pendik, 19.00 kalkışlı Kadıköy-Yenikapı-Bandırma, 19.45 kalkışlı Yalova-Yenikapı ile 19.45 kalkışlı Yenikapı-Yalova seferlerinin iptal edildiği bildirildi.

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istanbul, şehir hatları, vapur