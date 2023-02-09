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- Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230209/icisleri-bakani-soylu-kahramanmaras-afet-kriz-merkezinde-aciklamalarda-bulunuyor-1066818622.html
Bakan Soylu: 120 polis arkadaşımızı ve 32'nin üzerinde jandarma personelimizi kaybettik
Bakan Soylu: 120 polis arkadaşımızı ve 32'nin üzerinde jandarma personelimizi kaybettik
İçişleri Bakanı Soylu "Kahramanmaraş merkezli depremlerde şu andaki tespitlerimize göre 120 polis arkadaşımızı ve 32'nin üzerinde jandarma personelimizi... 09.02.2023, Sputnik Türkiye
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son dakika
süleyman soylu
kahramanmaraş
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
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Kahramanmaraş Afet Kriz Merkezi'nde değerlendirmelerde bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamalarından detaylar şöyle:
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son dakika, süleyman soylu, kahramanmaraş
son dakika, süleyman soylu, kahramanmaraş

Bakan Soylu: 120 polis arkadaşımızı ve 32'nin üzerinde jandarma personelimizi kaybettik

23:14 09.02.2023 (güncellendi: 23:35 09.02.2023)
© AAİçişleri Bakanı Süleyman Soylu
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu - Sputnik Türkiye, 1920, 09.02.2023
© AA
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İçişleri Bakanı Soylu "Kahramanmaraş merkezli depremlerde şu andaki tespitlerimize göre 120 polis arkadaşımızı ve 32'nin üzerinde jandarma personelimizi kaybettik" açıklamasında bulundu.
Kahramanmaraş Afet Kriz Merkezi'nde değerlendirmelerde bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamalarından detaylar şöyle:
Kahramanmaraş'ta 5 bin 323 vatandaşımızı kaybettik. Vefat eden 4 bin 493 vatandaşımızı defnettik. Dinimizin emrettiği bütün usuller hiçbir eksiklik olmadan yerine getirilmektedir.
Polis teşkilatımızda 120 arkadaşımızı, 32'inin üzerinde de jandarma personelimizi kaybettik. Allah bütün kaybettiklerimize rahmet eylesin.
Televizyon izlemiyorum, Sosyal Medya'da bakmıyorum, arkadaşlarımızın ilettiklerinden elde ettiğim sonuçlar, insanlık adına beni üzmektedir.
Böyle büyük bir depremde elbette yetişmekte zorlandığımız anlar olacaktır.
Biz her ihbara gidiyoruz, yüzde 99.9'u asılsız ihbar.
Deprem hakikaten ortaya koyduğu hasarla hepimizi etkilemektedir. Öbür tarafta bir insanlık suçu vardır. Bu ayıptır. Her şey mi siyaset?
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