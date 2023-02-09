https://sputniknews.com.tr/20230209/ibb-genel-sekreter-yardimcisi-polat-depremde-kaybettik-daha-kaybetmeyelim-gun-dayanisma-gunu-1066815988.html

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Polat: Depremde kaybettik daha kaybetmeyelim, gün dayanışma günü

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Polat: Depremde kaybettik daha kaybetmeyelim, gün dayanışma günü

Yenikapı yardım toplama alanında deprem bölgesine gereken ihtiyaçları sıralayan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat "Depremde bir kere kaybettik... 09.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-09T22:05+0300

2023-02-09T22:05+0300

2023-02-09T22:05+0300

6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

türkiye

deprem

ibb

yardım

dayanışma

mahir polat

video

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, belediyenin Yenikapı yardım toplama merkezinde yardımları ve gereken ürünleri Sputnik’e aktardı.Polat merkezin yaklaşık 76 saatir aktif olduğunu söyleyerek “24 saat 3 vardiya şeklinde arkadaşlarımız, gönüllüler, İBB personelleri aralıksız çalışmaya devam etti. Bunun sonucunda da güncel veri olarak 2 milyon adetin üzerinde ürünü deprem bölgesine göndermiş olduk. Aktif olarak merkezimizde 7 tane tır aynı anda dolduruluyor. Tır olarak 140’a yaklaştık, gün sonunda 160’ı aşacağımıza inanıyoruz. Yenikapı yardım merkezi 3.5 günü deviriyor. İnsanlar bazı yardım setlerinde çok özverili bir şekilde dayanışma gösterdiler. Hem İBB’nin yardım paketleri hem vatandaşlarımızın yardım setleri lojistik olarak aynı anda değerlendiriliyor ve bölgeye gönderiliyor. Bazı ürünlerde çok iyiyiz, bazılarında ise zayıfız” dedi.Gerekli olan ürünleri sıralayan Polat “Battaniyede çok iyiyiz ancak sürekli ihtiyaç var, bölge çok soğuk. Daha önemlisi uyku tulumuna ihtiyacımız var. Termal ısıtıcılı kıyafetlere ihtiyacımız var. Her türlü ısıtıcıya ihtiyacımız var ama bölgede yıkımlardan ötürü insanlar yakacak bulup yakabiliyorlar. Odun yakabilecek sobaya bugün daha da belirgin bir şekilde ihtiyaç olduğunu gözlemledik. Hızlı tüketilebilir hazır gıdaya ihtiyacımız da var. Konserve, besin değeri daha yüksek olan balık yağı gibi ürünlere ihtiyacımız var. Bunların tamamı gittiği yerde yaraya büyük bir merhem oluyor. Biz İBB olarak Hatay’a görevlendirildik, oraya gönderiyoruz. Diğer illere de yardım gönderdiğimiz oldu. Ama İBB’nin, devletin ya da sivil toplum kuruluşunun hangisi olursa olsun sakın dayanışmadan vazgeçmeyin. Yardımlar çok büyük insani desteğe yol açıyor. Depremde bir kere kaybettik, sonrasında bir kere daha kaybetmeyelim. Depremden kurtulan tüm canlarımıza elimizde ne varsa destek olma zamanı. Gün birlik dayanışma günü” ifadelerini kullandı.

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2023

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