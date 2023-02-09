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6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230209/hindistandan-turkiyeye-dost-operasyonu-1066809191.html
Hindistan’dan Türkiye’ye ‘Dost’ Operasyonu
Hindistan’dan Türkiye’ye ‘Dost’ Operasyonu
Dünyanın çeşitli bölgelerinden Türkiye’deki 10 ile yardım gelmeye devam ediyor. 09.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-09T17:44+0300
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6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
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Hindistan, Türkçede ve Hintçe’de ayın anlama gelen ’Dost’ adını verdiği yardım operasyonuyla Türkiye’ye destek faaliyeti yürütüyor. Görüntülerde yüzlerce yardım kolisi Türkiye’de deprem bölgelerine gitmek üzere havalimanında bekletiliyor.
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feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
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Hindistan’dan Türkiye’ye ‘Dost’ Operasyonu
Hindistan’dan Türkiye’ye ‘Dost’ Operasyonu
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deprem, video, видео
deprem, video, видео

Hindistan’dan Türkiye’ye ‘Dost’ Operasyonu

17:44 09.02.2023
© Sputnik
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Dünyanın çeşitli bölgelerinden Türkiye’deki 10 ile yardım gelmeye devam ediyor.
Hindistan, Türkçede ve Hintçe’de ayın anlama gelen ’Dost’ adını verdiği yardım operasyonuyla Türkiye’ye destek faaliyeti yürütüyor. Görüntülerde yüzlerce yardım kolisi Türkiye’de deprem bölgelerine gitmek üzere havalimanında bekletiliyor.
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