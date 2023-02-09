https://sputniknews.com.tr/20230209/hindistandan-turkiyeye-dost-operasyonu-1066809191.html
Hindistan’dan Türkiye’ye ‘Dost’ Operasyonu
Hindistan’dan Türkiye’ye ‘Dost’ Operasyonu
Dünyanın çeşitli bölgelerinden Türkiye’deki 10 ile yardım gelmeye devam ediyor. 09.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-09T17:44+0300
2023-02-09T17:44+0300
2023-02-09T17:44+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
deprem
video
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Hindistan, Türkçede ve Hintçe’de ayın anlama gelen ’Dost’ adını verdiği yardım operasyonuyla Türkiye’ye destek faaliyeti yürütüyor. Görüntülerde yüzlerce yardım kolisi Türkiye’de deprem bölgelerine gitmek üzere havalimanında bekletiliyor.
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Hindistan’dan Türkiye’ye ‘Dost’ Operasyonu
Hindistan’dan Türkiye’ye ‘Dost’ Operasyonu
2023-02-09T17:44+0300
true
PT0M58S
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
deprem, video, видео
Hindistan’dan Türkiye’ye ‘Dost’ Operasyonu
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Dünyanın çeşitli bölgelerinden Türkiye’deki 10 ile yardım gelmeye devam ediyor.
Hindistan, Türkçede ve Hintçe’de ayın anlama gelen ’Dost’ adını verdiği yardım operasyonuyla Türkiye’ye destek faaliyeti yürütüyor. Görüntülerde yüzlerce yardım kolisi Türkiye’de deprem bölgelerine gitmek üzere havalimanında bekletiliyor.