https://sputniknews.com.tr/20230209/hataysporlu-futbolcu-burak-oksuz-soka-girdi-yagmur-altinda-yalin-ayak-yururken-bulundu-1066808506.html

Hataysporlu futbolcu Burak Öksüz şoka girdi: Yağmur altında yalın ayak yürürken bulundu

Hataysporlu futbolcu Burak Öksüz şoka girdi: Yağmur altında yalın ayak yürürken bulundu

Depremde annesini çöken binadan çıkaran Hataysporlu futbolcu Burak Öksüz'ün sonrasında büyük bir şok yaşadığı öğrenildi. 09.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-09T17:41+0300

2023-02-09T17:41+0300

2023-02-09T17:41+0300

6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

hatayspor

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Depremin vurduğu şehirlerimizden Hatay’ın futbol takımı Hatayspor, teknik direktör Volkan Demirel önderliğinde İstanbul’a geldi. Takımın yıldız isimlerinden Christian Atsu ve Sportif Direktör Taner Savut’tan ise hala haber alınamıyor. İki isim için arama kurtarma çalışmaları sürüyor.Zor günler geçiren Hatayspor'da Kaan Kanak, Burak Öksüz ve Ruben Ribeiro ile ilgili detaylar da ortaya çıktı. Fanatik'in aktardığı habere göre depremden kurtulan 3 futbolcuyla ilgili detaylar şöyle:Burak Öksüz şoka girdiBordo-beyazlı takımın stoperlerinden Burak Öksüz, annesiyle birlikte Atsu’nun kaldığı çöken binada yaşıyordu. Deprem esnasında annesini çöken binadan çıkaran oyuncunun iki saat sonra yağmur altında yalın ayak yürürken bulunduğu öğrenildi. Şoka giren Burak ve annesinin saatler sonra kendilerine geldikleri öğrenildi.'Ribeiro pencereden atladı'Antalyasporlu Fredy, Hataysporlu Ruben Ribeiro'nun pencereden atladığını açıkladı. 32 yaşındaki Angolalı oyuncu, "Deprem olduğunu duyduğumda hemen Ruben Ribeiro'yu aradım. Duvarlar çatlamaya başlayınca pencereden atlamak zorunda kalmış. Evi yüksekte olmadığı için sakatlık yaşamamış" ifadelerini kullandı.Kaan Kanak'ı tedavi kurtardıHatayspor’un deneyimli oyuncularından Kaan Kanak da Atsu ve Taner Savut’un olduğu binada kalıyordu. Kasımpaşa maçının ardından tedavi için tesislere giden Kaan, tedavisi uzun sürünce tesislerde uyuyakaldı ve eve gitmedi. Depreme tesislerde yakalanan Kaan, bu sayede kurtulmuş oldu.

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