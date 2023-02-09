Guterres'ten Batı'ya 'deprem' çağrısı: Yaptırımlar Suriye'ye yardım etmeyi engellememeli
© AP Photo / Ghaith AlsayedKahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler Suriye'nin İdlib bölgesinde de yıkıma neden oldu.
© AP Photo / Ghaith Alsayed
BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Batılı ülkelerin Suriye'ye uyguladığı yaptırımların yıkıcı depremin ardından Suriye halkına yardım edilmesini engellememesi gerektiğini söyledi.
Batı'nın Suriye'ye yönelik yaptırımları kaldırması gerektip gerekmediğinin sorulması üzerine Guterres, "Herkes, şu anda hiçbir yaptırımın Suriye halkına yardım edilmesini engellemediğini çok net şekilde anlamalı" dedi.
Suriye'deki depremzedeleri yardım edilmesi için donörlere acil çağrı yapacaklarını anlatan Guterres, Türk hükümetine de depremin yaralarının sarılması konusunda her türlü desteği vermeye hazır olduklarını vurguladı.
Guterres, BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Martin Griffiths'in hafta sonunda depremin vurduğu Gaziantep ve Halep kentleri ile Suriye'nin başkenti Şam'ı ziyaret edeceğini ekledi.
Guterres, Griffits'in deprem bölgesindeki ihtiyaçları değerlendirerek BM'nin ne gibi yardımlar sunabileceğini inceleyeceğini kaydetti.
Suriye'deki depremzedeleri yardım edilmesi için donörlere acil çağrı yapacaklarını anlatan Guterres, Türk hükümetine de depremin yaralarının sarılması konusunda her türlü desteği vermeye hazır olduklarını vurguladı.
Guterres, BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Martin Griffiths'in hafta sonunda depremin vurduğu Gaziantep ve Halep kentleri ile Suriye'nin başkenti Şam'ı ziyaret edeceğini ekledi.
Guterres, Griffits'in deprem bölgesindeki ihtiyaçları değerlendirerek BM'nin ne gibi yardımlar sunabileceğini inceleyeceğini kaydetti.