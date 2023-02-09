Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230209/guterresten-batiya-deprem-cagrisi-yaptirimlar-suriyeye-yardim-etmeyi-engellememeli--1066817818.html
Guterres'ten Batı'ya 'deprem' çağrısı: Yaptırımlar Suriye'ye yardım etmeyi engellememeli
Guterres'ten Batı'ya 'deprem' çağrısı: Yaptırımlar Suriye'ye yardım etmeyi engellememeli
BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Batılı ülkelerin Suriye'ye uyguladığı yaptırımların yıkıcı depremin ardından Suriye halkına yardım edilmesini... 09.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-09T22:54+0300
2023-02-09T22:54+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
bm genel sekreteri antonio guterres
suriye
deprem
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/07/1066697987_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_ef51db4023d3eb6c601f7115a5b777fd.jpg
Batı'nın Suriye'ye yönelik yaptırımları kaldırması gerektip gerekmediğinin sorulması üzerine Guterres, "Herkes, şu anda hiçbir yaptırımın Suriye halkına yardım edilmesini engellemediğini çok net şekilde anlamalı" dedi.Suriye'deki depremzedeleri yardım edilmesi için donörlere acil çağrı yapacaklarını anlatan Guterres, Türk hükümetine de depremin yaralarının sarılması konusunda her türlü desteği vermeye hazır olduklarını vurguladı.Guterres, BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Martin Griffiths'in hafta sonunda depremin vurduğu Gaziantep ve Halep kentleri ile Suriye'nin başkenti Şam'ı ziyaret edeceğini ekledi.Guterres, Griffits'in deprem bölgesindeki ihtiyaçları değerlendirerek BM'nin ne gibi yardımlar sunabileceğini inceleyeceğini kaydetti.
suriye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/07/1066697987_163:0:2894:2048_1920x0_80_0_0_1135743852cf34dd6bb9d384b6f7085d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
bm genel sekreteri antonio guterres, suriye, deprem
bm genel sekreteri antonio guterres, suriye, deprem

Guterres'ten Batı'ya 'deprem' çağrısı: Yaptırımlar Suriye'ye yardım etmeyi engellememeli

22:54 09.02.2023
© AP Photo / Ghaith AlsayedKahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler Suriye'nin İdlib bölgesinde de yıkıma neden oldu.
Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler Suriye'nin İdlib bölgesinde de yıkıma neden oldu. - Sputnik Türkiye, 1920, 09.02.2023
© AP Photo / Ghaith Alsayed
Abone olTelegram
BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Batılı ülkelerin Suriye'ye uyguladığı yaptırımların yıkıcı depremin ardından Suriye halkına yardım edilmesini engellememesi gerektiğini söyledi.
Batı'nın Suriye'ye yönelik yaptırımları kaldırması gerektip gerekmediğinin sorulması üzerine Guterres, "Herkes, şu anda hiçbir yaptırımın Suriye halkına yardım edilmesini engellemediğini çok net şekilde anlamalı" dedi.

Suriye'deki depremzedeleri yardım edilmesi için donörlere acil çağrı yapacaklarını anlatan Guterres, Türk hükümetine de depremin yaralarının sarılması konusunda her türlü desteği vermeye hazır olduklarını vurguladı.

Guterres, BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Martin Griffiths'in hafta sonunda depremin vurduğu Gaziantep ve Halep kentleri ile Suriye'nin başkenti Şam'ı ziyaret edeceğini ekledi.

Guterres, Griffits'in deprem bölgesindeki ihtiyaçları değerlendirerek BM'nin ne gibi yardımlar sunabileceğini inceleyeceğini kaydetti.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала