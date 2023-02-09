https://sputniknews.com.tr/20230209/gul-teyze-depremin-71inci-saatinde-enkazdan-sag-cikarildi-1066793837.html
Gül teyze depremin 71'inci saatinde enkazdan sağ çıkarıldı
Gül teyze depremin 71'inci saatinde enkazdan sağ çıkarıldı
Hatay’da itfaiyeciler ve Macar arama kurtarma ekibi 12 saatlik çalışma sonucunda 62 yaşındaki Gül teyzeyi, depremin 71’inci saatinde enkazın altından sağ... 09.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-09T13:56+0300
2023-02-09T13:56+0300
2023-02-09T13:56+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
deprem
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Yalova'dan bölgeye giden Çiftlikköy Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri Macaristan'dan gelen arama kurtarma ekibiyle beraber Antakya ilçesinde bir binada arama kurtarma çalışması gerçekleştirdi. Türk ve Macar ekipler yıkılan 5 katlı binanın 2'nci katında oturan Gül teyzeye 12 saat süren zorlu çalışmayla ulaştı. Depremin 71'inci saatinde kurtarılan depremzede sağlık ekiplerine teslim edildi.
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MIA „Rosiya Segodnya“
deprem
Gül teyze depremin 71'inci saatinde enkazdan sağ çıkarıldı
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Hatay’da itfaiyeciler ve Macar arama kurtarma ekibi 12 saatlik çalışma sonucunda 62 yaşındaki Gül teyzeyi, depremin 71’inci saatinde enkazın altından sağ olarak çıkarmayı başardı.
Yalova'dan bölgeye giden Çiftlikköy Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri Macaristan'dan gelen arama kurtarma ekibiyle beraber Antakya ilçesinde bir binada arama kurtarma çalışması gerçekleştirdi. Türk ve Macar ekipler yıkılan 5 katlı binanın 2'nci katında oturan Gül teyzeye 12 saat süren zorlu çalışmayla ulaştı. Depremin 71'inci saatinde kurtarılan depremzede sağlık ekiplerine teslim edildi.