https://sputniknews.com.tr/20230209/gokhan-zan-ismini-afada-yazdiramayanlar-maalesef-cadirini-alamiyor-1066788179.html
Gökhan Zan: İsmini AFAD’a yazdıramayanlar maalesef çadırını alamıyor
Gökhan Zan: İsmini AFAD’a yazdıramayanlar maalesef çadırını alamıyor
Türkiye'de Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından yardım çalışmalarına katılan eski milli futbolcu Gökhan Zan, memleketi... 09.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-09T12:51+0300
2023-02-09T12:51+0300
2023-02-09T12:51+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
gökhan zan
deprem
hatay
çadır
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Galatasaray, Beşiktaş ve milli takımın eski futbolcusu Gökhan Zan, 10 ili etkileyen Kahramanmaraş merkezli deprem sonrası memleketi Hatay’da yaşanan çadır sıkıntısı ile ilgili konuştu.Sadece AFAD’a isim yazdıranlara çadır verildiğini belirten Gökhan Zan, FOX TV’ye yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:“Şu anda Antakya’dayım. Çadır dağıtımı başladı. Sağ olsun burada askerlerimiz halkımıza çok yardımcı oluyor. Fakat burada eksik bir şey var: İsmini AFAD’a yazdıramayanlar maalesef çadırını alamıyor. Burada ulaşım çok zor, insanların arabası yok, alan çok büyük, AFAD’ın olduğu bölgeye kadar gidebilmek imkansız. Fakat isim yazdırabilenler sadece alabiliyor. Gerisi çok mağdur durumda… AFAD yetkililerinden ricamız, devlet yetkililerinden ricamız, İçişleri Bakanımızdan, Cumhurbaşkanımızdan, siyasi parti genel başkanlarımızdan ve sivil toplum örgütlerinden ricamız ne olur, milletin ne kimliği var, hiçbir şeyi yok. Bunun önüne geçemeyiz. Herkes isim veriyor, bir isim üzerinden 3-4 defa alabiliyor. Alamayan bir sürü insan var mağdur durumda oluyor.”
hatay
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gökhan zan, deprem, hatay, çadır
gökhan zan, deprem, hatay, çadır
Gökhan Zan: İsmini AFAD’a yazdıramayanlar maalesef çadırını alamıyor
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Türkiye'de Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından yardım çalışmalarına katılan eski milli futbolcu Gökhan Zan, memleketi Hatay'da çadır tedarik etmek ile ilgili sıkıntıyı paylaştı. Zan, "İsmini AFAD’a yazdıramayanlar maalesef çadırını alamıyor. AFAD’ın olduğu bölgeye kadar gidebilmek imkansız" dedi.
Galatasaray, Beşiktaş ve milli takımın eski futbolcusu Gökhan Zan, 10 ili etkileyen Kahramanmaraş merkezli deprem sonrası memleketi Hatay’da yaşanan çadır sıkıntısı ile ilgili konuştu.
Sadece AFAD’a isim yazdıranlara çadır verildiğini belirten Gökhan Zan, FOX TV’ye yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
“Şu anda Antakya’dayım. Çadır dağıtımı başladı. Sağ olsun burada askerlerimiz halkımıza çok yardımcı oluyor. Fakat burada eksik bir şey var: İsmini AFAD’a yazdıramayanlar maalesef çadırını alamıyor. Burada ulaşım çok zor, insanların arabası yok, alan çok büyük, AFAD’ın olduğu bölgeye kadar gidebilmek imkansız. Fakat isim yazdırabilenler sadece alabiliyor. Gerisi çok mağdur durumda… AFAD yetkililerinden ricamız, devlet yetkililerinden ricamız, İçişleri Bakanımızdan, Cumhurbaşkanımızdan, siyasi parti genel başkanlarımızdan ve sivil toplum örgütlerinden ricamız ne olur, milletin ne kimliği var, hiçbir şeyi yok. Bunun önüne geçemeyiz. Herkes isim veriyor, bir isim üzerinden 3-4 defa alabiliyor. Alamayan bir sürü insan var mağdur durumda oluyor.”