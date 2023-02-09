Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230209/gokhan-zan-ismini-afada-yazdiramayanlar-maalesef-cadirini-alamiyor-1066788179.html
Gökhan Zan: İsmini AFAD’a yazdıramayanlar maalesef çadırını alamıyor
Gökhan Zan: İsmini AFAD’a yazdıramayanlar maalesef çadırını alamıyor
Türkiye'de Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından yardım çalışmalarına katılan eski milli futbolcu Gökhan Zan, memleketi... 09.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-09T12:51+0300
2023-02-09T12:51+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
gökhan zan
deprem
hatay
çadır
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/08/1066738370_0:69:2731:1605_1920x0_80_0_0_7fe968d64d65ba749c1f9daa0534959e.jpg
Galatasaray, Beşiktaş ve milli takımın eski futbolcusu Gökhan Zan, 10 ili etkileyen Kahramanmaraş merkezli deprem sonrası memleketi Hatay’da yaşanan çadır sıkıntısı ile ilgili konuştu.Sadece AFAD’a isim yazdıranlara çadır verildiğini belirten Gökhan Zan, FOX TV’ye yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:“Şu anda Antakya’dayım. Çadır dağıtımı başladı. Sağ olsun burada askerlerimiz halkımıza çok yardımcı oluyor. Fakat burada eksik bir şey var: İsmini AFAD’a yazdıramayanlar maalesef çadırını alamıyor. Burada ulaşım çok zor, insanların arabası yok, alan çok büyük, AFAD’ın olduğu bölgeye kadar gidebilmek imkansız. Fakat isim yazdırabilenler sadece alabiliyor. Gerisi çok mağdur durumda… AFAD yetkililerinden ricamız, devlet yetkililerinden ricamız, İçişleri Bakanımızdan, Cumhurbaşkanımızdan, siyasi parti genel başkanlarımızdan ve sivil toplum örgütlerinden ricamız ne olur, milletin ne kimliği var, hiçbir şeyi yok. Bunun önüne geçemeyiz. Herkes isim veriyor, bir isim üzerinden 3-4 defa alabiliyor. Alamayan bir sürü insan var mağdur durumda oluyor.”
hatay
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/08/1066738370_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_b265f172b6c05e570795ca4bd034692e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
gökhan zan, deprem, hatay, çadır
gökhan zan, deprem, hatay, çadır

Gökhan Zan: İsmini AFAD’a yazdıramayanlar maalesef çadırını alamıyor

12:51 09.02.2023
© AAAdana- Deprem
Adana- Deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 09.02.2023
© AA
Abone olTelegram
Türkiye'de Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından yardım çalışmalarına katılan eski milli futbolcu Gökhan Zan, memleketi Hatay'da çadır tedarik etmek ile ilgili sıkıntıyı paylaştı. Zan, "İsmini AFAD’a yazdıramayanlar maalesef çadırını alamıyor. AFAD’ın olduğu bölgeye kadar gidebilmek imkansız" dedi.
Galatasaray, Beşiktaş ve milli takımın eski futbolcusu Gökhan Zan, 10 ili etkileyen Kahramanmaraş merkezli deprem sonrası memleketi Hatay’da yaşanan çadır sıkıntısı ile ilgili konuştu.
Sadece AFAD’a isim yazdıranlara çadır verildiğini belirten Gökhan Zan, FOX TV’ye yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
“Şu anda Antakya’dayım. Çadır dağıtımı başladı. Sağ olsun burada askerlerimiz halkımıza çok yardımcı oluyor. Fakat burada eksik bir şey var: İsmini AFAD’a yazdıramayanlar maalesef çadırını alamıyor. Burada ulaşım çok zor, insanların arabası yok, alan çok büyük, AFAD’ın olduğu bölgeye kadar gidebilmek imkansız. Fakat isim yazdırabilenler sadece alabiliyor. Gerisi çok mağdur durumda… AFAD yetkililerinden ricamız, devlet yetkililerinden ricamız, İçişleri Bakanımızdan, Cumhurbaşkanımızdan, siyasi parti genel başkanlarımızdan ve sivil toplum örgütlerinden ricamız ne olur, milletin ne kimliği var, hiçbir şeyi yok. Bunun önüne geçemeyiz. Herkes isim veriyor, bir isim üzerinden 3-4 defa alabiliyor. Alamayan bir sürü insan var mağdur durumda oluyor.”
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала