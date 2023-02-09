https://sputniknews.com.tr/20230209/gazeteci-azmi-karaveli-hatayi-nasil-goruyorsaniz-bunu-yuz-ile-carpin-1066821719.html
Gazeteci Karaveli: Hatay'ı nasıl görüyorsanız bunu 100 ile çarpın
Gazeteci Karaveli: Hatay'ı nasıl görüyorsanız bunu 100 ile çarpın
Deprem bölgesindeki isimlerden gazeteci Karaveli, "Hatay’ı nasıl görüyorsanız bunu 100 ile çarpın" dedi. 09.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-09T00:47+0300
2023-02-09T00:47+0300
2023-02-13T11:20+0300
akşam postasi
radyo
enkaz
deprem
kahramanmaraş
hatay
türkiye
suriye
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Gazeteci Karaveli: Hatay’ı nasıl görüyorsanız bunu 100 ile çarpın
Gazeteci Karaveli: Hatay’ı nasıl görüyorsanız bunu 100 ile çarpın
Kahramanmaraş merkezli depremin en çok etkilediği şehirlerden Hatay’ın son durumunu bölgedeki iki isim, Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası’na anlattı.Gazeteci Azmi Karaveli, "Hatay’ı nasıl görüyorsanız bunu yüz ile çarpın. Ben Antakya civarındayım. Mucize haberler de olmuyor değil biraz önce iki kişi ve bir köpek enkaz altında sağ olarak çıkarıldı. Alan çok geniş olduğu için bu tür mucize haberlerini ancak kameraların yoğun olduğu yerlerden duyulabiliyor. Hatay Büyükşehir Belediye başkanı Lütfü Savaş iki bin binanın yüzde 2 ya da yüzde 3’üne girildi dediğinde ben inanamamıştım ancak CHP eski Milletvekili İlhan Cihaner ile bölgeyi geziyoruz ve ne yazık ki yüzde 2 ya da yüzde 3 maalesef gerçeği yansıtan bir şey" dedi.Hatay-Defne'de bulunan Mikdat Yeniocak ise "Yardımlar geldi ama geç geldiği için enkaz altından sağ olarak çıkarılan az kişi var. Burada yağma başladı. Tırları kaçıranlar bile oluyor. Gıda yardımı geldi, o konuda artık sorunumuz yok fakat elektrik ve su yok. Gıda yardımı geldi ama halk abarttı, ihtiyacı olmayanlar bile aldı. Çadır sayısı az insanlar kendi çabalarıyla geceyi geçirmeye çalışıyorlar. Bizim evimiz de yıkıldı. Kuzenim enkaz altındaydı, dün vefat haberini aldık" ifadelerini kullandı.
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Atilla Güner
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Atilla Güner
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/101348/18/1013481829_29:0:1053:1024_100x100_80_0_0_9167a3f17d191f4937047941d39e7e6e.jpg
radyo, enkaz, deprem, kahramanmaraş, hatay, türkiye, suriye, аудио
radyo, enkaz, deprem, kahramanmaraş, hatay, türkiye, suriye, аудио
Gazeteci Karaveli: Hatay'ı nasıl görüyorsanız bunu 100 ile çarpın
00:47 09.02.2023 (güncellendi: 11:20 13.02.2023) Abone ol
Deprem bölgesindeki isimlerden gazeteci Karaveli, "Hatay’ı nasıl görüyorsanız bunu 100 ile çarpın" dedi.
Kahramanmaraş merkezli depremin en çok etkilediği şehirlerden Hatay’ın son durumunu bölgedeki iki isim, Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası’na anlattı.
Gazeteci Azmi Karaveli, "Hatay’ı nasıl görüyorsanız bunu yüz ile çarpın. Ben Antakya civarındayım. Mucize haberler de olmuyor değil biraz önce iki kişi ve bir köpek enkaz altında sağ olarak çıkarıldı. Alan çok geniş olduğu için bu tür mucize haberlerini ancak kameraların yoğun olduğu yerlerden duyulabiliyor. Hatay Büyükşehir Belediye başkanı Lütfü Savaş iki bin binanın yüzde 2 ya da yüzde 3’üne girildi dediğinde ben inanamamıştım ancak CHP eski Milletvekili İlhan Cihaner ile bölgeyi geziyoruz ve ne yazık ki yüzde 2 ya da yüzde 3 maalesef gerçeği yansıtan bir şey" dedi.
Hatay-Defne'de bulunan Mikdat Yeniocak ise "Yardımlar geldi ama geç geldiği için enkaz altından sağ olarak çıkarılan az kişi var. Burada yağma başladı. Tırları kaçıranlar bile oluyor. Gıda yardımı geldi, o konuda artık sorunumuz yok fakat elektrik ve su yok. Gıda yardımı geldi ama halk abarttı, ihtiyacı olmayanlar bile aldı. Çadır sayısı az insanlar kendi çabalarıyla geceyi geçirmeye çalışıyorlar. Bizim evimiz de yıkıldı. Kuzenim enkaz altındaydı, dün vefat haberini aldık" ifadelerini kullandı.