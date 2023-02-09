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6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230209/fitch-turkiye-suriye-depreminin-neden-oldugu-mali-kayip-4-milyar-dolari-asabilir--1066798087.html
Fitch: Türkiye-Suriye depreminin neden olduğu ekonomik kayıp 4 milyar doları aşabilir
Fitch: Türkiye-Suriye depreminin neden olduğu ekonomik kayıp 4 milyar doları aşabilir
Derecelendirme kuruluşu Fitch, merkez üssü Kahramanmaraş olup Türkiye ve Suriye'yi harap eden depremlerin 4 milyar doları aşan ekonomik kayba neden... 09.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-09T15:01+0300
2023-02-09T15:55+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
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ekonomik
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sigorta
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Fitch Ratings "Sahada durum gelişirken, ekonomik kayıpları tahmin etmek zor, ancak 2 milyar doları aşması muhtemel görünüyor ve zamanla 4 milyar dolara veya daha fazlasına ulaşabilir" açıklamasını yaptı.Sigorta tazmin hesabıAçıklamada 'bölgedeki sigorta kapsamının az olması nedeniyle sigortayla tazmin edilebilecek kayıpların çok daha düşük olacağı, muhtemelen yaklaşık 1 milyar dolarda kalacağı' öngörüldü.
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fitch, fitch ratings, deprem, mali, ekonomik, kayıp, sigorta
fitch, fitch ratings, deprem, mali, ekonomik, kayıp, sigorta

Fitch: Türkiye-Suriye depreminin neden olduğu ekonomik kayıp 4 milyar doları aşabilir

15:01 09.02.2023 (güncellendi: 15:55 09.02.2023)
© Sputnik / Vladimir Pesnya / Multimedya arşivine gidinFitch Ratings agency
Fitch Ratings agency - Sputnik Türkiye, 1920, 09.02.2023
© Sputnik / Vladimir Pesnya
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Derecelendirme kuruluşu Fitch, merkez üssü Kahramanmaraş olup Türkiye ve Suriye'yi harap eden depremlerin 4 milyar doları aşan ekonomik kayba neden olabileceğini duyurdu.
Fitch Ratings "Sahada durum gelişirken, ekonomik kayıpları tahmin etmek zor, ancak 2 milyar doları aşması muhtemel görünüyor ve zamanla 4 milyar dolara veya daha fazlasına ulaşabilir" açıklamasını yaptı.

Sigorta tazmin hesabı

Açıklamada 'bölgedeki sigorta kapsamının az olması nedeniyle sigortayla tazmin edilebilecek kayıpların çok daha düşük olacağı, muhtemelen yaklaşık 1 milyar dolarda kalacağı' öngörüldü.
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