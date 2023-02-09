https://sputniknews.com.tr/20230209/fitch-turkiye-suriye-depreminin-neden-oldugu-mali-kayip-4-milyar-dolari-asabilir--1066798087.html

Fitch: Türkiye-Suriye depreminin neden olduğu ekonomik kayıp 4 milyar doları aşabilir

Fitch: Türkiye-Suriye depreminin neden olduğu ekonomik kayıp 4 milyar doları aşabilir

Derecelendirme kuruluşu Fitch, merkez üssü Kahramanmaraş olup Türkiye ve Suriye'yi harap eden depremlerin 4 milyar doları aşan ekonomik kayba neden... 09.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-09T15:01+0300

2023-02-09T15:01+0300

2023-02-09T15:55+0300

6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

fitch

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sigorta

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Fitch Ratings "Sahada durum gelişirken, ekonomik kayıpları tahmin etmek zor, ancak 2 milyar doları aşması muhtemel görünüyor ve zamanla 4 milyar dolara veya daha fazlasına ulaşabilir" açıklamasını yaptı.Sigorta tazmin hesabıAçıklamada 'bölgedeki sigorta kapsamının az olması nedeniyle sigortayla tazmin edilebilecek kayıpların çok daha düşük olacağı, muhtemelen yaklaşık 1 milyar dolarda kalacağı' öngörüldü.

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2023

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