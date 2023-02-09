https://sputniknews.com.tr/20230209/fitch-turkiye-suriye-depreminin-neden-oldugu-mali-kayip-4-milyar-dolari-asabilir--1066798087.html
Fitch: Türkiye-Suriye depreminin neden olduğu ekonomik kayıp 4 milyar doları aşabilir
Fitch: Türkiye-Suriye depreminin neden olduğu ekonomik kayıp 4 milyar doları aşabilir
Derecelendirme kuruluşu Fitch, merkez üssü Kahramanmaraş olup Türkiye ve Suriye'yi harap eden depremlerin 4 milyar doları aşan ekonomik kayba neden... 09.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-09T15:01+0300
2023-02-09T15:01+0300
2023-02-09T15:55+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
fitch
fitch ratings
deprem
mali
ekonomik
kayıp
sigorta
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Fitch Ratings "Sahada durum gelişirken, ekonomik kayıpları tahmin etmek zor, ancak 2 milyar doları aşması muhtemel görünüyor ve zamanla 4 milyar dolara veya daha fazlasına ulaşabilir" açıklamasını yaptı.Sigorta tazmin hesabıAçıklamada 'bölgedeki sigorta kapsamının az olması nedeniyle sigortayla tazmin edilebilecek kayıpların çok daha düşük olacağı, muhtemelen yaklaşık 1 milyar dolarda kalacağı' öngörüldü.
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MIA „Rosiya Segodnya“
fitch, fitch ratings, deprem, mali, ekonomik, kayıp, sigorta
fitch, fitch ratings, deprem, mali, ekonomik, kayıp, sigorta
Fitch: Türkiye-Suriye depreminin neden olduğu ekonomik kayıp 4 milyar doları aşabilir
15:01 09.02.2023 (güncellendi: 15:55 09.02.2023) Abone ol
Derecelendirme kuruluşu Fitch, merkez üssü Kahramanmaraş olup Türkiye ve Suriye'yi harap eden depremlerin 4 milyar doları aşan ekonomik kayba neden olabileceğini duyurdu.
Fitch Ratings "Sahada durum gelişirken, ekonomik kayıpları tahmin etmek zor, ancak 2 milyar doları aşması muhtemel görünüyor ve zamanla 4 milyar dolara veya daha fazlasına ulaşabilir" açıklamasını yaptı.
Sigorta tazmin hesabı
Açıklamada 'bölgedeki sigorta kapsamının az olması nedeniyle sigortayla tazmin edilebilecek kayıpların çok daha düşük olacağı, muhtemelen yaklaşık 1 milyar dolarda kalacağı' öngörüldü.