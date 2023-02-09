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6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230209/evi-yikilan-elbistanli-depremzede-sehirden-ayrilarak-yakinlarinin-yanina-gitmeye-hazirlaniyor-1066800561.html
Evi yıkılan Elbistanlı depremzede, şehirden ayrılarak yakınlarının yanına gitmeye hazırlanıyor
Evi yıkılan Elbistanlı depremzede, şehirden ayrılarak yakınlarının yanına gitmeye hazırlanıyor
Kahramanmaraş’ta meydana gelen iki büyük deprem nedeniyle Elbistan’da yaşanan yıkım sonrası Sputnik’e konuşan afetzede Yarboynu, “Buradan çıkacağız, Mersin’e... 09.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-09T15:38+0300
2023-02-09T15:38+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
deprem
elbistan
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Türkiye'de yaşanan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki depremden etkilenen ve evi yıkılan depremzedelerden biri olan Elvan Yarboynu Sputnik’e konuştu. Çocukları ile ilçeden ayrılarak Mersin’deki yakınlarının yanına gideceğini söyleyen Yarboynu, “3 gün çadırda kaldık, gece hava eksi 18 derece oldu. Çocuklarımız var 2 ve 3 yaşlarında. O yüzden şimdi buradan çıkacağız, Mersin’e geçeceğiz. Burada çadırlar var ama ısıtmaya yetmeyecek” dedi.
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Evi yıkılan Elbistanlı depremzede, şehirden ayrılarak yakınlarının yanına gitmeye hazırlanıyor
Evi yıkılan Elbistanlı depremzede, şehirden ayrılarak yakınlarının yanına gitmeye hazırlanıyor
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deprem, elbistan, video, видео
deprem, elbistan, video, видео

Evi yıkılan Elbistanlı depremzede, şehirden ayrılarak yakınlarının yanına gitmeye hazırlanıyor

15:38 09.02.2023
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Kahramanmaraş’ta meydana gelen iki büyük deprem nedeniyle Elbistan’da yaşanan yıkım sonrası Sputnik’e konuşan afetzede Yarboynu, “Buradan çıkacağız, Mersin’e geçeceğiz” dedi.
Türkiye'de yaşanan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki depremden etkilenen ve evi yıkılan depremzedelerden biri olan Elvan Yarboynu Sputnik’e konuştu. Çocukları ile ilçeden ayrılarak Mersin’deki yakınlarının yanına gideceğini söyleyen Yarboynu, “3 gün çadırda kaldık, gece hava eksi 18 derece oldu. Çocuklarımız var 2 ve 3 yaşlarında. O yüzden şimdi buradan çıkacağız, Mersin’e geçeceğiz. Burada çadırlar var ama ısıtmaya yetmeyecek” dedi.
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