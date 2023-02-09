https://sputniknews.com.tr/20230209/evi-yikilan-elbistanli-depremzede-sehirden-ayrilarak-yakinlarinin-yanina-gitmeye-hazirlaniyor-1066800561.html
Evi yıkılan Elbistanlı depremzede, şehirden ayrılarak yakınlarının yanına gitmeye hazırlanıyor
Evi yıkılan Elbistanlı depremzede, şehirden ayrılarak yakınlarının yanına gitmeye hazırlanıyor
Kahramanmaraş’ta meydana gelen iki büyük deprem nedeniyle Elbistan’da yaşanan yıkım sonrası Sputnik’e konuşan afetzede Yarboynu, “Buradan çıkacağız, Mersin’e... 09.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-09T15:38+0300
2023-02-09T15:38+0300
2023-02-09T15:38+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
deprem
elbistan
video
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/09/1066800377_0:77:2594:1536_1920x0_80_0_0_9e45e12183b36a057a373ceab6929ded.png
Türkiye'de yaşanan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki depremden etkilenen ve evi yıkılan depremzedelerden biri olan Elvan Yarboynu Sputnik’e konuştu. Çocukları ile ilçeden ayrılarak Mersin’deki yakınlarının yanına gideceğini söyleyen Yarboynu, “3 gün çadırda kaldık, gece hava eksi 18 derece oldu. Çocuklarımız var 2 ve 3 yaşlarında. O yüzden şimdi buradan çıkacağız, Mersin’e geçeceğiz. Burada çadırlar var ama ısıtmaya yetmeyecek” dedi.
elbistan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/09/1066800377_223:0:2372:1612_1920x0_80_0_0_2c297d1f0937bfdaf03df0651dd0b547.png
Evi yıkılan Elbistanlı depremzede, şehirden ayrılarak yakınlarının yanına gitmeye hazırlanıyor
Evi yıkılan Elbistanlı depremzede, şehirden ayrılarak yakınlarının yanına gitmeye hazırlanıyor
2023-02-09T15:38+0300
true
PT1M13S
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
deprem, elbistan, video, видео
deprem, elbistan, video, видео
Evi yıkılan Elbistanlı depremzede, şehirden ayrılarak yakınlarının yanına gitmeye hazırlanıyor
Abone ol
Kahramanmaraş’ta meydana gelen iki büyük deprem nedeniyle Elbistan’da yaşanan yıkım sonrası Sputnik’e konuşan afetzede Yarboynu, “Buradan çıkacağız, Mersin’e geçeceğiz” dedi.
Türkiye'de yaşanan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki depremden etkilenen ve evi yıkılan depremzedelerden biri olan Elvan Yarboynu Sputnik’e konuştu. Çocukları ile ilçeden ayrılarak Mersin’deki yakınlarının yanına gideceğini söyleyen Yarboynu, “3 gün çadırda kaldık, gece hava eksi 18 derece oldu. Çocuklarımız var 2 ve 3 yaşlarında. O yüzden şimdi buradan çıkacağız, Mersin’e geçeceğiz. Burada çadırlar var ama ısıtmaya yetmeyecek” dedi.