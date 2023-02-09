https://sputniknews.com.tr/20230209/evi-yikilan-elbistanli-depremzede-sehirden-ayrilarak-yakinlarinin-yanina-gitmeye-hazirlaniyor-1066800561.html

Evi yıkılan Elbistanlı depremzede, şehirden ayrılarak yakınlarının yanına gitmeye hazırlanıyor

Evi yıkılan Elbistanlı depremzede, şehirden ayrılarak yakınlarının yanına gitmeye hazırlanıyor

Kahramanmaraş’ta meydana gelen iki büyük deprem nedeniyle Elbistan’da yaşanan yıkım sonrası Sputnik’e konuşan afetzede Yarboynu, “Buradan çıkacağız, Mersin’e... 09.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-09T15:38+0300

2023-02-09T15:38+0300

2023-02-09T15:38+0300

6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

deprem

elbistan

video

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Türkiye'de yaşanan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki depremden etkilenen ve evi yıkılan depremzedelerden biri olan Elvan Yarboynu Sputnik’e konuştu. Çocukları ile ilçeden ayrılarak Mersin’deki yakınlarının yanına gideceğini söyleyen Yarboynu, “3 gün çadırda kaldık, gece hava eksi 18 derece oldu. Çocuklarımız var 2 ve 3 yaşlarında. O yüzden şimdi buradan çıkacağız, Mersin’e geçeceğiz. Burada çadırlar var ama ısıtmaya yetmeyecek” dedi.

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Evi yıkılan Elbistanlı depremzede, şehirden ayrılarak yakınlarının yanına gitmeye hazırlanıyor Evi yıkılan Elbistanlı depremzede, şehirden ayrılarak yakınlarının yanına gitmeye hazırlanıyor 2023-02-09T15:38+0300 true PT1M13S

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