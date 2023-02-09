Türkiye
Yılın Astronomi Fotoğrafçısı Yarışmasının finalistleri - Sputnik Türkiye, 1920
MULTİMEDYA
Politika, uluslararası ilişkiler, bilim, magazin, tarih, sanat gibi farklı alanlarda hazırlanan fotoğraf galerisi, video galerisi, infografik, hareketli grafik ve karikatürler.
https://sputniknews.com.tr/20230209/enkazdan-cikarilan-diger-canlar-kedi-ve-kopeklerin-deprem-hassasiyeti-can-ve-mal-kaybini-onluyor-1066800963.html
Enkazdan çıkarılan 'diğer canlar': Kedi ve köpeklerin deprem hassasiyeti can ve mal kaybını önlüyor
Enkazdan çıkarılan 'diğer canlar': Kedi ve köpeklerin deprem hassasiyeti can ve mal kaybını önlüyor
Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremler nedeniyle yıkılan binalarda kalan evcil hayvanlar da kurtarıldı. Veteriner hekimler evcil hayvanların deprem... 09.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-09T16:10+0300
2023-02-09T16:15+0300
enkaz
multimedya
fotoğraf
kedi
köpek
kahramanmaraş
deprem
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/09/1066801457_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_46801baef6d01d825791dd1853181366.jpg
kahramanmaraş
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/09/1066801457_137:0:2868:2048_1920x0_80_0_0_b1028be0cfd584a4cf846c37c497d653.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
enkaz, fotoğraf, фото, kedi, köpek, kahramanmaraş, deprem
enkaz, fotoğraf, фото, kedi, köpek, kahramanmaraş, deprem

Enkazdan çıkarılan 'diğer canlar': Kedi ve köpeklerin deprem hassasiyeti can ve mal kaybını önlüyor

16:10 09.02.2023 (güncellendi: 16:15 09.02.2023)
Abone olTelegram
Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremler nedeniyle yıkılan binalarda kalan evcil hayvanlar da kurtarıldı. Veteriner hekimler evcil hayvanların deprem esnasında verdiği tepkiler ile can ve mal kayıplarının kısmen önlenebileceğini belirtti.
© AAMerkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde depremden etkilenen Diyarbakır'da, Galeria İş Merkezi’nin enkazından jandarma ekiplerince bir kedi kurtarıldı.
Enkazdan çıkarılan 'diğer canlar' - Sputnik Türkiye
1/5
© AA
Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde depremden etkilenen Diyarbakır'da, Galeria İş Merkezi’nin enkazından jandarma ekiplerince bir kedi kurtarıldı.
© AAKahramanmaraş'ta 13 yaşındaki çocuk, depremden 55 saat sonra, Esençan Apartmanı'nın enkazından elinde tuttuğu muhabbet kuşuyla sağ çıkarıldı. Çocuk hastaneye sevk edilirken kuşu, çocuğun teyzesi teslim aldı.
Enkazdan çıkarılan 'diğer canlar' - Sputnik Türkiye
2/5
© AA
Kahramanmaraş'ta 13 yaşındaki çocuk, depremden 55 saat sonra, Esençan Apartmanı'nın enkazından elinde tuttuğu muhabbet kuşuyla sağ çıkarıldı. Çocuk hastaneye sevk edilirken kuşu, çocuğun teyzesi teslim aldı.
© AAHatay'ın Antakya ilçesi Atatürk Bulvarı’nda, birçok binası yıkılan 600 Konut sitesi enkazından, bir köpek 55 saat sonra canlı kurtarıldı. Ekipler köpeğe serum takarak ilk yardım uygulaması yaptı.
Enkazdan çıkarılan 'diğer canlar' - Sputnik Türkiye
3/5
© AA
Hatay'ın Antakya ilçesi Atatürk Bulvarı’nda, birçok binası yıkılan 600 Konut sitesi enkazından, bir köpek 55 saat sonra canlı kurtarıldı. Ekipler köpeğe serum takarak ilk yardım uygulaması yaptı.
© AAHatay'da yıkılan bir binanın enkazı altında kalan tıp fakültesi öğrencisi ile kedisi kurtarıldı.
Enkazdan çıkarılan 'diğer canlar' - Sputnik Türkiye
4/5
© AA
Hatay'da yıkılan bir binanın enkazı altında kalan tıp fakültesi öğrencisi ile kedisi kurtarıldı.
© AAVeteriner Hekim Mehmet Kızılinler, evcil hayvanların deprem esnasında verdiği tepkiler ile can ve mal kayıplarının kısmen önlenebileceğini belirterek, “Bu konu hakkında Türkiye’de bilimsel çalışmaların yapılması hepimiz için faydalı olacaktır” dedi. Deprem zamanında kedi ve köpeklerin birbirlerinden farklı tepkiler verebildiğini aktaran Kızılinler, “Yer kabuğunda oluşan hareketler, açığa çıkan gazlar, özellikle iyon değişimleri ve kimyasal değişiklikler sebebiyle hayvanlar farklı tepkiler verebiliyor. Huzursuzlukları artıyor, uluyorlar, miyavlıyorlar, saklanıyorlar ve bazıları da koruma içgüdüsüyle sahiplerinin yanına gidiyor. Fakat bu durum tüm hayvanlarda standart olan bir olay değil ve araştırılmaya muhtaç bir konudur. Ayrıca bilimsel verileri çok da fazla olmayan bir husustur” dedi.
Enkazdan çıkarılan 'diğer canlar' - Sputnik Türkiye
5/5
© AA
Veteriner Hekim Mehmet Kızılinler, evcil hayvanların deprem esnasında verdiği tepkiler ile can ve mal kayıplarının kısmen önlenebileceğini belirterek, “Bu konu hakkında Türkiye’de bilimsel çalışmaların yapılması hepimiz için faydalı olacaktır” dedi. Deprem zamanında kedi ve köpeklerin birbirlerinden farklı tepkiler verebildiğini aktaran Kızılinler, “Yer kabuğunda oluşan hareketler, açığa çıkan gazlar, özellikle iyon değişimleri ve kimyasal değişiklikler sebebiyle hayvanlar farklı tepkiler verebiliyor. Huzursuzlukları artıyor, uluyorlar, miyavlıyorlar, saklanıyorlar ve bazıları da koruma içgüdüsüyle sahiplerinin yanına gidiyor. Fakat bu durum tüm hayvanlarda standart olan bir olay değil ve araştırılmaya muhtaç bir konudur. Ayrıca bilimsel verileri çok da fazla olmayan bir husustur” dedi.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала