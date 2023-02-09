Enkazdan çıkarılan 'diğer canlar': Kedi ve köpeklerin deprem hassasiyeti can ve mal kaybını önlüyor

© AAMerkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde depremden etkilenen Diyarbakır'da, Galeria İş Merkezi’nin enkazından jandarma ekiplerince bir kedi kurtarıldı.
1/5
© AA
Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde depremden etkilenen Diyarbakır'da, Galeria İş Merkezi’nin enkazından jandarma ekiplerince bir kedi kurtarıldı.
© AAKahramanmaraş'ta 13 yaşındaki çocuk, depremden 55 saat sonra, Esençan Apartmanı'nın enkazından elinde tuttuğu muhabbet kuşuyla sağ çıkarıldı. Çocuk hastaneye sevk edilirken kuşu, çocuğun teyzesi teslim aldı.
2/5
© AA
Kahramanmaraş'ta 13 yaşındaki çocuk, depremden 55 saat sonra, Esençan Apartmanı'nın enkazından elinde tuttuğu muhabbet kuşuyla sağ çıkarıldı. Çocuk hastaneye sevk edilirken kuşu, çocuğun teyzesi teslim aldı.
© AAHatay'ın Antakya ilçesi Atatürk Bulvarı’nda, birçok binası yıkılan 600 Konut sitesi enkazından, bir köpek 55 saat sonra canlı kurtarıldı. Ekipler köpeğe serum takarak ilk yardım uygulaması yaptı.
3/5
© AA
Hatay'ın Antakya ilçesi Atatürk Bulvarı’nda, birçok binası yıkılan 600 Konut sitesi enkazından, bir köpek 55 saat sonra canlı kurtarıldı. Ekipler köpeğe serum takarak ilk yardım uygulaması yaptı.
© AAHatay'da yıkılan bir binanın enkazı altında kalan tıp fakültesi öğrencisi ile kedisi kurtarıldı.
4/5
© AA
Hatay'da yıkılan bir binanın enkazı altında kalan tıp fakültesi öğrencisi ile kedisi kurtarıldı.
© AAVeteriner Hekim Mehmet Kızılinler, evcil hayvanların deprem esnasında verdiği tepkiler ile can ve mal kayıplarının kısmen önlenebileceğini belirterek, “Bu konu hakkında Türkiye’de bilimsel çalışmaların yapılması hepimiz için faydalı olacaktır” dedi. Deprem zamanında kedi ve köpeklerin birbirlerinden farklı tepkiler verebildiğini aktaran Kızılinler, “Yer kabuğunda oluşan hareketler, açığa çıkan gazlar, özellikle iyon değişimleri ve kimyasal değişiklikler sebebiyle hayvanlar farklı tepkiler verebiliyor. Huzursuzlukları artıyor, uluyorlar, miyavlıyorlar, saklanıyorlar ve bazıları da koruma içgüdüsüyle sahiplerinin yanına gidiyor. Fakat bu durum tüm hayvanlarda standart olan bir olay değil ve araştırılmaya muhtaç bir konudur. Ayrıca bilimsel verileri çok da fazla olmayan bir husustur” dedi.
5/5
© AA
Veteriner Hekim Mehmet Kızılinler, evcil hayvanların deprem esnasında verdiği tepkiler ile can ve mal kayıplarının kısmen önlenebileceğini belirterek, “Bu konu hakkında Türkiye’de bilimsel çalışmaların yapılması hepimiz için faydalı olacaktır” dedi. Deprem zamanında kedi ve köpeklerin birbirlerinden farklı tepkiler verebildiğini aktaran Kızılinler, “Yer kabuğunda oluşan hareketler, açığa çıkan gazlar, özellikle iyon değişimleri ve kimyasal değişiklikler sebebiyle hayvanlar farklı tepkiler verebiliyor. Huzursuzlukları artıyor, uluyorlar, miyavlıyorlar, saklanıyorlar ve bazıları da koruma içgüdüsüyle sahiplerinin yanına gidiyor. Fakat bu durum tüm hayvanlarda standart olan bir olay değil ve araştırılmaya muhtaç bir konudur. Ayrıca bilimsel verileri çok da fazla olmayan bir husustur” dedi.