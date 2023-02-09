Enkazdan çıkarılan 'diğer canlar': Kedi ve köpeklerin deprem hassasiyeti can ve mal kaybını önlüyor

© AA Veteriner Hekim Mehmet Kızılinler, evcil hayvanların deprem esnasında verdiği tepkiler ile can ve mal kayıplarının kısmen önlenebileceğini belirterek, “Bu konu hakkında Türkiye’de bilimsel çalışmaların yapılması hepimiz için faydalı olacaktır” dedi. Deprem zamanında kedi ve köpeklerin birbirlerinden farklı tepkiler verebildiğini aktaran Kızılinler, “Yer kabuğunda oluşan hareketler, açığa çıkan gazlar, özellikle iyon değişimleri ve kimyasal değişiklikler sebebiyle hayvanlar farklı tepkiler verebiliyor. Huzursuzlukları artıyor, uluyorlar, miyavlıyorlar, saklanıyorlar ve bazıları da koruma içgüdüsüyle sahiplerinin yanına gidiyor. Fakat bu durum tüm hayvanlarda standart olan bir olay değil ve araştırılmaya muhtaç bir konudur. Ayrıca bilimsel verileri çok da fazla olmayan bir husustur” dedi.