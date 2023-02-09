https://sputniknews.com.tr/20230209/elbistanli-gozukara-kardesler-ikinci-deprem-yerle-bir-etti--1066835354.html
Elbistanlı Gözükara kardeşler: İkinci deprem yerle bir etti
Elbistanlı Gözükara kardeşler: İkinci deprem yerle bir etti
Kahramanmaraş Elbistan’da yıkılan binaların enkazlarında arama kurtarma faaliyetleri devam ediyor. 09.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-09T16:44+0300
2023-02-09T16:44+0300
2023-02-10T12:12+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
deprem
elbistan
video
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Bazı depremzedeler, arama kurtarma ekiplerine katılarak, enkaz çalışmalarına destek oluyor. Elbistanlı Özgür Gözükara ve Cengiz Gözükara da çalışmalara katılan afetzedeler arasında. Sputnik’e konuşan Gözükara kardeşler depremi yaşadıkları o anları anlattı: ‘’Çok uzun sürdü o deprem, yaklaşık 40 saniye sürdü herhalde. Biz herhalde bitti dedik. Ben iş yerindeydim o sırada. Bu gördüğünüz enkaz benim yaşadığım ev. Biz buraya sabah iş dönüşü geldiğimizde Elbistan’da ilk depremde binaların gittiğini söylediler. Buradaki Şahinler apartmanı bizim komşumuz. Oradaki enkaza yardım edelim dedik. Saatten tam emin değilim, yardım esnasında sağımızdan solumuzdan her yerin gittiğini gördük. Enkazı gördük, insanlar altta kaldı. Ne olduğunu anlayamadık. İkinci deprem yerle bir etti zaten Elbistan’ı’’
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Elbistanlı Gözükara kardeşler: İkinci deprem yerle bir etti
Elbistanlı Gözükara kardeşler: İkinci deprem yerle bir etti
2023-02-09T16:44+0300
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deprem, elbistan, video, видео
deprem, elbistan, video, видео
Elbistanlı Gözükara kardeşler: İkinci deprem yerle bir etti
16:44 09.02.2023 (güncellendi: 12:12 10.02.2023) Abone ol
Kahramanmaraş Elbistan’da yıkılan binaların enkazlarında arama kurtarma faaliyetleri devam ediyor.
Bazı depremzedeler, arama kurtarma ekiplerine katılarak, enkaz çalışmalarına destek oluyor. Elbistanlı Özgür Gözükara ve Cengiz Gözükara da çalışmalara katılan afetzedeler arasında. Sputnik’e konuşan Gözükara kardeşler depremi yaşadıkları o anları anlattı: ‘’Çok uzun sürdü o deprem, yaklaşık 40 saniye sürdü herhalde. Biz herhalde bitti dedik. Ben iş yerindeydim o sırada. Bu gördüğünüz enkaz benim yaşadığım ev. Biz buraya sabah iş dönüşü geldiğimizde Elbistan’da ilk depremde binaların gittiğini söylediler. Buradaki Şahinler apartmanı bizim komşumuz. Oradaki enkaza yardım edelim dedik. Saatten tam emin değilim, yardım esnasında sağımızdan solumuzdan her yerin gittiğini gördük. Enkazı gördük, insanlar altta kaldı. Ne olduğunu anlayamadık. İkinci deprem yerle bir etti zaten Elbistan’ı’’