https://sputniknews.com.tr/20230209/elbistanli-gozukara-kardesler-ikinci-deprem-yerle-bir-etti--1066835354.html

Elbistanlı Gözükara kardeşler: İkinci deprem yerle bir etti

Elbistanlı Gözükara kardeşler: İkinci deprem yerle bir etti

Kahramanmaraş Elbistan’da yıkılan binaların enkazlarında arama kurtarma faaliyetleri devam ediyor. 09.02.2023, Sputnik Türkiye

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6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

deprem

elbistan

video

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Bazı depremzedeler, arama kurtarma ekiplerine katılarak, enkaz çalışmalarına destek oluyor. Elbistanlı Özgür Gözükara ve Cengiz Gözükara da çalışmalara katılan afetzedeler arasında. Sputnik’e konuşan Gözükara kardeşler depremi yaşadıkları o anları anlattı: ‘’Çok uzun sürdü o deprem, yaklaşık 40 saniye sürdü herhalde. Biz herhalde bitti dedik. Ben iş yerindeydim o sırada. Bu gördüğünüz enkaz benim yaşadığım ev. Biz buraya sabah iş dönüşü geldiğimizde Elbistan’da ilk depremde binaların gittiğini söylediler. Buradaki Şahinler apartmanı bizim komşumuz. Oradaki enkaza yardım edelim dedik. Saatten tam emin değilim, yardım esnasında sağımızdan solumuzdan her yerin gittiğini gördük. Enkazı gördük, insanlar altta kaldı. Ne olduğunu anlayamadık. İkinci deprem yerle bir etti zaten Elbistan’ı’’

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Elbistanlı Gözükara kardeşler: İkinci deprem yerle bir etti Elbistanlı Gözükara kardeşler: İkinci deprem yerle bir etti 2023-02-09T16:44+0300 true PT1M37S

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