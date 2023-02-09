Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230209/elbistanli-gozukara-kardesler-ikinci-deprem-yerle-bir-etti--1066835354.html
Elbistanlı Gözükara kardeşler: İkinci deprem yerle bir etti
Elbistanlı Gözükara kardeşler: İkinci deprem yerle bir etti
Kahramanmaraş Elbistan’da yıkılan binaların enkazlarında arama kurtarma faaliyetleri devam ediyor. 09.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-09T16:44+0300
2023-02-10T12:12+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
deprem
elbistan
video
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/0a/1066835203_0:63:1952:1161_1920x0_80_0_0_b15ea1c567e75bbe38e3a4f983f78ecc.png
Bazı depremzedeler, arama kurtarma ekiplerine katılarak, enkaz çalışmalarına destek oluyor. Elbistanlı Özgür Gözükara ve Cengiz Gözükara da çalışmalara katılan afetzedeler arasında. Sputnik’e konuşan Gözükara kardeşler depremi yaşadıkları o anları anlattı: ‘’Çok uzun sürdü o deprem, yaklaşık 40 saniye sürdü herhalde. Biz herhalde bitti dedik. Ben iş yerindeydim o sırada. Bu gördüğünüz enkaz benim yaşadığım ev. Biz buraya sabah iş dönüşü geldiğimizde Elbistan’da ilk depremde binaların gittiğini söylediler. Buradaki Şahinler apartmanı bizim komşumuz. Oradaki enkaza yardım edelim dedik. Saatten tam emin değilim, yardım esnasında sağımızdan solumuzdan her yerin gittiğini gördük. Enkazı gördük, insanlar altta kaldı. Ne olduğunu anlayamadık. İkinci deprem yerle bir etti zaten Elbistan’ı’’
elbistan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Elbistanlı Gözükara kardeşler: İkinci deprem yerle bir etti
Elbistanlı Gözükara kardeşler: İkinci deprem yerle bir etti
2023-02-09T16:44+0300
true
PT1M37S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/0a/1066835203_160:0:1792:1224_1920x0_80_0_0_8c53351981aa056750e8615ac69352d0.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
deprem, elbistan, video, видео
deprem, elbistan, video, видео

Elbistanlı Gözükara kardeşler: İkinci deprem yerle bir etti

16:44 09.02.2023 (güncellendi: 12:12 10.02.2023)
© Sputnik
Abone olTelegram
Kahramanmaraş Elbistan’da yıkılan binaların enkazlarında arama kurtarma faaliyetleri devam ediyor.
Bazı depremzedeler, arama kurtarma ekiplerine katılarak, enkaz çalışmalarına destek oluyor. Elbistanlı Özgür Gözükara ve Cengiz Gözükara da çalışmalara katılan afetzedeler arasında. Sputnik’e konuşan Gözükara kardeşler depremi yaşadıkları o anları anlattı: ‘’Çok uzun sürdü o deprem, yaklaşık 40 saniye sürdü herhalde. Biz herhalde bitti dedik. Ben iş yerindeydim o sırada. Bu gördüğünüz enkaz benim yaşadığım ev. Biz buraya sabah iş dönüşü geldiğimizde Elbistan’da ilk depremde binaların gittiğini söylediler. Buradaki Şahinler apartmanı bizim komşumuz. Oradaki enkaza yardım edelim dedik. Saatten tam emin değilim, yardım esnasında sağımızdan solumuzdan her yerin gittiğini gördük. Enkazı gördük, insanlar altta kaldı. Ne olduğunu anlayamadık. İkinci deprem yerle bir etti zaten Elbistan’ı’’
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала