https://sputniknews.com.tr/20230209/elbistanli-elif-ve-osman-hobere-cifti-ilceden-ayrilmayi-planliyor--1066796351.html
Elbistanlı Elif ve Osman Höbere çifti ilçeden ayrılmayı planlıyor
Elbistanlı Elif ve Osman Höbere çifti ilçeden ayrılmayı planlıyor
Kahramanmaraş’ın elbistan ilçesinde deprem sonrası yaşanan büyük hasar ilçeyi yaşanmaz hale getirdi. 09.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-09T12:47+0300
2023-02-09T12:47+0300
2023-02-09T14:32+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
deprem
video
elbistan
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Birçok aile birer birer ilçeyi terk etmeye hazırlanıyor. Elbistanlı Elif ve Osman Höbere çifti de başka bölgeye göç edecek ailelerden birisi. Sputnik’e konuşan Höbere ailesi, yıkılan evlerinin içinden hiçbir şeyin çıkmadığını belirtti.
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Elbistanlı Elif ve Osman Höbere çifti ilçeden ayrılmayı planlıyor
Elbistanlı Elif ve Osman Höbere çifti ilçeden ayrılmayı planlıyor
2023-02-09T12:47+0300
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deprem, video, elbistan, видео
deprem, video, elbistan, видео
Elbistanlı Elif ve Osman Höbere çifti ilçeden ayrılmayı planlıyor
12:47 09.02.2023 (güncellendi: 14:32 09.02.2023) Abone ol
Kahramanmaraş’ın elbistan ilçesinde deprem sonrası yaşanan büyük hasar ilçeyi yaşanmaz hale getirdi.
Birçok aile birer birer ilçeyi terk etmeye hazırlanıyor. Elbistanlı Elif ve Osman Höbere çifti de başka bölgeye göç edecek ailelerden birisi. Sputnik’e konuşan Höbere ailesi, yıkılan evlerinin içinden hiçbir şeyin çıkmadığını belirtti.