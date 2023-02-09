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6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230209/elbistanli-elif-ve-osman-hobere-cifti-ilceden-ayrilmayi-planliyor--1066796351.html
Elbistanlı Elif ve Osman Höbere çifti ilçeden ayrılmayı planlıyor
Elbistanlı Elif ve Osman Höbere çifti ilçeden ayrılmayı planlıyor
Kahramanmaraş’ın elbistan ilçesinde deprem sonrası yaşanan büyük hasar ilçeyi yaşanmaz hale getirdi. 09.02.2023, Sputnik Türkiye
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6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
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Birçok aile birer birer ilçeyi terk etmeye hazırlanıyor. Elbistanlı Elif ve Osman Höbere çifti de başka bölgeye göç edecek ailelerden birisi. Sputnik’e konuşan Höbere ailesi, yıkılan evlerinin içinden hiçbir şeyin çıkmadığını belirtti.
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Elbistanlı Elif ve Osman Höbere çifti ilçeden ayrılmayı planlıyor
Elbistanlı Elif ve Osman Höbere çifti ilçeden ayrılmayı planlıyor
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deprem, video, elbistan, видео
deprem, video, elbistan, видео

Elbistanlı Elif ve Osman Höbere çifti ilçeden ayrılmayı planlıyor

12:47 09.02.2023 (güncellendi: 14:32 09.02.2023)
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Kahramanmaraş’ın elbistan ilçesinde deprem sonrası yaşanan büyük hasar ilçeyi yaşanmaz hale getirdi.
Birçok aile birer birer ilçeyi terk etmeye hazırlanıyor. Elbistanlı Elif ve Osman Höbere çifti de başka bölgeye göç edecek ailelerden birisi. Sputnik’e konuşan Höbere ailesi, yıkılan evlerinin içinden hiçbir şeyin çıkmadığını belirtti.
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