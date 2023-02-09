https://sputniknews.com.tr/20230209/elbistanli-depremzede-kadinlar-evsiz-kaldik-parasiz-kaldik-ne-yapacagimizi-sasirdik-1066808542.html
Elbistanlı depremzede kadınlar: Evsiz kaldık, parasız kaldık, ne yapacağımızı şaşırdık
Elbistanlı depremzede kadınlar: Evsiz kaldık, parasız kaldık, ne yapacağımızı şaşırdık
Yıkıcı deprem sonrası kendilerini sokakta bulan Kahramanmaraş Elbistanlı afetzedelerin endişeli bekleyişleri sürüyor. 09.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-09T17:39+0300
2023-02-09T17:39+0300
2023-02-09T17:39+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
deprem
elbistan
video
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Soğuk hava koşullarıyla barınma sorunu yaşayan depremzedeler yavaş yavaş ilçeyi terk etmeye hazırlanıyor. Sputnik’e konuşan bir Elbistanlı depremzede’’Malatya’ya gideceğiz, Termik santralinin inşaatına gideceğiz, orada bir süre kalıp eğer otobüs bulabilirsek Marmaris’e geçmeyi düşünüyoruz, evlerimiz yıkıldı burada’’ dedi.
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Elbistanlı depremzede kadınlar: Evsiz kaldık, parasız kaldık, ne yapacağımızı şaşırdık
Elbistanlı depremzede kadınlar: Evsiz kaldık, parasız kaldık, ne yapacağımızı şaşırdık
2023-02-09T17:39+0300
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PT0M27S
Sputnik Türkiye
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MIA „Rosiya Segodnya“
deprem, elbistan, video, видео
deprem, elbistan, video, видео
Elbistanlı depremzede kadınlar: Evsiz kaldık, parasız kaldık, ne yapacağımızı şaşırdık
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Yıkıcı deprem sonrası kendilerini sokakta bulan Kahramanmaraş Elbistanlı afetzedelerin endişeli bekleyişleri sürüyor.
Soğuk hava koşullarıyla barınma sorunu yaşayan depremzedeler yavaş yavaş ilçeyi terk etmeye hazırlanıyor. Sputnik’e konuşan bir Elbistanlı depremzede’’Malatya’ya gideceğiz, Termik santralinin inşaatına gideceğiz, orada bir süre kalıp eğer otobüs bulabilirsek Marmaris’e geçmeyi düşünüyoruz, evlerimiz yıkıldı burada’’ dedi.