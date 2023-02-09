Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230209/elbistanli-depremzede-kadinlar-evsiz-kaldik-parasiz-kaldik-ne-yapacagimizi-sasirdik-1066808542.html
Elbistanlı depremzede kadınlar: Evsiz kaldık, parasız kaldık, ne yapacağımızı şaşırdık
Elbistanlı depremzede kadınlar: Evsiz kaldık, parasız kaldık, ne yapacağımızı şaşırdık
Yıkıcı deprem sonrası kendilerini sokakta bulan Kahramanmaraş Elbistanlı afetzedelerin endişeli bekleyişleri sürüyor. 09.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-09T17:39+0300
2023-02-09T17:39+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
deprem
elbistan
video
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/09/1066808361_0:47:2010:1178_1920x0_80_0_0_7e0d9973b64f7ec1ac45b8da4db3a1ff.png
Soğuk hava koşullarıyla barınma sorunu yaşayan depremzedeler yavaş yavaş ilçeyi terk etmeye hazırlanıyor. Sputnik’e konuşan bir Elbistanlı depremzede’’Malatya’ya gideceğiz, Termik santralinin inşaatına gideceğiz, orada bir süre kalıp eğer otobüs bulabilirsek Marmaris’e geçmeyi düşünüyoruz, evlerimiz yıkıldı burada’’ dedi.
elbistan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Elbistanlı depremzede kadınlar: Evsiz kaldık, parasız kaldık, ne yapacağımızı şaşırdık
Elbistanlı depremzede kadınlar: Evsiz kaldık, parasız kaldık, ne yapacağımızı şaşırdık
2023-02-09T17:39+0300
true
PT0M27S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/09/1066808361_189:0:1821:1224_1920x0_80_0_0_596d2568abec34e59314e07ced55fd87.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
deprem, elbistan, video, видео
deprem, elbistan, video, видео

Elbistanlı depremzede kadınlar: Evsiz kaldık, parasız kaldık, ne yapacağımızı şaşırdık

17:39 09.02.2023
© Sputnik
Abone olTelegram
Yıkıcı deprem sonrası kendilerini sokakta bulan Kahramanmaraş Elbistanlı afetzedelerin endişeli bekleyişleri sürüyor.
Soğuk hava koşullarıyla barınma sorunu yaşayan depremzedeler yavaş yavaş ilçeyi terk etmeye hazırlanıyor. Sputnik’e konuşan bir Elbistanlı depremzede’’Malatya’ya gideceğiz, Termik santralinin inşaatına gideceğiz, orada bir süre kalıp eğer otobüs bulabilirsek Marmaris’e geçmeyi düşünüyoruz, evlerimiz yıkıldı burada’’ dedi.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала