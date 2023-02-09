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6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230209/elbistanda-deprem-sonrasi-olusan-buyuk-yikim-havadan-goruntulendi--1066796832.html
Elbistan’da deprem sonrası oluşan büyük yıkım havadan görüntülendi
Elbistan’da deprem sonrası oluşan büyük yıkım havadan görüntülendi
Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesi depremin en ağır vurduğu ve can kaybının en yüksek olduğu ilçelerden biri. 09.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-09T14:37+0300
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6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
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Şehirde birçok nokta yerle bir olmuş durumda. Bölgede, binaların yıkılıp kullanılamaz hale gelmesi facianın boyutunu gözler önüne serdi. Büyük yıkım sonrası arama kurtarma ekipleri, bölgedeki enkazlarda çalışmalar yaparak göçük altında kalanlara ulaşmaya çalışıyor.
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Depremin Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde yol açtığı yıkım
Elbistan’da deprem sonrası oluşan büyük yıkım havadan görüntülendi
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deprem, elbistan, video, видео
deprem, elbistan, video, видео

Elbistan’da deprem sonrası oluşan büyük yıkım havadan görüntülendi

14:37 09.02.2023
© Sputnik
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Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesi depremin en ağır vurduğu ve can kaybının en yüksek olduğu ilçelerden biri.
Şehirde birçok nokta yerle bir olmuş durumda. Bölgede, binaların yıkılıp kullanılamaz hale gelmesi facianın boyutunu gözler önüne serdi. Büyük yıkım sonrası arama kurtarma ekipleri, bölgedeki enkazlarda çalışmalar yaparak göçük altında kalanlara ulaşmaya çalışıyor.
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