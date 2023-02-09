https://sputniknews.com.tr/20230209/elbistanda-deprem-sonrasi-olusan-buyuk-yikim-havadan-goruntulendi--1066796832.html
Elbistan’da deprem sonrası oluşan büyük yıkım havadan görüntülendi
Elbistan’da deprem sonrası oluşan büyük yıkım havadan görüntülendi
Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesi depremin en ağır vurduğu ve can kaybının en yüksek olduğu ilçelerden biri. 09.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-09T14:37+0300
2023-02-09T14:37+0300
2023-02-09T14:37+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
deprem
elbistan
video
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Şehirde birçok nokta yerle bir olmuş durumda. Bölgede, binaların yıkılıp kullanılamaz hale gelmesi facianın boyutunu gözler önüne serdi. Büyük yıkım sonrası arama kurtarma ekipleri, bölgedeki enkazlarda çalışmalar yaparak göçük altında kalanlara ulaşmaya çalışıyor.
elbistan
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Depremin Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde yol açtığı yıkım
Elbistan’da deprem sonrası oluşan büyük yıkım havadan görüntülendi
2023-02-09T14:37+0300
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PT1M06S
Sputnik Türkiye
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MIA „Rosiya Segodnya“
deprem, elbistan, video, видео
deprem, elbistan, video, видео
Elbistan’da deprem sonrası oluşan büyük yıkım havadan görüntülendi
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Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesi depremin en ağır vurduğu ve can kaybının en yüksek olduğu ilçelerden biri.
Şehirde birçok nokta yerle bir olmuş durumda. Bölgede, binaların yıkılıp kullanılamaz hale gelmesi facianın boyutunu gözler önüne serdi. Büyük yıkım sonrası arama kurtarma ekipleri, bölgedeki enkazlarda çalışmalar yaparak göçük altında kalanlara ulaşmaya çalışıyor.