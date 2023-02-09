https://sputniknews.com.tr/20230209/disisleri-bakanligindan-fransa-senatosunun-kararina-tepki-1066767264.html

Dışişleri Bakanlığı'ndan Fransa Senatosu'nun kararına tepki

Dışişleri Bakanlığı'ndan Fransa Senatosu'nun kararına tepki

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç, "Hukuki ve tarihi temelden yoksun bu basiretsiz teşebbüsün, Fransa Senatosunun itibarsızlığını... 09.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-09T00:24+0300

2023-02-09T00:24+0300

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türkiye

tanju bilgiç

fransa

fransa senatosu

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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç, Fransa Senatosu'nda Asuriler ve Keldaniler hakkında kabul edilen bir karara tepki gösterdi.Bilgiç, Türkiye'nin kimseden tarih dersi almaya ihtiyacı olmadığını vurgulayarak, "Hukuki ve tarihi temelden yoksun bu basiretsiz teşebbüsün, Fransa Senatosunun itibarsızlığını pekiştirmekten başka bir sonucu ya da ciddiye alınacak bir yönü bulunmamaktadır. Fransa Senatosu, başkalarına tarih dersi vermek yerine kendi tarihine bakmalıdır" değerlendirmesinde bulundu.

türkiye

fransa

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tanju bilgiç, fransa, fransa senatosu