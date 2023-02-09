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Dışişleri Bakanlığı'ndan Fransa Senatosu'nun kararına tepki
Dışişleri Bakanlığı'ndan Fransa Senatosu'nun kararına tepki
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç, "Hukuki ve tarihi temelden yoksun bu basiretsiz teşebbüsün, Fransa Senatosunun itibarsızlığını... 09.02.2023, Sputnik Türkiye
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türkiye
tanju bilgiç
fransa
fransa senatosu
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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç, Fransa Senatosu'nda Asuriler ve Keldaniler hakkında kabul edilen bir karara tepki gösterdi.Bilgiç, Türkiye'nin kimseden tarih dersi almaya ihtiyacı olmadığını vurgulayarak, "Hukuki ve tarihi temelden yoksun bu basiretsiz teşebbüsün, Fransa Senatosunun itibarsızlığını pekiştirmekten başka bir sonucu ya da ciddiye alınacak bir yönü bulunmamaktadır. Fransa Senatosu, başkalarına tarih dersi vermek yerine kendi tarihine bakmalıdır" değerlendirmesinde bulundu.
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tanju bilgiç, fransa, fransa senatosu
tanju bilgiç, fransa, fransa senatosu

Dışişleri Bakanlığı'ndan Fransa Senatosu'nun kararına tepki

00:24 09.02.2023 (güncellendi: 00:29 09.02.2023)
© AADışişleri Bakanlığı
Dışişleri Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 09.02.2023
© AA
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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç, "Hukuki ve tarihi temelden yoksun bu basiretsiz teşebbüsün, Fransa Senatosunun itibarsızlığını pekiştirmekten başka bir sonucu ya da ciddiye alınacak bir yönü bulunmamaktadır" ifadelerini kullandı.
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç, Fransa Senatosu'nda Asuriler ve Keldaniler hakkında kabul edilen bir karara tepki gösterdi.
Bilgiç, Türkiye'nin kimseden tarih dersi almaya ihtiyacı olmadığını vurgulayarak, "Hukuki ve tarihi temelden yoksun bu basiretsiz teşebbüsün, Fransa Senatosunun itibarsızlığını pekiştirmekten başka bir sonucu ya da ciddiye alınacak bir yönü bulunmamaktadır. Fransa Senatosu, başkalarına tarih dersi vermek yerine kendi tarihine bakmalıdır" değerlendirmesinde bulundu.
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