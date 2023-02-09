https://sputniknews.com.tr/20230209/disisleri-bakanligindan-fransa-senatosunun-kararina-tepki-1066767264.html
Dışişleri Bakanlığı'ndan Fransa Senatosu'nun kararına tepki
Dışişleri Bakanlığı'ndan Fransa Senatosu'nun kararına tepki
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç, "Hukuki ve tarihi temelden yoksun bu basiretsiz teşebbüsün, Fransa Senatosunun itibarsızlığını... 09.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-09T00:24+0300
2023-02-09T00:24+0300
2023-02-09T00:29+0300
türkiye
tanju bilgiç
fransa
fransa senatosu
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/0a/1f/1050335754_1:0:1000:562_1920x0_80_0_0_4d902344bdb812ffbe65d3077c2744bd.jpg
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç, Fransa Senatosu'nda Asuriler ve Keldaniler hakkında kabul edilen bir karara tepki gösterdi.Bilgiç, Türkiye'nin kimseden tarih dersi almaya ihtiyacı olmadığını vurgulayarak, "Hukuki ve tarihi temelden yoksun bu basiretsiz teşebbüsün, Fransa Senatosunun itibarsızlığını pekiştirmekten başka bir sonucu ya da ciddiye alınacak bir yönü bulunmamaktadır. Fransa Senatosu, başkalarına tarih dersi vermek yerine kendi tarihine bakmalıdır" değerlendirmesinde bulundu.
türkiye
fransa
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/0a/1f/1050335754_126:0:875:562_1920x0_80_0_0_6544b1f624b9865966ff748014536ba5.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
tanju bilgiç, fransa, fransa senatosu
tanju bilgiç, fransa, fransa senatosu
Dışişleri Bakanlığı'ndan Fransa Senatosu'nun kararına tepki
00:24 09.02.2023 (güncellendi: 00:29 09.02.2023) Abone ol
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç, "Hukuki ve tarihi temelden yoksun bu basiretsiz teşebbüsün, Fransa Senatosunun itibarsızlığını pekiştirmekten başka bir sonucu ya da ciddiye alınacak bir yönü bulunmamaktadır" ifadelerini kullandı.
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç, Fransa Senatosu'nda Asuriler ve Keldaniler hakkında kabul edilen bir karara tepki gösterdi.
Bilgiç, Türkiye'nin kimseden tarih dersi almaya ihtiyacı olmadığını vurgulayarak, "Hukuki ve tarihi temelden yoksun bu basiretsiz teşebbüsün, Fransa Senatosunun itibarsızlığını pekiştirmekten başka bir sonucu ya da ciddiye alınacak bir yönü bulunmamaktadır. Fransa Senatosu, başkalarına tarih dersi vermek yerine kendi tarihine bakmalıdır" değerlendirmesinde bulundu.