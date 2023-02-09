https://sputniknews.com.tr/20230209/depremzede-cocuklara-koruyucu-aile-olmak-icin-basvurular-e-devletten-yapilabilecek-1066780234.html
Depremzede çocuklara 'koruyucu aile' olmak için başvurular e-Devlet'ten yapılabilecek
Depremzede çocuklara 'koruyucu aile' olmak için başvurular e-Devlet'ten yapılabilecek
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, depremden etkilenen çocuklara koruyucu aile olmak isteyenlerin e-Devlet'ten ya da Aile ve Sosyal Hizmetler İl... 09.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-09T11:04+0300
2023-02-09T11:04+0300
2023-02-09T11:04+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
deprem
çocuk
başvuru
aile
aile ve sosyal hizmetler bakanlığı
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Kahramanmaraş'ta 7.7 ile 7.6 büyüklüğünde meydana gelen ve 10 ilde yıkıma neden olan depremlerin ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, depremzede çocuklar ile ilgili bugün yazılı açıklama yaptı."Deprem bölgesinde korunma ve bakım ihtiyacı tespit edilen çocukların durumlarının bakanlık personeli tarafından titizlikle değerlendirildiği" belirtilen açıklamada; çocukların, sırada bulunan koruyucu ailelerin yanına yerleştirildiği bilgisi verildi.Açıklamada, şunlar kaydedildi:
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deprem, çocuk, başvuru, aile, aile ve sosyal hizmetler bakanlığı
deprem, çocuk, başvuru, aile, aile ve sosyal hizmetler bakanlığı
Depremzede çocuklara 'koruyucu aile' olmak için başvurular e-Devlet'ten yapılabilecek
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, depremden etkilenen çocuklara koruyucu aile olmak isteyenlerin e-Devlet'ten ya da Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri’nden başvuru yapabileceğini açıkladı.
Kahramanmaraş'ta 7.7 ile 7.6 büyüklüğünde meydana gelen ve 10 ilde yıkıma neden olan depremlerin ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, depremzede çocuklar ile ilgili bugün yazılı açıklama yaptı.
"Deprem bölgesinde korunma ve bakım ihtiyacı tespit edilen çocukların durumlarının bakanlık personeli tarafından titizlikle değerlendirildiği" belirtilen açıklamada; çocukların, sırada bulunan koruyucu ailelerin yanına yerleştirildiği bilgisi verildi.
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
“Deprem nedeniyle çocuklarımıza koruyu aile olmak isteyen vatandaşlarımız için aşağıdaki duyurunun yapılması gereği duyulmuştur. Aile ve yakınlarına ulaşılamayan çocuklarımız ilk olarak bakanlığımıza bağlı kuruluşlarımıza alınmakta, güvenli şekilde bakımları sağlanmakta ve ailelerine ulaşma çalışmaları yapılmaktadır. Deprem bölgesinde korunma ve bakım ihtiyacı tespit edilen çocukların durumları meslek elemanlarımız tarafından titizlikle değerlendirmekte, sırada bulunan ve mevcut koruyucu ailelerimizin yanlarına yerleştirme işlemleri sürdürülmektedir. Yeni başvuruda bulunacak koruyucu aile adaylarımız e- Devlet üzerinden veya deprem bölgesinin dışında ikamet ettikleri ilin Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüklerimize şahsen başvurabilirler. Vatandaşlarımıza çocuklarımız için koruyucu aile olma talepleri konusunda göstermiş oldukları hassasiyet nedeniyle teşekkür ederiz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”