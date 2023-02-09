https://sputniknews.com.tr/20230209/depremzede-cocuklara-koruyucu-aile-olmak-icin-basvurular-e-devletten-yapilabilecek-1066780234.html

Depremzede çocuklara 'koruyucu aile' olmak için başvurular e-Devlet'ten yapılabilecek

Depremzede çocuklara 'koruyucu aile' olmak için başvurular e-Devlet'ten yapılabilecek

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, depremden etkilenen çocuklara koruyucu aile olmak isteyenlerin e-Devlet'ten ya da Aile ve Sosyal Hizmetler İl... 09.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-09T11:04+0300

2023-02-09T11:04+0300

2023-02-09T11:04+0300

6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

deprem

çocuk

başvuru

aile

aile ve sosyal hizmetler bakanlığı

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Kahramanmaraş'ta 7.7 ile 7.6 büyüklüğünde meydana gelen ve 10 ilde yıkıma neden olan depremlerin ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, depremzede çocuklar ile ilgili bugün yazılı açıklama yaptı."Deprem bölgesinde korunma ve bakım ihtiyacı tespit edilen çocukların durumlarının bakanlık personeli tarafından titizlikle değerlendirildiği" belirtilen açıklamada; çocukların, sırada bulunan koruyucu ailelerin yanına yerleştirildiği bilgisi verildi.Açıklamada, şunlar kaydedildi:

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2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

deprem, çocuk, başvuru, aile, aile ve sosyal hizmetler bakanlığı