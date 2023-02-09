https://sputniknews.com.tr/20230209/depremden-etkilenen-10-ilde-hava-sifirin-altinda-1066774766.html

Depremden etkilenen 10 ilde hava sıfırın altında

Depremden etkilenen 10 ilde hava sıfırın altında

Kahramanmaraş merkezli ve Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya, ve Hatay illerini de etkileyen depremin ardından... 09.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-09T08:27+0300

2023-02-09T08:27+0300

2023-02-09T08:27+0300

6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

hava durumu

meteoroloji

meteoroloji genel müdürlüğü

deprem

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'Yüzyılın afeti' olarak adlandırılan, Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki depremin ardından enkaz altında kalan vatandaşlar yardım beklerken, uzmanlar yaşam savaşında hava sıcaklıklarının da önemli rol oynayacağını belirtiyor.Meteoroloji Genel Müdürlüğünün hava tahmin raporlarına göre, depremdenlerden en çok etkilenen Kahramanmaraş, Gaziantep, Malatya, Diyarbakır, Kilis, Şanlıurfa, Adıyaman, Hatay, Osmaniye ve Adana'da hava nasıl olacak?Kahramanmaraş'ta sıcaklık -5 dereceKahramanmaraş'ta bugün hava parçalı ve çok bulutlu olacak. En düşük sıcaklığın sıfırın altında 6, en yüksek sıcaklığın 1 derece olması öngörülüyor.10 Şubat Cuma günü, havanın parçalı ve az bulutlu, sıcaklıların perşembe en düşük sıfırın altında 8, en yüksek 2, cuma en düşük sıfırın altında 4 ve en yüksek 3 derece olması bekleniyor. 11 Şubat Cumartesi ise parçalı ve az bulutlu, rüzgar kuzey yönlerden 5-15 km/saat, en düşük sıcaklık sıfırın altında -3 derece en yüksek sıcaklık ise 5 derece olması bekleniyor. 12 Şubar Pazar günü ise hava az bulutlu, en düşük sıcaklık eksi 3, en yüksek 5 derece olması bekleniyor.Gaziantep09.02.2023 Perşembe : Parçalı bulutlu, rüzgar kuzeybatı yönlerden 10-20 km/saat, en düşük / en yüksek hava sıcaklıkları : -4/410.02.2023 Cuma : Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı hafif kar yağışlı, rüzgar kuzey yönlerden 10-20 km/saat, en düşük / en yüksek hava sıcaklıkları : -3/411.02.2023 Cumartesi : Parçalı bulutlu, rüzgar kuzey yönlerden 5-15 km/saat, en düşük / en yüksek hava sıcaklıkları : -3/512.02.2023 Pazar : Parçalı bulutlu, rüzgar kuzeybatı yönlerden 5/15 km/saat, hamlesi 30-50 km/saat, en düşük / en yüksek hava sıcaklıkları : -4/5Hatay09.02.2023 Perşembe : Parçalı az bulutlu, rüzgar Kuzeybatı 5-10 km/saat hamlesi 15-30 km/saat, en düşük / en yüksek hava sıcaklıkları : -4/910.02.2023 Cuma : Az bulutlu, rüzgar Kuzeydoğu 5-15 km/saat, en düşük / en yüksek hava sıcaklıkları : -2/811.02.2023 Cumartesi : Az bulutlu, rüzgar Kuzeydoğu 5-15 km/saat, en düşük / en yüksek hava sıcaklıkları : -1/1012.02.2023 Pazar : Az bulutlu, rüzgar Kuzeydoğu 15-25 km/saat hamlesi 30-50 km/saat, en düşük / en yüksek hava sıcaklıkları : 0/9Osmaniye09.02.2023 Perşembe : Az bulutlu, rüzgar kuzey yönlerden 5-10 km/saat, en düşük / en yüksek hava sıcaklıkları : -2/810.02.2023 Cuma : Az bulutlu, rüzgar doğu yönlerden 5-10 km/saat, en düşük / en yüksek hava sıcaklıkları : -3/911.02.2023 Cumartesi : Az bulutlu, rüzgar doğu yönlerden 5-10 km/saat, en düşük / en yüksek hava sıcaklıkları : -3/1112.02.2023 Pazar : Az bulutlu, rüzgar batı yönlerden 5-10 km/saat, hamlesi 15-30 km/saat, en düşük / en yüksek hava sıcaklıkları : -2/11Malatya09.02.2023 Perşembe : Parçalı ve az bulutlu, gece ve sabah sisli ve puslu, rüzgar güney yönlerden 5-15 km/saat, en düşük / en yüksek hava sıcaklıkları : -11/-610.02.2023 Cuma : Parçalı ve az bulutlu, gece ve sabah sisli ve puslu, rüzgar güneybatı yönlerden 5-10 km/saat, en düşük / en yüksek hava sıcaklıkları : -10/-511.02.2023 Cumartesi : Parçalı ve az bulutlu, gece ve sabah sisli ve puslu, rüzgar güneybatı yönlerden 5-15 km/saat, en düşük / en yüksek hava sıcaklıkları : -11/-512.02.2023 Pazar : Parçalı ve az bulutlu, gece ve sabah sisli ve puslu, rüzgar güneybatı yönlerden 20-30 km/saat, en düşük / en yüksek hava sıcaklıkları : -10/-5Diyarbakır09.02.2023 Perşembe : Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı, rüzgar Kuzeybatı 10-20 km/saat hamlesi 30-50 km/saat, en düşük / en yüksek hava sıcaklıkları : -4-610.02.2023 Cuma : Parçalı ve çok bulutlu, rüzgar kuzeybatı 10-20 km/saat, en düşük / en yüksek hava sıcaklıkları : -5/611.02.2023 Cumartesi : Parçalı ve az bulutlu, rüzgar kuzey yönlerden 10-20 km/saat, hamlesi 20-40 km/saat, en düşük / en yüksek hava sıcaklıkları : -5/612.02.2023 Pazar : Parçalı ve az bulutlu, rüzgar kuzey yönlerden 10-20 km/saat, hamlesi 20-40 km/saat, en düşük / en yüksek hava sıcaklıkları : -5/6Kilis09.02.2023 Perşembe : Parçalı az bulutlu, rüzgar güney yönlerden 5-10 km/saat, en düşük / en yüksek hava sıcaklıkları : -4/610.02.2023 Cuma : Parçalı zaman zaman çok bulutlu, hafif yağmur ve karla karışık yağmurlu rüzgar doğu yönlerden 5-15 km/saat, en düşük / en yüksek hava sıcaklıkları : -2/611.02.2023 Cumartesi : Parçalı ve az bulutlu, rüzgar kuzeydoğu yönlerden 5-15 km/saat, en düşük / en yüksek hava sıcaklıkları : -1/712.02.2023 Pazar : Çok bulutlu, rüzgar Kuzeydoğu 5-10, en düşük / en yüksek hava sıcaklıkları : -3/8Şanlıurfa09.02.2023 Perşembe: Parçalı bulutlu, rüzgar Kuzey 10-20 km/saat, en düşük / en yüksek hava sıcaklıkları : -1/610.02.2023 Cuma : Parçalı bulutlu, aralıklı hafif kar yağışlı, rüzgar Kuzey 5-15 km/saat, , en düşük / en yüksek hava sıcaklıkları : -2/611.02.2023 Cumartesi : Parçalı ve az bulutlu, rüzgar Kuzey 10-20 km/saat, , en düşük / en yüksek hava sıcaklıkları : -1/712.02.2023 Pazar : Parçalı ve az bulutlu, rüzgar Kuzey 10/20 km/saat, en düşük / en yüksek hava sıcaklıkları : -2/7Adana09.02.2023 Perşembe : Parçalı ve az bulutlu, rüzgar Kuzey 5-15 km/saat , en düşük / en yüksek hava sıcaklıkları : 0/1010.02.2023 Cuma : Parçalı ve az bulutlu, rüzgar Kuzeydoğu 5-10 km/saat, en düşük / en yüksek hava sıcaklıkları : 1/1211.02.2023 Cumartesi : Parçalı ve az bulutlu, rüzgar Kuzeydoğu 5-15 km/saat, en düşük / en yüksek hava sıcaklıkları : 3/1312.02.2023 Pazar : Çok bulutlu, rüzgar Kuzeybatı 5/15, en düşük / en yüksek hava sıcaklıkları : 1/12Adıyaman09.02.2023 Perşembe: Parçalı ve çok bulutlu, rüzgar kuzey yönlerden 15-25 km/saat, en düşük / en yüksek hava sıcaklıkları : -4/410.02.2023 Cuma: Parçalı ve az bulutlu sabah hafif kar yağışlı, rüzgar kuzey yönlerden 5-15 km/saat, en düşük / en yüksek hava sıcaklıkları : -3/511.02.2023 Cumartesi : Parçalı ve az bulutlu, rüzgar kuzey yönlerden 5-10 km/saat, en düşük / en yüksek hava sıcaklıkları : -5/512.02.2023 Pazar: Parçalı ve az bulutlu, Kuzey 5/10 km/saat, en düşük / en yüksek hava sıcaklıkları : -5/7

https://sputniknews.com.tr/20230209/canli--yuzyilin-faciasinda-4-gun-12-bin-391-kisi-hayatini-kaybetti-1066773369.html

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hava durumu, meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü, deprem