Deprem sonrası ülkeler Türkiye'ye yardım göndermeyi sürdürüyor

'Yüzyılın felaketi' olarak anılan Kahramanmaraşlı merkezli depremlerin ardından gerek arama- kurtarma gerek maddi açıdan yapılan yardımlar şöyle:
Kahramanmaraş merkezli, 10 bini aşkın kişinin ölümüne yol açan deprem felaketi sonrası dünyadan yardımlar gelmeye devam ediyor.
09:58 09.02.2023
Telefonica Almanya: Almanya'dan Türkiye ve Suriye'ye yapılan aramalar 17 Şubat'a kadar ücretlendirilmeyecek
Telekom şirketi Telefonica Almanya, Kahramanmaraş merkezli toplamda 10 ili etkileyen depremler nedeniyle Almanya'dan Türkiye ve Suriye'ye yapılan aramaların 17 Şubat'a kadar ücretlendirmeyeceğini duyurdu.
09:52 09.02.2023
DSÖ: Türkiye ve Suriye'ye 3 milyon dolar ayırdık
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Ghebreyesus, yaptığı açıklamada "Hava koşulları ve devam eden artçı sarsıntılarla hayat kurtarmak için zamana karşı yarışıyoruz. DSÖ, Türkiye ve Suriye'ye Acil Durum Fonu'ndan 3 milyon dolar ayırdı" ifadelerine yer verdi.
09:51 09.02.2023
Rus Be-200 amfibi uçağı, İskenderun Limanı'nda yangına müdahale etti
Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada, "İskenderun Limanı'nda çıkan yangınları söndürme çalışmaları, Rusya Acil Durumlar Bakanlığı'nın Be-200 amfibi uçağından bu şekilde görünüyor. Uçak, depremin ardından çıkan yangınları söndürmek için Türkiye'ye geldi. Dün 6 sorti yapan uçak, yangına 60 ton suyla müdahale etti" denildi.
09:48 09.02.2023
Hong Kong, Türkiye'ye 59 kişilik arama kurtarma ekibi gönderdi
Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi, Kahramanmaraş merkezli, çok sayıda ili etkileyen depremlerin ardından afet çalışmalarına destek için arama kurtarma ekibini Türkiye'ye gönderdi.
Hong Kong kamu yayın kuruluşu RTHK'nin haberine göre, 59 kişilik arama kurtarma ekibi, dün gece saatlerinde Hong Kong Uluslararası Havalimanı'ndan Türk Hava Yollarının tarifeli uçuşuyla İstanbul'a hareket etti.
09:45 09.02.2023
BM Genel Sekreteri, Türkiye'deki depremler için açılan taziye defterini imzaladı
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Türkiye’de Kahramanmaraş merkezli 10 ili kapsayan depremlerde hayatını kaybedenler için New York'ta açılan taziye defterini imzaladı.
Türkiye’nin BM Daimi Temsilciliği tarafından açılan defter için Türkevi’ne giden Guterres’i Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu karşıladı.
Guterres, taziye defterine “Türkiye ve Suriye’deki yıkıcı depremlerde hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yakınlarına en derin taziyelerimi sunuyorum” diye yazdı.
09:27 09.02.2023
Tunus Başbakanlığı'ndan Türkiye ile Suriye’deki depremzedeler için yardım kampanyası
Tunus Başbakanlığı resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanlığının verdiği özel izinle, iki kardeş ülke Türkiye ile Suriye’yi vuran yıkıcı depremden etkilenenler için başta yurt dışında ikamet eden vatandaşlarımız olmak üzere tüm Tunusluları bağış yapmaya davet ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.
09:26 09.02.2023
Hindistan Başbakanı Modi, Türkiye'deki depremlerden söz ederken duygulandı
Hindistan Başbakanı Narendra Modi depremlerle ilgili konuşurken duygusal anlar yaşadı.
Modi, başkanlığını yaptığı iktidardaki Hindistan Halk Partisi'nin (Bharatiya Janata Partisi-BJP) meclis toplantısında konuştu. Konuşmasında Türkiye'deki depremi ele alan Modi'nin gözleri doldu. Ülkenin Gucarat eyaletinde 2001'de meydana gelen depremi hatırlatan Modi, Bhuj'da da Türkiye'dekine benzer bir yıkıma şahit olduğunu söyledi.
Hindistan'ın Gucarat eyaletinde 26 Ocak 2001'de meydana gelen 7.6 büyüklüğündeki depremde 20 bin kişi hayatını kaybetmişti. Gucarat'taki deprem, dünyada en çok ölüme neden olan depremler arasında gösteriliyor.
09:24 09.02.2023
09:24 09.02.2023
El Salvador'dan arama kurtarma ekipleri geliyor
Orta Amerika ülkesi El Salvador, Devlet Başkanı Nayib Bukele'nin talimatıyla Türkiye ve Suriye'ye 100'ü aşkın arama ve kurtarma ekibi görevlendirdi.
09:24 09.02.2023
Japonya yardımı artıracak
Japonya Başbakanı Kişida Fumio, Kahramanmaraş merkezli depremlere yönelik Japon hükümetinin, Türkiye'ye yardımları artıracağını söyledi.