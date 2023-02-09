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6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230209/deprem-bolgesinde-elektrik-ve-dogalgaz-faturalarinin-tahsilati-ertelenecek-1066805569.html
Deprem bölgesinde elektrik ve doğalgaz faturalarının tahsilatı ertelenecek
Deprem bölgesinde elektrik ve doğalgaz faturalarının tahsilatı ertelenecek
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, deprem bölgesinde elektrik ve doğalgaz faturalarının tahsilatının erteleneceğini duyurdu. 09.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-09T17:04+0300
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6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
fatih dönmez
doğalgaz
fatura
deprem
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, İskenderun'da açıklamalarda bulundu.Dönmez, "Akaryakıt konusunda sıkıntı yok, stoklarımız yeterli" ifadelerini kullandı.Bakan, deprem bölgesindeki elektrik ve doğalgaz faturalarının tahsilatının da ertelendiğini belirtti.
https://sputniknews.com.tr/20230209/cumhurbaskani-erdogan-can-kaybi-sayisi-16-bin-170e-yukseldi-1066804507.html
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fatih dönmez, doğalgaz, fatura, deprem
fatih dönmez, doğalgaz, fatura, deprem

Deprem bölgesinde elektrik ve doğalgaz faturalarının tahsilatı ertelenecek

17:04 09.02.2023 (güncellendi: 17:33 09.02.2023)
© AAdeprem
deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 09.02.2023
© AA
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, deprem bölgesinde elektrik ve doğalgaz faturalarının tahsilatının erteleneceğini duyurdu.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, İskenderun'da açıklamalarda bulundu.
Dönmez, "Akaryakıt konusunda sıkıntı yok, stoklarımız yeterli" ifadelerini kullandı.
Bakan, deprem bölgesindeki elektrik ve doğalgaz faturalarının tahsilatının da ertelendiğini belirtti.
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