https://sputniknews.com.tr/20230209/deprem-bolgesinde-calismalari-en-cok-etkileyen-faktor-soguk-hava-bir-hafta-daha-surecek-1066807841.html

Deprem bölgesinde çalışmaları en çok etkileyen faktör soğuk hava bir hafta daha sürecek

Deprem bölgesinde çalışmaları en çok etkileyen faktör soğuk hava bir hafta daha sürecek

Meteoroloji Müdürlüğü uzmanı Çelik, arama kurtarma ekiplerini en çok etkileyen faktörlerden biri olan soğuk havanın bir hafta daha devam edeceğini belirtti. 09.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-09T17:25+0300

2023-02-09T17:25+0300

2023-02-09T17:28+0300

6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

soğuk hava

dondurucu soğuk

buzlanma

mevsim

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10 ili etkileyen Kahramanmaraş merkezli depremlerde binlerce vatandaş hayatını kaybederken, arama kurtarma çalışmaları da hız kesmeden devam ediyor. Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Şanlıurfa, Adıyaman, Gaziantep, Malatya ve Hatay'ı etkileyen yıkıcı depremde zorlu hava koşulları işleri daha da zora sokuyor. Meteoroloji Müdürlüğü Uzmanı Cengiz Çelik, yurt genelinde ve 10 ili kapsayan deprem bölgesinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında olduğunu söyleyerek, şu bilgileri verdi:‘Buzlanma ve don olayıyla birlikte sabah saatlerinde sis ve pus bekliyoruz’Yağışın ardından gelen soğuk hava dalgasının bölgedeki sıcaklıkları birkaç derece düşürdüğünü belirten ve bölgedeki vatandaşları sis ve pus konusunda uyaran Çelik, “Yağışın kesilmesi arama kurtarma çalışmaları açısından bir anlamda iyi oldu fakat yağışların kesilmesinin ardından gelen soğuk hava, sıcaklıkları 4-5 derece daha düşürdü. Bu soğuk hava hem arama kurtarma ekipleri hem de enkaz altından çıkartılan vatandaşlar için de büyük bir olumsuzluk. Ayrıca deprem bölgesinde buzlanma ve don olayıyla birlikte sabah saatlerinde sis ve pus hadisesi bekliyoruz. Bu durum ulaşımda aksamalara yol açabilir. Bu gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmakta fayda var” ifadelerini kullandı.Meteoroloji Uzmanı Çelik ayrıca, mevcut sıcaklıkların mevsim normallerinin 2-3 derece altında olduğunu ve soğuk havanın 1 hafta daha devam edeceğini, sonrasında ise 3-4 derece daha sıcak olacağını belirtti.

https://sputniknews.com.tr/20230209/depremden-etkilenen-10-ilde-hava-sifirin-altinda-1066774766.html

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soğuk hava, dondurucu soğuk, buzlanma, mevsim