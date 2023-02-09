https://sputniknews.com.tr/20230209/deprem-bolgelerindeki-memurlarin-maasi-erken-odenecek-1066789139.html

Deprem bölgelerindeki memurların maaşı erken ödenecek

Deprem bölgelerindeki memurların maaşı erken ödenecek

Hazine ve Maliye Bakanlığı, deprem bölgelerindeki kamu kurumlarında görevli memur ve işçilere maaş ödemelerinin 15 Şubat'tan önce yapılacağını duyurdu. 09.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-09T13:06+0300

2023-02-09T13:06+0300

2023-02-09T13:06+0300

6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

deprem

hazine ve maliye bakanlığı

memur

memur maaşı

ödeme

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Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, aylıklarını personel kanunlarına göre almakta olup Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa'da görev yapanlara, 15 Şubat'ta ödenmesi gereken tüm hak edişlerin, Devlet Memurları Kanunu'nun 164'üncü ve ek 24'üncü maddeleri uyarınca ivedilikle ödeneceği bildirildi.Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin imzasını taşıyan genelgede, kamu kuruluşlarında söz konusu illerde çalışan sözleşmeli personel, işçi ve diğer personel hakkında da aynı şekilde işlem yapılacağının belirtildiği bilgisine yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

https://sputniknews.com.tr/20230209/tarkandan-deprem-bolgesine-1-milyon-tllik-yardim-1066779604.html

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deprem, hazine ve maliye bakanlığı, memur, memur maaşı, ödeme