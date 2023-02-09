https://sputniknews.com.tr/20230209/dairelerinin-degeri-3-milyon-liraya-kadar-cikan-ronesans-rezidansin-12-katli-konutu-tamamen-yikildi-1066797915.html

Dairelerinin değeri 3 milyon liraya kadar çıkan Rönesans Rezidans’ın 12 katlı konutu tamamen yıkıldı

Dairelerinin değeri 3 milyon liraya kadar çıkan Rönesans Rezidans’ın 12 katlı konutu tamamen yıkıldı

Türkiye’nin 10 şehrinden büyük yıkıma neden olan depremlerde 12 katlı 250 daireden oluşan Hatay’daki Rönesans Rezidans da tamamen yıkıldı. Arama kurtarma... 09.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-09T14:58+0300

2023-02-09T14:58+0300

2023-02-09T14:58+0300

6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

deprem

hatay

rönesans rezidans

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Türkiye’yi derinden sarsan Kahramanmaraş depremleri sonrasında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. 10 kentte yıkıma neden olan deprem sonucu Hatay’da bulunan 250 dairelik bir rezidans da yerle bir oldu. Dünya’nın aktardığına göre, Antis Yapı tarafından 2012 yılında yapımı tamamlanan Rönesans Rezidans’ın Hatay İnönü Bulvarı üzerinde inşa edildiği bildirildi. 12 katlı Rönesans Rezidans adlı projenin deprem yönetmeliğine uygun bir şekilde ‘radye temel’ üzerinde yapıldığı belirtilmişti.44 metrekareden 174 metrekareye kadar değişen büyüklüklerde 1+1, 2+1, 3+1 ve 4+1 tipinde daireleri inşa eden şirketin şimdiye kadar binden fazla konutu inşa ettiği öğrenildi. Cumhuriyet’in haberine göre ise depremde yıkılan Rönesans Rezidans'ta dairelerin yaklaşık 1.5 milyon ile 3 milyon TL arasında satıldığı ortaya çıktı. Yapıda bin kişinin yaşadığı tahmin ediliyor.Mimar Mehmet Yaşar Coşkun ve inşaat mühendisi Hüseyin Yalçın Coşkun’un kurucusu olduğu Antis Yapı, Karadağ’da inşaat faaliyetlerinin yanı sıra, geçici oturum ve vatandaşlık konusunda danışmanlık hizmeti veriyor.Hataysporlu futbolcu Christian Atsu ve Sportif Direktör Taner Savut’un da yaşadığı rezidansta arama kurtarma çalışmaları hala devam ediyorDairelerinin değeri 3 milyon liraya kadar çıkan yıkılan yapıda arama kurtarma ekiplerinin çalışmaları hala devam ediyor. Depremin ilk saatlerinden itibaren kendisinden haber alınamayan Hataysporlu futbolcu Christian Atsu ve Sportif Direktör Taner Savut’un da yaşadığı 250 daireli Rönesans Rezidans da yerle bir olan binalardan oldu.Bölgede AFAD ve AKUT’un yanı sıra, İtalya ve Macaristan’dan gelen arama kurtarma ekipleri de enkaz altında kalan vatandaşların yardımı için seferber oldu. Enkazda cihazlarla keşif yapılarak canlı vatandaşların olduğu tespit edildi ve ekiplere bilgi verildi.Ekiplerin zorlu mücadelesi sonrası 81. saatte 42 yaşındaki Fatma Karadeniz, sıkıştığı yerden sağ olarak çıkarılıp, ambulansa alındı. Binadan sağ olarak kurtarılan isimler arasında Christian Atsu ve Taner Savut’un olmadığı öğrenilirken, ekiplerin arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Sabah saatlerinde aynı binadan 2 yaşındaki Elif ile 9 yaşındaki Atilla Eren ve 12 yaşındaki Ege Yılmaz sağ olarak çıkarıldı.

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deprem, hatay, rönesans rezidans