https://sputniknews.com.tr/20230209/cumhurbaskanligi-iletisim-baskani-altun-applein-ceosu-cooka-destegi-icin-tesekkur-etti--1066811175.html

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, Apple’ın CEO’su Cook'a desteği için teşekkür etti

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, Apple’ın CEO’su Cook'a desteği için teşekkür etti

Apple’ın CEO’su Tim Cook, şirketin deprem bölgesinde kurtarma ve yardım çabalarına bağışta bulunacağını bildirdi. İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cook'un... 09.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-09T19:24+0300

2023-02-09T19:24+0300

2023-02-09T20:11+0300

6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

fahrettin altun

tim cook

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Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi merkezli 7.7 ve Elbistan merkezli 7.6 büyüklüğünde meydana gelen depremlerin ardından Apple CEO'su Tim Cook, yaşanan deprem sonrası tweet paylaşarak yardımda bulunacaklarını duyurdu.Cook, 'Türkiye, Suriye ve yıkıcı depremlerden etkilenen herkese düşüncelerimizi ve taziyelerimizi gönderiyoruz. Apple, yardım ve kurtarma çabalarına bağışta bulunacak.'' dedi. İletişim Başkanı Fahrettin Altun da Cook'un destek Tweet'ini alıntılayarak şunları söyledi: "Teşekkürler Tim Cook. Türkiye, ulusal afetlerin yanı sıra çatışma bölgelerinde de her zaman ihtiyaç sahiplerinin yardımına nasıl koştuysa dünya da bu tarihi krizde yardımımıza koşuyor. Asla unutmayacağız"

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fahrettin altun, tim cook