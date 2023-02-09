Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, Apple’ın CEO’su Cook'a desteği için teşekkür etti
19:24 09.02.2023 (güncellendi: 20:11 09.02.2023)
© AACumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun
© AA
Apple’ın CEO’su Tim Cook, şirketin deprem bölgesinde kurtarma ve yardım çabalarına bağışta bulunacağını bildirdi. İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cook'un paylaşımını alıntılayarak "Asla unutmayacağız" ifadelerini kullandı.
Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi merkezli 7.7 ve Elbistan merkezli 7.6 büyüklüğünde meydana gelen depremlerin ardından Apple CEO'su Tim Cook, yaşanan deprem sonrası tweet paylaşarak yardımda bulunacaklarını duyurdu.
Cook, 'Türkiye, Suriye ve yıkıcı depremlerden etkilenen herkese düşüncelerimizi ve taziyelerimizi gönderiyoruz. Apple, yardım ve kurtarma çabalarına bağışta bulunacak.'' dedi.
İletişim Başkanı Fahrettin Altun da Cook'un destek Tweet'ini alıntılayarak şunları söyledi:
"Teşekkürler Tim Cook. Türkiye, ulusal afetlerin yanı sıra çatışma bölgelerinde de her zaman ihtiyaç sahiplerinin yardımına nasıl koştuysa dünya da bu tarihi krizde yardımımıza koşuyor.
Asla unutmayacağız"
İletişim Başkanı Fahrettin Altun da Cook'un destek Tweet'ini alıntılayarak şunları söyledi:
"Teşekkürler Tim Cook. Türkiye, ulusal afetlerin yanı sıra çatışma bölgelerinde de her zaman ihtiyaç sahiplerinin yardımına nasıl koştuysa dünya da bu tarihi krizde yardımımıza koşuyor.
Asla unutmayacağız"
Thank you @tim_cook— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) February 9, 2023
Just as Türkiye has always ran to the aid of those in need during national disasters as well as in conflict areas, the world is running to our aid during this historic crisis.
We will never forget! https://t.co/cR95fqufvV