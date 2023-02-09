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- Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230209/cumhurbaskanligi-iletisim-baskani-altun-applein-ceosu-cooka-destegi-icin-tesekkur-etti--1066811175.html
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, Apple’ın CEO’su Cook'a desteği için teşekkür etti
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, Apple’ın CEO’su Cook'a desteği için teşekkür etti
Apple’ın CEO’su Tim Cook, şirketin deprem bölgesinde kurtarma ve yardım çabalarına bağışta bulunacağını bildirdi. İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cook'un... 09.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-09T19:24+0300
2023-02-09T20:11+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
fahrettin altun
tim cook
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Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi merkezli 7.7 ve Elbistan merkezli 7.6 büyüklüğünde meydana gelen depremlerin ardından Apple CEO'su Tim Cook, yaşanan deprem sonrası tweet paylaşarak yardımda bulunacaklarını duyurdu.Cook, 'Türkiye, Suriye ve yıkıcı depremlerden etkilenen herkese düşüncelerimizi ve taziyelerimizi gönderiyoruz. Apple, yardım ve kurtarma çabalarına bağışta bulunacak.'' dedi. İletişim Başkanı Fahrettin Altun da Cook'un destek Tweet'ini alıntılayarak şunları söyledi: "Teşekkürler Tim Cook. Türkiye, ulusal afetlerin yanı sıra çatışma bölgelerinde de her zaman ihtiyaç sahiplerinin yardımına nasıl koştuysa dünya da bu tarihi krizde yardımımıza koşuyor. Asla unutmayacağız"
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fahrettin altun, tim cook
fahrettin altun, tim cook

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, Apple’ın CEO’su Cook'a desteği için teşekkür etti

19:24 09.02.2023 (güncellendi: 20:11 09.02.2023)
© AACumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun - Sputnik Türkiye, 1920, 09.02.2023
© AA
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Apple’ın CEO’su Tim Cook, şirketin deprem bölgesinde kurtarma ve yardım çabalarına bağışta bulunacağını bildirdi. İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cook'un paylaşımını alıntılayarak "Asla unutmayacağız" ifadelerini kullandı.
Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi merkezli 7.7 ve Elbistan merkezli 7.6 büyüklüğünde meydana gelen depremlerin ardından Apple CEO'su Tim Cook, yaşanan deprem sonrası tweet paylaşarak yardımda bulunacaklarını duyurdu.
Cook, 'Türkiye, Suriye ve yıkıcı depremlerden etkilenen herkese düşüncelerimizi ve taziyelerimizi gönderiyoruz. Apple, yardım ve kurtarma çabalarına bağışta bulunacak.'' dedi.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun da Cook'un destek Tweet'ini alıntılayarak şunları söyledi:

"Teşekkürler Tim Cook. Türkiye, ulusal afetlerin yanı sıra çatışma bölgelerinde de her zaman ihtiyaç sahiplerinin yardımına nasıl koştuysa dünya da bu tarihi krizde yardımımıza koşuyor.

Asla unutmayacağız"
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