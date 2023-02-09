https://sputniknews.com.tr/20230209/cumhurbaskani-erdogan-sen-ne-guzel-bir-annesin-1066806026.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sen ne güzel bir annesin
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sen ne güzel bir annesin
Cumhurbaşkanı Erdoğan, deprem bölgesinde kendisine seslenen ve "Ne kadar musibet gelirse gelsin, sevmekten vazgeçmeyeceğiz" diyen bir kadına, "Sen ne güzel bir... 09.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-09T17:11+0300
2023-02-09T17:11+0300
2023-02-09T17:11+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
recep tayyip erdoğan
deprem
cumhurbaşkanı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/09/1066805321_0:685:2048:1837_1920x0_80_0_0_da220a60c83782d5e9004a5c889da31c.jpg
Cumhurbaşkanı Erdoğan deprem sonrasında bölgeyi ziyaretlerini sürdürüyor. Erdoğan bugün de Gaziantep ve Osmaniye'de depremzedelerle buluştu.Bölgede incelemelerde bulunan Erdoğan'ın yanına gelen bir kadın "Hoşgeldiniz kara gün dostum, iki dünya kardeşim, seni de kendime benzetirim. Ne senden ne bizden musibet eksik oldu peygamberi sevdiğimizden. Ne kadar musibet gelirse gelsin, sevmekten vazgeçmeyeceğiz. Ben devletten yardım almıyorum, devletime beni yük eyleme derdim hep." dedi.Erdoğan da depremzede kadını "Sen ne güzel bir annesin, ne güzel bir kadınsın" diyerek yanıtladı.Depremzede kadın, Erdoğan'a "İki evladım ile baş edemiyorum siz bütün ülke ve düşmanlarla baş ediyorsunuz" diyerek sevgisini dile getirdi.
https://sputniknews.com.tr/20230209/cumhurbaskani-erdogan-deprem-bolgesinde-aciklamalarda-bulunuyor-1066790752.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/09/1066805321_0:493:2048:2029_1920x0_80_0_0_7a9a99d6659d2397844277c24e803eb1.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
recep tayyip erdoğan, deprem, cumhurbaşkanı
recep tayyip erdoğan, deprem, cumhurbaşkanı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sen ne güzel bir annesin
Abone ol
Cumhurbaşkanı Erdoğan, deprem bölgesinde kendisine seslenen ve "Ne kadar musibet gelirse gelsin, sevmekten vazgeçmeyeceğiz" diyen bir kadına, "Sen ne güzel bir annesin" diyerek yanıt verdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan deprem sonrasında bölgeyi ziyaretlerini sürdürüyor. Erdoğan bugün de Gaziantep ve Osmaniye'de depremzedelerle buluştu.
Bölgede incelemelerde bulunan Erdoğan'ın yanına gelen bir kadın "Hoşgeldiniz kara gün dostum, iki dünya kardeşim, seni de kendime benzetirim. Ne senden ne bizden musibet eksik oldu peygamberi sevdiğimizden. Ne kadar musibet gelirse gelsin, sevmekten vazgeçmeyeceğiz. Ben devletten yardım almıyorum, devletime beni yük eyleme derdim hep." dedi.
Erdoğan da depremzede kadını "Sen ne güzel bir annesin, ne güzel bir kadınsın" diyerek yanıtladı.
Depremzede kadın, Erdoğan'a "İki evladım ile baş edemiyorum siz bütün ülke ve düşmanlarla baş ediyorsunuz" diyerek sevgisini dile getirdi.