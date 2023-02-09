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- Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230209/cumhurbaskani-erdogan-sen-ne-guzel-bir-annesin-1066806026.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sen ne güzel bir annesin
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sen ne güzel bir annesin
Cumhurbaşkanı Erdoğan, deprem bölgesinde kendisine seslenen ve "Ne kadar musibet gelirse gelsin, sevmekten vazgeçmeyeceğiz" diyen bir kadına, "Sen ne güzel bir... 09.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-09T17:11+0300
2023-02-09T17:11+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
recep tayyip erdoğan
deprem
cumhurbaşkanı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan deprem sonrasında bölgeyi ziyaretlerini sürdürüyor. Erdoğan bugün de Gaziantep ve Osmaniye'de depremzedelerle buluştu.Bölgede incelemelerde bulunan Erdoğan'ın yanına gelen bir kadın "Hoşgeldiniz kara gün dostum, iki dünya kardeşim, seni de kendime benzetirim. Ne senden ne bizden musibet eksik oldu peygamberi sevdiğimizden. Ne kadar musibet gelirse gelsin, sevmekten vazgeçmeyeceğiz. Ben devletten yardım almıyorum, devletime beni yük eyleme derdim hep." dedi.Erdoğan da depremzede kadını "Sen ne güzel bir annesin, ne güzel bir kadınsın" diyerek yanıtladı.Depremzede kadın, Erdoğan'a "İki evladım ile baş edemiyorum siz bütün ülke ve düşmanlarla baş ediyorsunuz" diyerek sevgisini dile getirdi.
https://sputniknews.com.tr/20230209/cumhurbaskani-erdogan-deprem-bolgesinde-aciklamalarda-bulunuyor-1066790752.html
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recep tayyip erdoğan, deprem, cumhurbaşkanı
recep tayyip erdoğan, deprem, cumhurbaşkanı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sen ne güzel bir annesin

17:11 09.02.2023
© AACumhurbaşkanı Erdoğan: Sen ne güzel bir annesin
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sen ne güzel bir annesin - Sputnik Türkiye, 1920, 09.02.2023
© AA
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, deprem bölgesinde kendisine seslenen ve "Ne kadar musibet gelirse gelsin, sevmekten vazgeçmeyeceğiz" diyen bir kadına, "Sen ne güzel bir annesin" diyerek yanıt verdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan deprem sonrasında bölgeyi ziyaretlerini sürdürüyor. Erdoğan bugün de Gaziantep ve Osmaniye'de depremzedelerle buluştu.
Bölgede incelemelerde bulunan Erdoğan'ın yanına gelen bir kadın "Hoşgeldiniz kara gün dostum, iki dünya kardeşim, seni de kendime benzetirim. Ne senden ne bizden musibet eksik oldu peygamberi sevdiğimizden. Ne kadar musibet gelirse gelsin, sevmekten vazgeçmeyeceğiz. Ben devletten yardım almıyorum, devletime beni yük eyleme derdim hep." dedi.
Erdoğan da depremzede kadını "Sen ne güzel bir annesin, ne güzel bir kadınsın" diyerek yanıtladı.
Depremzede kadın, Erdoğan'a "İki evladım ile baş edemiyorum siz bütün ülke ve düşmanlarla baş ediyorsunuz" diyerek sevgisini dile getirdi.
Recep Tayyip Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 09.02.2023
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