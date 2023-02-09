https://sputniknews.com.tr/20230209/cumhurbaskani-erdogan-sen-ne-guzel-bir-annesin-1066806026.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sen ne güzel bir annesin

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sen ne güzel bir annesin

Cumhurbaşkanı Erdoğan, deprem bölgesinde kendisine seslenen ve "Ne kadar musibet gelirse gelsin, sevmekten vazgeçmeyeceğiz" diyen bir kadına, "Sen ne güzel bir... 09.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-09T17:11+0300

2023-02-09T17:11+0300

2023-02-09T17:11+0300

6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

recep tayyip erdoğan

deprem

cumhurbaşkanı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan deprem sonrasında bölgeyi ziyaretlerini sürdürüyor. Erdoğan bugün de Gaziantep ve Osmaniye'de depremzedelerle buluştu.Bölgede incelemelerde bulunan Erdoğan'ın yanına gelen bir kadın "Hoşgeldiniz kara gün dostum, iki dünya kardeşim, seni de kendime benzetirim. Ne senden ne bizden musibet eksik oldu peygamberi sevdiğimizden. Ne kadar musibet gelirse gelsin, sevmekten vazgeçmeyeceğiz. Ben devletten yardım almıyorum, devletime beni yük eyleme derdim hep." dedi.Erdoğan da depremzede kadını "Sen ne güzel bir annesin, ne güzel bir kadınsın" diyerek yanıtladı.Depremzede kadın, Erdoğan'a "İki evladım ile baş edemiyorum siz bütün ülke ve düşmanlarla baş ediyorsunuz" diyerek sevgisini dile getirdi.

https://sputniknews.com.tr/20230209/cumhurbaskani-erdogan-deprem-bolgesinde-aciklamalarda-bulunuyor-1066790752.html

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recep tayyip erdoğan, deprem, cumhurbaşkanı