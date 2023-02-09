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SON DAKİKA | AFAD: Depremlerden etkilenen illerden kara yolu, demir yolu ve hava yoluyla 28 bin 44 kişi tahliye edildi
- Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230209/cumhurbaskani-erdogan-depremden-etkilenen-gaziantepe-gitti-1066782097.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremden etkilenen Gaziantep'e gitti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremden etkilenen Gaziantep'e gitti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve 10 ili etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerle... 09.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-09T11:37+0300
2023-02-09T11:37+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
türkiye
deprem
recep tayyip erdoğan
gaziantep
cumhurbaşkanı
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Erdoğan, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve 10 ili etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerle ilgili incelemelerde bulunmak üzere Gaziantep'e hareket etti.Kahramanmaraş ve Pazarcık ilçesi, Hatay ve İskenderun ilçesi ile Adana'da dün deprem sonrası çalışmalarla ilgili bilgi alan Erdoğan, afetzedelerle bir araya geldi.Erdoğan bugün de depremlerden etkilenen yerlerde incelemelerde bulunmak üzere Esenboğa Havaalanından Gaziantep'e hareket etti.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Gaziantep'in ardından Kilis ve Osmaniye'yi de ziyaret etmesi bekleniyor.
https://sputniknews.com.tr/20230208/cumhurbaskani-erdogan-hatayda-aciklama-yapiyor-depremin-yasandigi-andan-itibaren-harekete-gectik-1066762233.html
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türkiye, deprem, recep tayyip erdoğan, gaziantep, cumhurbaşkanı
türkiye, deprem, recep tayyip erdoğan, gaziantep, cumhurbaşkanı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremden etkilenen Gaziantep'e gitti

11:37 09.02.2023
© AACumhurbaşkanı Erdoğan, depremden etkilenen Gaziantep'e gitti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremden etkilenen Gaziantep'e gitti - Sputnik Türkiye, 1920, 09.02.2023
© AA
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve 10 ili etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerle ilgili incelemelerde bulunmak üzere Gaziantep'e hareket etti.
Erdoğan, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve 10 ili etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerle ilgili incelemelerde bulunmak üzere Gaziantep'e hareket etti.
Kahramanmaraş ve Pazarcık ilçesi, Hatay ve İskenderun ilçesi ile Adana'da dün deprem sonrası çalışmalarla ilgili bilgi alan Erdoğan, afetzedelerle bir araya geldi.
Erdoğan bugün de depremlerden etkilenen yerlerde incelemelerde bulunmak üzere Esenboğa Havaalanından Gaziantep'e hareket etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Gaziantep'in ardından Kilis ve Osmaniye'yi de ziyaret etmesi bekleniyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 08.02.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
Erdoğan: Bazı haysiyetsizler, namussuzlar 'Hatay’da jandarma, asker göremedik' diye iftira atıyorlar
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