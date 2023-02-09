https://sputniknews.com.tr/20230209/cumhurbaskani-erdogan-depremden-etkilenen-gaziantepe-gitti-1066782097.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremden etkilenen Gaziantep'e gitti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremden etkilenen Gaziantep'e gitti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve 10 ili etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerle... 09.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-09T11:37+0300

2023-02-09T11:37+0300

2023-02-09T11:37+0300

6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

türkiye

deprem

recep tayyip erdoğan

gaziantep

cumhurbaşkanı

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Erdoğan, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve 10 ili etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerle ilgili incelemelerde bulunmak üzere Gaziantep'e hareket etti.Kahramanmaraş ve Pazarcık ilçesi, Hatay ve İskenderun ilçesi ile Adana'da dün deprem sonrası çalışmalarla ilgili bilgi alan Erdoğan, afetzedelerle bir araya geldi.Erdoğan bugün de depremlerden etkilenen yerlerde incelemelerde bulunmak üzere Esenboğa Havaalanından Gaziantep'e hareket etti.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Gaziantep'in ardından Kilis ve Osmaniye'yi de ziyaret etmesi bekleniyor.

https://sputniknews.com.tr/20230208/cumhurbaskani-erdogan-hatayda-aciklama-yapiyor-depremin-yasandigi-andan-itibaren-harekete-gectik-1066762233.html

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türkiye, deprem, recep tayyip erdoğan, gaziantep, cumhurbaşkanı