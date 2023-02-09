https://sputniknews.com.tr/20230209/cumhurbaskani-erdogan-depremden-etkilenen-gaziantepe-gitti-1066782097.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremden etkilenen Gaziantep'e gitti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremden etkilenen Gaziantep'e gitti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve 10 ili etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerle... 09.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-09T11:37+0300
2023-02-09T11:37+0300
2023-02-09T11:37+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
türkiye
deprem
recep tayyip erdoğan
gaziantep
cumhurbaşkanı
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Erdoğan, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve 10 ili etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerle ilgili incelemelerde bulunmak üzere Gaziantep'e hareket etti.Kahramanmaraş ve Pazarcık ilçesi, Hatay ve İskenderun ilçesi ile Adana'da dün deprem sonrası çalışmalarla ilgili bilgi alan Erdoğan, afetzedelerle bir araya geldi.Erdoğan bugün de depremlerden etkilenen yerlerde incelemelerde bulunmak üzere Esenboğa Havaalanından Gaziantep'e hareket etti.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Gaziantep'in ardından Kilis ve Osmaniye'yi de ziyaret etmesi bekleniyor.
https://sputniknews.com.tr/20230208/cumhurbaskani-erdogan-hatayda-aciklama-yapiyor-depremin-yasandigi-andan-itibaren-harekete-gectik-1066762233.html
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türkiye, deprem, recep tayyip erdoğan, gaziantep, cumhurbaşkanı
türkiye, deprem, recep tayyip erdoğan, gaziantep, cumhurbaşkanı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremden etkilenen Gaziantep'e gitti
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve 10 ili etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerle ilgili incelemelerde bulunmak üzere Gaziantep'e hareket etti.
Erdoğan, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve 10 ili etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerle ilgili incelemelerde bulunmak üzere Gaziantep'e hareket etti.
Kahramanmaraş ve Pazarcık ilçesi, Hatay ve İskenderun ilçesi ile Adana'da dün deprem sonrası çalışmalarla ilgili bilgi alan Erdoğan, afetzedelerle bir araya geldi.
Erdoğan bugün de depremlerden etkilenen yerlerde incelemelerde bulunmak üzere Esenboğa Havaalanından Gaziantep'e hareket etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Gaziantep'in ardından Kilis ve Osmaniye'yi de ziyaret etmesi bekleniyor.