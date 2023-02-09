https://sputniknews.com.tr/20230209/cumhurbaskani-erdogan-can-kaybimiz-16-bin-546ya-ulasti-1066810685.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Böyle derin etkisi olan afetlerde eksikler olabiliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Böyle derin etkisi olan afetlerde eksikler olabiliyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli depremlerde 16 bin 546 kişinin hayatını kaybettiğini, 66 bin 132 kişinin yaralandığını bildirdi... 09.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-09T18:31+0300

2023-02-09T18:31+0300

2023-02-09T18:44+0300

6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

recep tayyip erdoğan

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Kilis'te konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Geçtiğimiz pazartesi günü, bu coğrafyanın tarihte gördüğü en büyük deprem felaketiyle karşı karşıya kaldık." dedi.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:"Malum Kahramanmaraş merkezli bu felakette ne yazık ki şu ana kadar çok ciddi vefat durumumuz var. Yaralı sayımız var. Dün depremin merkezi Kahramanmaraş ile Hatay'daydım.Bütün bunlarla beraber bölge genelinde depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı 16 bin 546'ya ulaştı.Yaralılarımızın sayısı 66 bin 132. Bölge genelinde yıkılan bina sayısı 6 bin 444. Kilis'te ise 178 bina yıkılmış, 73 vatandaşımız vefat etmiş, 690 vatandaşımız ise yaralanmıştır. 10 şehrimizin tamamındaki vatandaşlarımıza buradan bir kez daha geçmiş olsun, hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, tüm yakınlarına sabırlar temenni ediyorum.Devletimiz tüm kurumlarıyla birlikte 10 vilayetimizde yer almış ve buralarda da gerekli ne yapılması icap ediyorsa bunları icra etmiştir.Yaklaşık 13.5 milyon insanımız yaşadığı alanda depremin olması işimizi zorlaştırmıştır. Arama kurtarma ve yardım çalışmaları süratle başlanmıştır. Binlerce kamu, sivil toplum ve uluslararası yardım ekibi sahada şu anda görev başındadır.Böyle derin etkisi olan afetlerde eksikler olabiliyor"

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recep tayyip erdoğan